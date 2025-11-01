Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં 'કારતકમાં અષાઢી' માહોલ: સવારથી 72 તાલુકામાં વરસાદ, જાણો કયા કેટલો પડ્યો?

Gujarat Unseasonal Rain: સૌરાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતમાં છવાયો વરસાદી માહોલ. સવારથી રાજ્યના 72 તાલુકામાં વરસાદ. સૌથી વધુ ધંધુકામાં બે ઈંચ, લોધિકામાં પોણા બે ઈંચ વરસાદ. હજુ ત્રણ દિવસ વરસાદ પડવાની આગાહી, રાજ્યમાં આજે પણ છવાયેલો છે વરસાદી માહોલ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:38 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં 'કારતકમાં અષાઢી' માહોલ: સવારથી 72 તાલુકામાં વરસાદ, જાણો કયા કેટલો પડ્યો?

Gujarat Unseasonal Rain: ગુજરાતમાં અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલી સિસ્ટમ અને હવામાનમાં આવેલા પલટાને કારણે હાલ 'કારતક' મહિનામાં 'અષાઢ' જેવો માહોલ છવાયો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં સાર્વત્રિક રીતે કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને કારણે ખેડૂતોના તૈયાર પાકને મોટું નુકસાન પહોંચ્યું છે.

આજે સવારથી 72 તાલુકામાં વરસાદ: ધંધુકામાં 2 ઈંચ
આજે પણ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહ્યો છે. સવારથી રાજ્યના 72 તાલુકામાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ વરસ્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળ્યો છે. સૌથી વધુ વરસાદ અમદાવાદના ધંધુકામાં 2 ઈંચ નોંધાયો છે. રાજકોટના લોધિકામાં પોણા 2 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે.ભાવનગરના ઉમરાળા અને ભરૂચના જંબુસરમાં 1.5 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. બોટાદના ગઢડા, બરવાળા, ભાવનગર, રાજકોટ અને જામનગરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

છેલ્લા 24 કલાકમાં 141 તાલુકાઓમાં 'બરબાદી'નો વરસાદ
ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 141 તાલુકામાં માવઠું થયું છે. હવામાન વિભાગના આંકડા મુજબ, ખાસ કરીને અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લામાં વરસાદનો કહેર વધુ જોવા મળ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદના કારણે નદી-નાળા છલકાયા છે.

છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયેલો મુખ્ય વરસાદ:
સૌથી વધુ રાજુલામાં સાડા ત્રણ ઈંચ (3.5 ઈંચ) વરસાદ. અમરેલીના ખાંભામાં ત્રણ ઈંચ (3 ઈંચ) વરસાદ. ભાવનગરના તળાજામાં અઢી ઈંચ (2.5 ઈંચ) વરસાદ. જાફરાબાદ અને ભાવનગરના મહુવામાં બે-બે ઈંચ (2 ઈંચ) વરસાદ. ઉના, ભાણવડમાં દોઢ-દોઢ ઈંચ (1.5 ઈંચ) વરસાદ. પડધરી, ખંભાળિયા, લીંબડી, ચોટીલા, નાંદોદ, વલ્લભીપુર, થાનગઢ, કાલાવડ, ગણદેવી, વાપી અને રાણાવાવમાં પણ એક-એક ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.

ખેડૂતોને મોટું નુકસાન: કપાસ, મગફળી, ડાંગરના પાક પલળ્યા
કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોને મોટો ફટકો પડ્યો છે. તૈયાર થયેલા અથવા કાપણીની તૈયારીમાં રહેલા ડાંગર, કપાસ, મગફળી અને શાકભાજીના પાકોમાં વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે.

હજુ ત્રણ દિવસ વરસાદની આગાહી, પણ રાહતની વાત
હવામાન વિભાગે હજુ પણ ત્રણ દિવસ સુધી ગુજરાતમાં વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે, જેનાથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. જોકે, અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલું ડિપ્રેશન હાલ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાથી લગભગ 300 કિમી દૂર છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, આ સિસ્ટમ આગામી 24 કલાકમાં ધીમે ધીમે નબળી પડવાની શરૂઆત કરશે, જેના કારણે વરસાદની તીવ્રતા ઘટવાની સંભાવના છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecastgujarat

Trending news