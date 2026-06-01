/ભાજપના હિટલિસ્ટમાં ગુજરાતના કદાવર મંત્રીઓ અને 17 ધારાસભ્યો, જાણો અસલી ‘વોટશેર’નું ઇનસાઇડ ગણિત

BJP MLAs Report Card: ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોમાં તમામ 15 મહાનગરપાલિકાઓ પર કમળ ખીલવીને ભાજપ ભલે વિજયોત્સવ મનાવી રહ્યું હોય, પરંતુ ગાંધીનગર 'કમલમ' થી લઈને દિલ્હી હાઈકમાન્ડ સુધી ખુશીની પાછળ એક ઘેરી ચિંતાની લકીરો પણ ખેંચાઈ છે. પ્રચંડ સીટોના ઘોંઘાટ વચ્ચે ભાજપે એક એવું આંકડાકીય સત્ય પકડી પાડ્યું છે, જે 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સત્તાના સમીકરણો બદલી શકે છે.
ઉપરછલ્લી નજરે વિપક્ષ સાફ દેખાય છે, પણ અસલી ગણિત અલગ જ વાર્તા કહી રહ્યું છે. સમગ્ર રાજ્યમાં વિપક્ષે ભાજપની દર 3 બેઠક સામે 1 બેઠક (3:1) જીતીને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર પોતાનું લશ્કર અકબંધ રાખ્યું છે. સૌથી મોટો ઝટકો ગ્રામીણ મોરચે લાગ્યો છે. પાકના ભાવો, સિંચાઈના પ્રશ્નો અને સ્થાનિક સ્તરે સરકારી બાબુશાહીથી ગ્રામીણ પ્રજામાં ભારે નારાજગી છે. જો 2027 સુધીમાં આ નારાજગી વધુ 2 થી 3% વધે, તો ભાજપ સીધું રેડ ઝોનમાં આવી શકે છે.
કેટલાક રાજકીય વિશ્લેષકો આ બાબતે કહી રહ્યાં છે કે જો હાલમાં ચૂંટણી થાય તો આપને ફાયદો થાય કે ના થાય પણ કોંગ્રેસને બેઠકોમાં ફાયદો થઈ શકે છે.
આ જ સાયલન્ટ એન્ટી-ઇન્કમ્બન્સીને ડામવા માટે 'કમલમ' ખાતે સંગઠનની હાઈ-પ્રોફાઈલ સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. ભાજપ કોઈપણ કાચું કાપવાના મૂડમાં નથી અને 2027 પહેલાં સંગઠનને સાવચેત કરવાના કડક આદેશો આપી દીધા છે. આ બેઠકના આધારે એવા 17 ધારાસભ્યો 'હિટલિસ્ટ' તૈયાર થઈ શકે છે જેઓ પોતાના હોમ-ગ્રાઉન્ડ પર ભાજપના વિજયરથને મજબૂત રાખવામાં નિષ્ફળ સાબિત થયા છે અને 2027માં તેમના પત્તા કપાવા નક્કી છે.
ચાલો જોઈએ કોણ છે એ 17 ધારાસભ્યો અને શું છે તેમનું નબળું રિપોર્ટ કાર્ડ...
1. મોહનભાઈ કોંકણી (વ્યારા - ST)
તાપી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક હોવા છતાં વ્યારા તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસે 20માંથી 13 બેઠકો જીતીને ભાજપને ધૂળ ચટાવી દીધી છે. હોમ-ગ્રાઉન્ડ પર એન્ટી-ઇન્કમ્બન્સી એટલી પ્રબળ છે કે આદિવાસી મતદારોએ ભાજપના શાસનને નકારી દીધું, જે મોહનભાઈની નબળી સ્થાનિક પકડ અને સંગઠન પરના કંટ્રોલને સાબિત કરે છે. જેને પગલે મોહનભાઈ ફરી રીપિટ થાય તેવી સંભાવના હવે ઓછી થઈ ગઈ છે.
