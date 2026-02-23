ગુજરાત રેલવેમાં 29 ગણો મોટો ફેરફાર: ₹589 કરોડથી વધીને ₹17,366 કરોડનું બજેટ, જાણો કેવી રીતે બદલાશે તમારી મુસાફરી
Gujarat Railway Budget: ગુજરાતમાં રેલવે દ્વારા આ વખતે બજેટમાં મસમોટો ફાયદો કરાવાયો છે, સુરક્ષા, બુલેટ ટ્રેન અને આધુનિક સ્ટેશનો રાજ્યમાં રેલ પરિવહન માટે એક નવા યુગની શરૂઆત કરે છે. 87 રેલવે સ્ટેશનો હાઈટેક બનશે અને અમૃત સ્ટેશન યોજના હેઠળ ગુજરાતના શહેરોની કાયાપલટ થવાની છે. સરકાર હવે બુલેટ ટ્રેન પર પણ ફોકસ કરી રહી છે. પીએમ મોદીનો આ પ્રોજેક્ટ ગુજરાતમાં સૌથી ઝડપે આગળ વધી રહ્યો છે.
- ₹17,366 કરોડના ઐતિહાસિક બજેટથી 87 સ્ટેશનોની થશે કાયાપલટ
- ગુજરાતના 87 સ્ટેશનો બનશે હાઈટેક, 19 સ્ટેશનોનું કામ પૂર્ણ
- મુસાફરો માટે આધુનિક સુવિધાઓનો માર્ગ મોકળો
Gujarat Railway Budget: ભારતીય રેલ્વેએ રેકોર્ડ બજેટ ફાળવણી અને ઝડપી માળખાગત વિકાસ દ્વારા ગુજરાતમાં રેલ પરિવહનમાં એક નવો માપદંડ સ્થાપિત કર્યો છે. ₹17,366 કરોડના ઐતિહાસિક બજેટ ફાળવણી સાથે, રાજ્યમાં આધુનિક, સલામત અને મુસાફરો-કેન્દ્રિત રેલ નેટવર્કના વિકાસને અભૂતપૂર્વ ગતિ મળી છે.
2009-14 દરમિયાન ગુજરાત માટે સરેરાશ વાર્ષિક રેલ બજેટ ફાળવણી ₹589 કરોડ હતી, જે 2026-27 માં વધીને ₹17,366 કરોડ થઈ ગઈ છે. આ લગભગ 29 ગણો વધારો રાજ્યમાં કનેક્ટિવિટી સુધારવા, ક્ષમતા વિસ્તરણ અને રેલ માળખાગત સુવિધાને મજબૂત બનાવવા માટેની સરકારની મજબૂત પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ગુજરાત રેલવેના સુવર્ણ યુગનો પ્રારંભ
ગુજરાતમાં હાલમાં ₹1,28,748 કરોડના રેલવે માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સ ચાલી રહ્યા છે. આમાં નવી રેલ લાઇનોનું નિર્માણ, સ્ટેશન પુનઃવિકાસ અને મુખ્ય સલામતી સુધારાઓનો સમાવેશ થાય છે, જે લાંબા ગાળાની ક્ષમતા વૃદ્ધિ અને કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરશે. ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોરનો ભાગ, પશ્ચિમી ફ્રેઇટ કોરિડોર, દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને પંજાબને જોડે છે. પૂર્વી અને પશ્ચિમી ફ્રેઇટ કોરિડોર સુરતમાં જોડાયેલા હશે, જ્યાં એક મુખ્ય જંકશન વિકસાવવામાં આવશે. આ પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોર ગુજરાતના પશ્ચિમી દરિયાકાંઠાના બંદરોને દેશના વિવિધ રાજ્યો સાથે જોડશે. તે મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશને પણ સુધારેલ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે.
બુલેટ ટ્રેનથી વંદે ભારત સુધી
ગુજરાતે 100% રેલ વિદ્યુતીકરણનું લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું છે. રાજ્યમાં 87 સ્ટેશનો પર બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે. અમદાવાદ-મુંબઈ હાઇ-સ્પીડ રેલ (બુલેટ ટ્રેન) પ્રોજેક્ટ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. બીજી ટનલ માટેની પ્રગતિ પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે, અને આવતા વર્ષે વ્યાપારી કામગીરી શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય છે. ટીમ પ્રધાનમંત્રીના સતત માર્ગદર્શન અને નિયમિત સમીક્ષા હેઠળ અથાક મહેનત કરી રહી છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ દેશ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, જેમાં આધુનિક બાંધકામ તકનીકો, અદ્યતન તકનીક અને ખાસ ટ્રેક સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
87 સ્ટેશનોની થશે કાયાપલટ
અમૃત સ્ટેશન યોજના હેઠળ, ગુજરાતમાં ₹6,058 કરોડના ખર્ચે વ્યાપક પુનર્વિકાસ માટે 87 રેલવે સ્ટેશનોની ઓળખ કરવામાં આવી છે. આમાંથી, સામખ્યાલી, ડાકોર, હાપા, જામ જોધપુર, મોરબી, ઓખા, પાલિતાણા અને પોરબંદર સહિત 19 સ્ટેશનો પર પુનર્વિકાસ કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આનાથી મુસાફરોની સુવિધાઓ અને સ્ટેશનોની સૌંદર્યલક્ષી ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. આધુનિક ટ્રેન સેવાઓની રજૂઆતથી ગુજરાતમાં મુસાફરોની સુવિધા અને મુસાફરી કાર્યક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. હાલમાં, રાજ્ય ચલાવે છે:
6 વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનો, 1 અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ, 1 નમો ભારત એક્સપ્રેસ સહિત આ સેવાઓ મુસાફરોને ઝડપી, સલામત અને વધુ આરામદાયક મુસાફરી વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.
2014 થી ગુજરાતનું રેલ્વે નેટવર્ક ઝડપથી વિસ્તર્યું છે. લગભગ 2,900 કિલોમીટર નવી રેલવે લાઇનો નાખવામાં આવી છે, જે ઘણા યુરોપિયન દેશોના કુલ રેલ નેટવર્ક કરતાં વધુ છે. રાજ્યમાં 4,005 કિલોમીટર રેલવે લાઇનનું 100% વીજળીકરણ પૂર્ણ થયું છે, જે ગ્રીન અને ઉર્જા-કાર્યક્ષમ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરે છે. વધુમાં, લેવલ ક્રોસિંગને દૂર કરવા, સલામતી વધારવા અને સરળ રોડ-રેલ ટ્રાફિકને સરળ બનાવવા માટે 1,177 ફ્લાયઓવર અને અંડરપાસ બનાવવામાં આવ્યા છે.
