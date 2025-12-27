Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના નવા માળખાની જાહેરાત: 10 ઉપપ્રમુખ, 4 મહામંત્રી અને 10 મંત્રી જાહેર

Gandhinagar News: ગુજરાત પ્રદેશ સંગઠનમાં વ્યાપક ફેરફાર કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માના નેતૃત્વ હેઠળ નવી ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 27 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ જાહેર થયેલી સંગઠનાત્મક નિમણૂક મુજબ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ, મહામંત્રી, મંત્રી, કોષાધ્યક્ષ તેમજ વિવિધ મોરચાના પ્રમુખોની નિમણૂક કરાઈ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:00 PM IST

Trending Photos

ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના નવા માળખાની જાહેરાત: 10 ઉપપ્રમુખ, 4 મહામંત્રી અને 10 મંત્રી જાહેર

Gandhinagar News: ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ સંગઠનમાં લાંબા સમયથી જેની રાહ જોવાતી હતી તેવા નવા માળખાની સત્તાવાર જાહેરાત આજે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા દ્વારા કરવામાં આવી છે. 27 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ જાહેર કરાયેલી આ નવી ટીમમાં જ્ઞાતિગત સમીકરણો અને આગામી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને સંતુલિત અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો છે. જગદીશ વિશ્વકર્માની આ નવી ટીમમાં 10 ઉપપ્રમુખ, 4 મહામંત્રી અને 10 મંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

સંગઠનના મુખ્ય સ્તંભ: 4 નવા મહામંત્રીઓ
સંગઠનને વેગ આપવા માટે મહામંત્રી તરીકે અનુભવી ચહેરાઓને સ્થાન મળ્યું છે. જેમાં કચ્છ જિલ્લાના નેતા અનિરુદ્ધ દવે, રાજકોટથી યુવા નેતૃત્વ ડો. પ્રશાંત કોરાટ, ખેડા જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ અજય બ્રહ્મભટ્ટ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સંગઠકના નેતા હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણનો સમાવેશ કરાયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) December 27, 2025

અનુભવી નેતાઓને ઉપપ્રમુખ તરીકે જવાબદારી
પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ તરીકે પાર્ટીના વરિષ્ઠ અને જનાધાર ધરાવતા નેતાઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદના સિનિયર નેતા ભરત પંડ્યા અને પૂર્વ મંત્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર નો સમાવેશ કર્યો છે. આ સિવાય પોરબંદરના પૂર્વ સાંસદ રમેશ ધડુક, રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, અને નટુજી ઠાકોરને જવાબદારી સોંપાઈ છે. જ્યારે મહિલા નેતૃત્વ તરીકે પૂર્વ ધારાસભ્ય જંખના પટેલને પણ સ્થાન મળ્યું છે.

મહત્વના પદો પર નિમણૂક
કોષાધ્યક્ષ તરીકે ડો. પરિન્દુ ભગત, મુખ્ય પ્રવક્તા તરીકે ડો. અનિલ પટેલ, મીડિયા ઇન્ચાર્જ તરીકે ડો. પ્રશાંત વાળા અને કાર્યાલય મંત્રી તરીકે શ્રીનાથભાઈ શાહનો સમાવેશ કરાયો છે.

વિવિધ મોરચાના પ્રમુખોની યાદી
સંગઠનને છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવા માટે વિવિધ મોરચાના પ્રમુખોની પણ જાહેરાત કરાઈ છે. જેમાં યુવા મોરચો તરીકે હેમાંગ જોશી (વડોદરા), એસટી (ST) મોરચોમાં ગણપત વસાવા (પૂર્વ મંત્રી), કિસાન/મહિલા/OBC/અલ્પસંખ્યક તરીકે અન્ય સંતુલિત નિમણૂકો કરાઈ છે.

શું છે આ ટીમનો ઉદ્દેશ્ય?
ભાજપના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ નવી ટીમ પાછળ મુખ્યત્વે બે હેતુ છે. સંગઠનાત્મક મજબૂતી અને આગામી ચૂંટણીઓ માટેની તૈયારી. જગદીશ વિશ્વકર્માએ પોતાની ટીમમાં જૂના જોગીઓનો અનુભવ અને નવા યુવા નેતાઓનો ઉત્સાહ બંનેને સ્થાન આપીને ગુજરાતમાં ભાજપની પકડ વધુ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. નવી નિમણૂક પામેલા તમામ પદાધિકારીઓને તાત્કાલિક અસરથી પોતાની જવાબદારી સંભાળી લેવા અને સંગઠનના કાર્યોમાં જોતરાઈ જવા સૂચના આપવામાં આવી છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, આગામી દિવસોમાં આ નવી ટીમ ગુજરાતના રાજકીય ફલક પર કેવી અસર છોડે છે તેના પર સૌની મીટ મંડાયેલી રહેશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratgandhinagarGujarat PradeshBJP new structure announced10 vice presidents4 general secretaries10 ministers announced

Trending news