2. દિનેશસિંહ કુશવાહા (બાપુનગર)
પૂર્વ અમદાવાદનો આ વિસ્તાર શ્રમિકો અને હિન્દી ભાષી મતદારોનો ગઢ ગણાય છે. જ્ઞાતિગત સમીકરણો અનુકૂળ હોવા છતાં જનતાએ ભાજપ વિરુદ્ધ કરેલું આ મતદાન દિનેશસિંહના વ્યક્તિગત રિપોર્ટ કાર્ડને ગાંધીનગરમાં સખત નબળું પાડે છે. 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં દિનેશસિંહ કુશવાહા કોંગ્રેસના હિંમતસિંહ પટેલ સામે આશરે 5,570 મતોની પાતળી સરસાઈથી જ જીત્યા હતા. હવે જ્યારે સ્થાનિક ચૂંટણીમાં વોટશેરમાં મોટો ઘટાડો થયો છે અને પેનલો તૂટી છે, ત્યારે આ પાતળી લીડ સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગઈ હોવાનું દેખાય છે. દિનેશસિંહ કુશવાહા પણ નો રીપિટનો ભોગ બની શકે છે.
3. કૌશિકભાઈ જૈન (દરિયાપુર)
અર્બન સીટો પર ભાજપ ક્યારેય હાર ન સ્વીકારી શકે, પરંતુ દરિયાપુર વોર્ડમાં કોંગ્રેસે આખી પેનલ આંચકી લીધી છે. શહેરી વિસ્તારમાં વ્યાપારીઓ અને મધ્યમવર્ગની સ્થાનિક નારાજગી દૂર કરવામાં કૌશિકભાઈ નિષ્ફળ રહ્યા હોવાથી, 2027માં 'નો-રિપીટ થિયરી' હેઠળ તેમનું પત્તું કપાવા પૂરતી તક ઊભી થઈ ગઈ છે. ધારાસભ્ય તરીકે કૌશિકભાઈ જૈનનું સ્થાનિક કનેક્ટ અને સંગઠનના કાર્યકરો વચ્ચેનો સમન્વય આ ચૂંટણીમાં નબળો સાબિત થયો, જેના કારણે ભાજપ પોતાના જ ગઢ સમાન બૂથો પર મોટું મતદાન કરાવી શકી નહીં.
4. જે. વી. કાકડિયા (ધારી-બગસરા)
અમરેલીની બગસરા તાલુકા પંચાયતમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ 16 માંથી 10 બેઠકો મેળવીને એકહથ્થુ સત્તા મેળવી છે અને ભાજપને માત્ર 6 બેઠક પર સીમિત કરી દીધું છે. જે.વી. કાકડિયા પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં આવ્યા હતા, પરંતુ સ્થાનિક સ્તરે જનતાએ વિપક્ષને બેઠો કરીને પક્ષપલટા અને સ્થાનિક વિકાસના મુદ્દે કડક આક્રોશ ઠાલવ્યો છે.
5. દર્શનાબેન દેશમુખ (નાંદોદ / ડેડિયાપાડા પંથક)
નર્મદા જિલ્લાની ડેડિયાપાડા, તિલકવાડા અને શાકબારા જેવી મહત્વની તાલુકા પંચાયતોમાં 'આપ' (AAP) એ ભાજપનો સૂર્યોદય થવા દીધો નથી. ચૈતર વસાવા ફેક્ટર આ આદિવાસી બેલ્ટમાં એટલું હાવી છે કે દર્શનાબેન સરકારી યોજનાઓ હોવા છતાં ભાજપની વોટબેંક બચાવી શક્યા નથી. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ભાજપનો વોટશેર તૂટવાની સીધી આંચ તેમના પર આવી શકે છે.
6. કેશાજી ચૌહાણ (દિયોદર / કાંકરેજ પંથક)
બનાસકાંઠાના ઓબીસી (OBC) અને ગ્રામીણ પટ્ટામાં ગેનીબેન ઠાકોર અને વિપક્ષી જોડાણ સામે ભાજપનું સંગઠન હાંફી ગયું છે. તાલુકા પંચાયત સ્તરે વિપક્ષનો વોટશેર 49% સુધી પહોંચી જવો અને ભાજપને પાતળી બહુમતી મળવી અથવા બેઠકો ગુમાવવી એ કેશાજીના વિસ્તારમાં સ્થાનિક પછાત વર્ગની નારાજગી અને ડેરી પોલિટિક્સના અસંતોષને ખુલ્લો પાડે છે.
