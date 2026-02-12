Prev
Video: ખેડૂત નેતાને કોણે ફસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પડદા પાછળ કોણ ગેમ રમી ગયું?...જાણો રાજુ કરપડાએ શું શું ઘટસ્ફોટ કર્યા

Raju Karpada PC: આમ આદમી પાર્ટીના નેતા રાજુ કરપડાએ આપના કિસાન મોરચાના પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું  આપી દેતા ભારે હડકંપ મચી ગયો. આજે તેમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને રાજીનામું આપવા પાછળના કારણો જણાવ્યાં. તેમને ક્યાં મન ખાટું થઈ ગયું અને કોને સામે વાંધો પડ્યો... વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 12, 2026, 01:36 PM IST
  • રાજુ કરપડાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રાજીનામાના કારણો જણાવ્યા
  • આમ આદમી પાર્ટી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા
  • હવે બિનરાજકીય રહી ખેડૂતો માટે કરશે કામ

આમ આદમી પાર્ટીને ગુજરાતમાં સ્થાનિક ચૂંટણીઓ પહેલા જ મોટો ઝટકો મળી ગયો. જેની  પાસેથી બહુ આશાઓ હતી તે કિસાન મોરચા પ્રમુખ રાજુ કરપડાએ અચાનક રાજીનામું ધરી દીધુ ત્યારે ગુજરાતના રાજકારણમાં રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો. રાજીનામાના કારણો અંગે અનેક અટકળો પણ થવા લાગી. પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી, આપ નેતા પ્રવીણ રામ વગેરેના નિવેદનો પણ સામે આવ્યા. જેમાં ભાજપ પર ગંભીર આક્ષેપો પણ કરાયા. હવે રાજુ કરપડાએ આજે પોતે શાં માટે આમ આદમી પાર્ટી છોડી તેના વિશે મોટો ખુલાસો કર્યો છે અને સીધેસીધી પાર્ટી પ્રત્યે જ આંગળી ચીંધી છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું. 

આમ આદમી પાર્ટી પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ
રાજુ કરપડાએ રાજીનામું આપ્યા બાદ આમ આદમી પાર્ટી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ક્યાંક મને એવું દેખાયું કે બે પાર્ટીઓની રાજકીય લડાઈમાં અમારા ખેડૂતો ભોગ બન્યા. દુખ ત્યારે થયું જ્યારે 68 ખેડૂતો જેલમાં હતા, પરિવાર ખેડૂતોની રાહ જુએ, પરિવાર મને પૂછે કે રાજુભાઈ જામીન કયારે મળશે, ત્યારે આંખમાંથી આસું આવી જતા. જે ખેડૂતોએ ક્યારેય પોલીસ સ્ટેશન નહતું જોયું તેમણે જેલમાં જવું પડ્યું. એ ખેડૂતોની પાછળ મહેનત કરવાની વાત હતી, છોડાવવાની વાત હતી. રાજીનામું આપતી વખતે મારી એક સ્પષ્ટ વાત હતી કે જે મોઢે પાન ચાવ્યા છે તે મોઢે કોલસો નથી ચાવવો. મારા પરિવાર બાળકો કરતા વધુ સમય પાર્ટીને આપ્યો છે કે આમ આદમી પાર્ટીને મજબૂત બનાવી શકાય. પાર્ટી માટે ખુબ મહેનત કરી પરંતુ હું જ્યારે જેલમાં ગયો, 27-10-25ના રોજ પહેલી મુદ્દત હતી. પાર્ટી દ્વારા વાતો થતી કે હાઈકોર્ટના સારા વકીલ હાજર રખાશે, ચિંતા ન કરતા. મને 27મીએ ખબર પડી કે પાર્ટી તરફથી સિંગલ વકીલ હાજર નથી. એકદમ નાના વકીલે દલીલ  કરી અને ખેડૂતોના જામીન નામંજૂર થયા. 

વધુમાં તેમણે કહ્યું કે જ્યારે ભાવનગરવાળો કેસ અમારા પર થયો, ક્યાંકને ક્યાંક રાજુ કરપડાને જેલમાંથી બહાર કાઢવાની જગ્યાએ પ્રદેશમાં રહેલા એક બે વ્યક્તિએ રાજુ કરપડાને વધારે ફસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મને ફસાવ્યો એનાથી મને કોઈ દુખ નહતું, અફસોસ ન હતો. કદાચ હું ભવિષ્યમાં તેમનો હરીફ બનીશ એમ સમજીને મને ફસાવવાના પ્રયત્નો થયા, પરંતુ મારો ગુસ્સો રાખીને ખેડૂતોને પણ જેલમાં રાખીને ક્યાંકને ક્યાંક ખેડૂતો સાથે ગેમ થઈ હોય એવું જ્યારે દેખાયું ત્યારે જેલમાં બેઠા બેઠા નિર્ણય કર્યો હતો કે આવનારા સમયમાં જે પણ કામ થશે તે બિનરાજકીય રીતે મારાથી થશે એટલું કરીશું અને જ્યારે પણ કોઈ એવું કહેશે કે ખેડૂતોનું અમે આ સારું કામ કરીશું, કોઈ પણ પાર્ટીના લોકો સારું કામ કરતા હશે, પછી તે સત્તામાં રહેલા લોકો હોય કે વિપક્ષમાં રહેલા લોકો હોય, તેમના જાહેર મંચ પરથી વખાણ કરીશું. 

