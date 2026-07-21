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હવે ધોધમાર વરસશે મેઘરાજા, અંબાલાલ પટેલે કરી મુશળધાર વરસાદની ડરામણી આગાહી; તો હવામાન વિભાગનું ભારે વરસાદનું એલર્ટ!

Gujarat Rain Alert: ગુજરાત પર હવે આગામી 2-4 દિવસ મેઘરાજા તોફાની ઈનિંગ રમવાના મૂડમાં દેખાઈ રહ્યા છે. કેમ કે હવામાન વિભાગ અને આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર સુધી મેઘરાજા આકાશી આફત બનીને તૂટી પડવાના એંધાણ આપી દીધા છે. તોફાની પવન અને ગાજવીજ સાથે એવો ભયાનક વરસાદ પડશે કે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાશે. આખરે આગામી દિવસોમાં ક્યાં-ક્યાં તબાહી મચાવશે આકાશી આફત? ચાલો નવી આગાહી વિશે જાણીએ.  

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 21, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:10 PM IST
હવે ધોધમાર વરસશે મેઘરાજા, અંબાલાલ પટેલે કરી મુશળધાર વરસાદની ડરામણી આગાહી; તો હવામાન વિભાગનું ભારે વરસાદનું એલર્ટ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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