7. કુવરજી બાવળિયા (જસદણ)
સૌરાષ્ટ્રના સૌથી કદાવર ઓબીસી નેતા હોવા છતાં, જસદણ અને આસપાસના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ભાજપને મોટો ફટકો પડ્યો છે. તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતોમાં વિપક્ષને મળેલો 48-49% વોટશેર સાબિત કરે છે કે હવે માત્ર કુવરજીના નામે ભાજપને મત મળતા નથી. પાણી અને મગફળી/કપાસના ભાવોની નારાજગીએ પાયાના સ્તરે તેમનું રાજકીય કદ નાનું કરી દીધું છે.
8. બાલુ શુક્લ (વાઘોડિયા / વડોદરા ગ્રામ્ય પંથક)
વડોદરાની આસપાસની ગ્રામ્ય પંચાયતોમાં ક્ષત્રિય આંદોલનની અસરો અથવા સ્થાનિક જૂથબંધી ભારે પડી છે. શહેરમાં મનીષા વકીલની જેમ જ ગ્રામીણ મોરચે બાલુ શુક્લના વિસ્તારોમાં ભાજપના સત્તાવાર ઉમેદવારો સામે બળવાખોરો અને વિપક્ષે બાજી મારી છે, જેનાથી 2027માં વડોદરા જિલ્લાની સેફ ગણાતી બેઠકો પર પણ ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે.
9. મનીષા વકીલ (વડોદરા સિટી )
વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે સત્તા મેળવી હોવા છતાં, મનીષા વકીલના વિધાનસભા સેક્ટરમાં આવતા ચોક્કસ વૉર્ડમાં વિપક્ષે પેનલો તોડી છે. વડોદરા જેવા ભાજપના પરંપરાગત ગઢમાં શહેરી નારાજગી (જેમ કે સ્માર્ટ મીટર કે લોકલ ટેક્સના મુદ્દા) દેખાવી એ સાબિત કરે છે કે ધારાસભ્ય તરીકે લોકલ કનેક્ટ તૂટ્યો છે. જેને કારણે મનિષાબેન વકીલ માટે 2027માં ખતરો ઉભો થઈ શકે છે.
10. કનુભાઈ દેસાઈ (પારડી / વલસાડ બેલ્ટ)
રાજ્યના નાણામંત્રી હોવા છતાં વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા અને ધરમપુર જેવા આંતરિક ગ્રામીણ અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં ભાજપનો વોટશેર પલટાયો છે. ઘણી જગ્યાએ ભાજપે અપક્ષોના તોડજોડથી સત્તા મેળવવી પડી છે. મંત્રીના પોતાના ઝોનમાં પ્રજાએ 'કમળ'ને નકારીને વિપક્ષ કે અપક્ષને વોટ આપ્યા હોવાથી નેતૃત્વ તેમનાથી નારાજ થઈ શકે છે.
11. અનિકેત ઠાકર (પાલનપુર)
પાલનપુર અને દાંતીવાડા તાલુકા પંચાયતોમાં કોંગ્રેસ બાજી મારી ગઈ છે. અનિકેત ઠાકર ભાજપના ધારાસભ્ય હોવા છતાં, ગ્રામીણ સ્તરે કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેશ પટેલનો ગઢ તેઓ તોડી શક્યા નથી. પાલનપુરના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ભાજપનો વોટશેર ઘટવા પાછળ અનિકેત ઠાકરની સ્થાનિક નિષ્ક્રિયતા જવાબદાર હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે.
12. મણિભાઈ વાઘેલા (પોશીના - ST)
કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા મણિભાઈ વાઘેલા આદિવાસી મતદારોનો ભરોસો જીતવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. પોશીના તાલુકા પંચાયતમાં આદિવાસીઓએ ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પરંપરાગત પક્ષોને નકારીને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ની આખી પેનલને વિજય અપાવ્યો છે. પક્ષપલટો કરનારા નેતા પોતાના વિસ્તારમાં પક્ષને જીતાડી ન શકે, તો 2027માં હાઈકમાન્ડ નવી લીડરશિપ ઊભી કરવા માટે ટિકિટ કાપી નાખશે.
13. સિદ્ધપુર : બળવંતસિંહ રાજપૂત
ગ્રામીણ વિસ્તારો અને તાલુકા પંચાયતમાં પલટાયેલું પાસું બળવંતસિંહ માટે નેગેટિવ સાબિત થઈ શકે છે. સિદ્ધપુર વિધાનસભાનો મોટો હિસ્સો ગ્રામીણ મતદારો ધરાવે છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપના મોનિટરિંગ સેલના આંતરિક અહેવાલો મુજબ સિદ્ધપુરના ગ્રામીણ પટ્ટામાં ઠાકોર અને મુસ્લિમ મતદારોનું પ્રભુત્વ વધારે છે. વિધાનસભામાં ક્ષત્રિય આંદોલન અને ઓર્ગેનિક ખેતી તેમજ પાકના ભાવોને લઈને ઉભી થયેલી સાયલન્ટ નારાજગીની સીધી અસર અહી જોવા મળી છે.