તેમણે કહ્યું કે આજે હું એટલા માટે સફાઈ આપું છું કે પાર્ટી તરફથી સવાલો ઘણા થાય છે. મારા માટે ગઈકાલથી નેગેટિવ  ચલાવવાના પ્રયત્નો થાય છે હું આજે પણ કહું છું, કે હું મુંગો બેઠો છું એટલું સારું છે, જો મારી જીભ ખુલશે, મારું મોઢું ખુલશે તો લોકોને જવાબ દેવાને લાયક તમે લોકો નહીં રહો. કારણ કે જે પણ મે જેલમાં અનુભવ્યું તેની સાથે સાથે પાછળથી જે ગેમ થઈ છે તે ખરેખર ક્યારેય સ્વીકારી શકાય નહીં. પોતાના લોકો પાસેથી અપેક્ષા નહોય તેવી ગેમ પાછળથી થઈ. મે જે વીડિયો આપ્યો હતો તે 31 તારીખે ચલાવવાનો હતો, એમા પણ કઈ ભૂલો હોય તો તેને એડીટ કરીને ચલાવવાનો હતો તેની જગ્યાએ 29 તારીખે વીડિયો રિલીઝ થઈને વાયરલ થઈ જાય છે. એ વીડિયો પર મારા પર ભાવનગરમાં ગુનો દાખલ થાય છે. જામીન માટે પણ પાર્ટી ખોટું બોલી.

રાજુ કપરાડાએ  કહ્યું કે મને એવું લાગે છે કે અમુક પ્રદેશમાં રહેલા લોકોની નિષ્ક્રિયતાને લીધે વધુ સમય અંદર રહેવું પડ્યું. જે મદદ કરવાની હતી, ત્યાં મદદ કરવાની જગ્યાએ ક્યાંકને ક્યાંક નુકસાન કર્યું છે. એટલે મે નક્કી કર્યું છે કે બે રાજકીય પાર્ટીઓની લડાઈમાં ખેડૂતોના થતા કામ અટકી રહ્યા છે તો બિનરાજકીય રીતે ખેડૂતોની સાથે રહીએ અને આવનારા સમયમાં ખેડૂતોના કામ કરીએ. 

આપના નેતાઓની પોલ ખોલી
રાજુ કરપડાએ કહ્યું કે કડદા આંદોલનમાં સફળતા મળી, પણ દુખ એ વાતનું થયું કે જો કોઈ પાર્ટી સાથે જોડાયેલો ન હોત, જો રાજુ કરપડા બિન રાજકીય રીતે આ લડાઈ લડ્યો હોત તો કદાચ 307 જેવી કલમ હેઠળ ગુનો દાખલ ન થયો હોત. મને ક્યાંકને ક્યાંક એવું જોવા મળ્યું કે બે પાર્ટીઓની રાજકીય લડાઈમાં અમારા ખેડૂતો ભોગ બન્યા. પોણા ચાર મહિના અમે લોકો જેલમાં રહ્યાં. વારંવાર મેસેજ આપ્યા છે. પાર્ટીને વારંવાર કહ્યું કે અહીં વકીલ મોકલો. વકીલ સાથે ઘણા સમાચારની આપલે કરવી છે. પોણા ચાર મહિનામાં પાર્ટીના કોઈ વકીલની જેલમાં મુલાકાત ન થઈ. તેમણે ગોપાલ ઈટાલિયા વિશે કહ્યું કે તે આમ આદમી પાર્ટીને ક્યારેય ઉભી થવા દેશે નહીં. પ્રવીણ રામ વિશે પણ શું કહ્યું તે જાણો. 

2-3 લોકોનું પ્રભુત્વ વધતું જાય છે- રાજુ કરપડા
રાજુ  કરપડાએ વધુમાં કહ્યું કે સુરતથી આવેલા 2-3 લોકોનું પ્રભુત્વ વધતું જાય છે એવું મને દેખાય છે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

Raju KarpadaPravin RamIsudan GadhviKisan MorchaAAPresign