ભાજપે સત્તા ભલે મેળવી હોય, પણ સિદ્ધપુર તાલુકા પંચાયતની સીટો પર વિપક્ષે જોરદાર ટક્કર આપીને ભાજપના વોટશેરમાં મોટું ગાબડું પાડ્યું છે,
14. બહુચરાજી : ડૉ. સુખાજી ઠાકોર
'કમલમ' ખાતે ગૃહમંત્રી અમિત શાહની જે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી, તેમાં બહુચરાજી તાલુકા પંચાયતનો આ ડ્રામા કેન્દ્ર સ્થાને રહ્યો હતો. જ્યારે જનતા ભાજપને મતો આપીને બહુમતી આપે છે, ત્યારે નેતાઓની વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષા અને આંતરિક જૂથબંધીના કારણે સત્તા કોંગ્રેસના હાથમાં કેવી રીતે જતી રહે? આ બેદરકારી બદલ સ્થાનિક ધારાસભ્ય ડૉ. સુખાજી ઠાકોર અને મહેસાણા જિલ્લા સંગઠનના પ્રભારીઓ પર કડક સંગઠનાત્મક પગલાં લેવાઈ શકે છે, અને 2027 માટે રિપોર્ટ કાર્ડ નેગેટિવ બન્યું છે.
ભાજપની બહુમતી હોવા છતાં, આંતરિક અસંતોષના કારણે કોંગ્રેસના હિતેશ મકવાણા બહુચરાજી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ બની ગયા છે. બહુમતી હોવા છતાં વિપક્ષનો પ્રમુખ બેસી જવો એ મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ અને સ્થાનિક નેતૃત્વ માટે ખૂબ જ શરમજનક અને મોટો ઝટકો છે.
15 . જૂનાગઢ : સંજય કોરડિયા
જૂનાગઢ વિધાનસભા હેઠળ આવતી જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપને સૌથી મોટો અને આશ્ચર્યજનક ઝટકો લાગ્યો છે. અહીંની કુલ 18 બેઠકોમાંથી ભાજપને 9 અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ને 9 બેઠકો મળી હતી. કોંગ્રેસ આ રેસમાંથી સંપૂર્ણ ફેંકાઈ ગઈ છે. ભાજપ પાસે સ્પષ્ટ બહુમતી ન હોવાથી અને બેઠકો બરાબરી પર (9-9) અટકી હોવાથી અહીં પ્રમુખ પદ માટે ભારે રાજકીય ખેંચતાણ અને તોડજોડની રાજનીતિ રમાઈ હતી. જે ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાની સ્થાનિક પકડ પર સવાલ ઉભા કરે છે.
જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો પર ભાજપે સત્તા જાળવી રાખી છે, પરંતુ વિપક્ષ તરીકે અહીં પણ AAP મજબૂત થઈ છે.સમગ્ર જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકોમાંથી ભાજપે 23 બેઠકો જીતી છે, જ્યારે AAPએ 7 બેઠકો જીતીને મુખ્ય વિપક્ષ તરીકે સ્થાન બનાવ્યું છે. કોંગ્રેસનું અહીં ખાતું પણ ખુલ્યું નથી (0 બેઠક). ધારાસભ્યના પોતાના વિસ્તારની 'કણજા' જેવી મહત્વની જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર AAPના પ્રવીણ ચાવડાએ વિજય મેળવીને ભાજપને મોટો ઝટકો આપ્યો હતો.
16. મોરબી : કાંતિ અમૃતિયા
મોરબી જિલ્લાની પાંચમાંથી ત્રણ જુદી જુદી તાલુકા પંચાયતોમાં AAPના કુલ 6 ઉમેદવારો વિજેતા બન્યા છે. ભલે આપ મજબૂત બન્યું નથી પણ આપનો પગપેસારો અહીં મજબૂત બન્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર અને ગ્રામીણ બેલ્ટ ગણાતા મોરબી-હળવદ પટ્ટામાં આમ આદમી પાર્ટી 6 બેઠકો સાથે અંદર ઘૂસવામાં સફળ રહી છે.
સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાત બાદ હવે મોરબી જેવા સૌરાષ્ટ્રના ઔદ્યોગિક અને ગ્રામ્ય ગઢમાં AAP નો આ પ્રવેશે ભાજપના સંગઠન માટે ચિંતા વધારી છે, કારણ કે ગ્રામીણ મતદારો પરંપરાગત પક્ષો સિવાય ત્રીજા વિકલ્પ તરફ પણ વિચારી રહ્યાં હોવાનું પૂરવાર થયું છે. મોરબી માટે આપ પહેલાંથી પ્રયાસ કરી રહ્યું છે જે કાંતિ અમૃતિયાને નુક્સાન કરી શકે છે.
17. ઉદય કાનગડ : રાજકોટ પૂર્વ
એપ્રિલ 2026માં યોજાયેલી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં આ વિસ્તારમાં ભાજપને સૌથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. જંગલેશ્વરમાં ડિમોલિશનના કારણે સ્થાનિક જનતામાં સર્જાયેલા ભારે આક્રોશ અને એન્ટી-ઇન્કમ્બન્સીના કારણે, ભાજપના ગઢ ગણાતા આ વોર્ડ નંબર 16માં કોંગ્રેસની આખી પેનલ (ચારેય બેઠકો) નો ભવ્ય વિજય થયો છે અને ભાજપનો કારમો પરાજય થયો છે. આ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઈન્દ્રનીલ રાજ્યગુરૂ પણ દબદબો ધરાવે છે. ઉદય કાનગડ માટે આ ખતરાની નિશાની બની શકે છે. જેઓ 2027 પહેલાં ભાજપના હિટલિસ્ટમાં આવી ગયા છે.
રાજકારણમાં બેઠકો કરતાં 'વોટશેર' (પ્રજાના મતોની ટકાવારી) એ અસલી મૂડ દર્શાવે છે. શહેરોથી ગામડાં તરફ જતાં ભાજપનો વોટશેર 59.36% થી ઘટીને 51% (આશરે 8.36% નો ઘટાડો) થયો છે. આ આંકડાને જો 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી સાથે સરખાવીએ તો સમજાય કે ભાજપ કેમ એક્ટિવ થયું છે એનું કારણ તમને સજાઈ જશે.
વોટશેરને આધારે નહીં પણ ભાજપનું સંગઠન મજબૂત હોવાથી ભાજપને સમસ્યા ના આવી શકે પણ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના રિઝલ્ટ એ સાબિત કરે છે કે ભાજપને સીટોનો ફાયદો થયો છે પણ કોંગ્રેસ અને આપ મતોની ટકાવરીમાં મજબૂત થયું છે. પાકના ભાવો, સિંચાઈના પ્રશ્નો અને સ્થાનિક લેવલે સરકારી બાબુશાહીથી ગ્રામીણ પ્રજા નારાજ છે. સત્તા મળી ગઈ એટલે બધું સારું છે એ ભ્રમમાંથી બહાર નીકળવા અમિત ભાઈએ સંગઠનને સાવચેતી રાખવાના આદેશો આપ્યા છે.
ભાજપની ચિંતાનું કારણ
આ પરિણામો સ્પષ્ટ કરે છે કે, જીગ્નેશ મેવાણી, ગેનીબેન ઠાકોર અને ડૉ. કિરીટ પટેલ, ચૈતર વસાવા જેવા વિપક્ષી નેતાઓ પોતાના મતવિસ્તારોમાં હજુ પણ ભાજપના પ્રચંડ વિજય રથને રોકવાની તાકાત ધરાવે છે, જે ભાજપ માટે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ચિંતાનો વિષય છે. શહેરોથી ગામડાં તરફ જતાં (Metros to Rural) ભાજપના વોટ શેરમાં આશરે 8.36% નો ઘટાડો (59.36% થી ઘટીને 51%) નોંધાયો છે.
આ ગ્રામીણ ઘટાડો જ સ્થાનિક એન્ટી-ઇન્કમ્બન્સી અને ખેડૂતો કે સ્થાનિક પ્રશ્નોની નારાજગી તરફ ઈશારો કરે છે, જ્યાં કોંગ્રેસ અને AAP વધુ મતો મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે.