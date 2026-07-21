/હવે ધોધમાર વરસશે મેઘરાજા, અંબાલાલ પટેલે કરી મુશળધાર વરસાદની ડરામણી આગાહી; તો હવામાન વિભાગનું ભારે વરસાદનું એલર્ટ!

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતમાં હવે મેઘરાજાનો અતિ તોફાની અને ભયાનક રાઉન્ડ શરૂ થવાના સ્પષ્ટ સંકેત મળી રહ્યા છે. આગામી બે દિવસ આખા ગુજરાત માટે અત્યંત ભયજનક સાબિત થવાના છે. કેમ કે હવામાન વિભાગની સાથે સાથે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ અત્યંત ભયંકર વરસાદની આફતરૂપી આગાહી કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી શરૂ કરીને સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાત સુધી મેઘરાજા ડરામણુ રૂપ ધારણ કરીને જળતાંડવ મચાવશે તે નક્કી છે.
હવામાન વિભાગનું અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ
હવામાન વિભાગની કાળજુ કંપાવી દે તેવી ચેતવણી મુજબ, આગામી બે દિવસમાં રાજ્યમાં આકાશી વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે અતિભારે વરસાદ તૂટી પડશે. હવામાન વિભાગ મુજબ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં અત્યંત ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ છે. જેમાં નવસારી અને વલસાડમાં આકાશી આફત જેવા અતિભારે વરસાદની ચેતવણી અપાઈ છે. તો સુરત, તાપી, ડાંગ અને દમણમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે.
આ જિલ્લામાં તૂટી પડશે વરસાદ
જ્યારે ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગરમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. સાથે જ બોટાદ, ભરૂચ, નર્મદા, વડોદરામાં ભારે પવન સાથે વરસાદી માહોલ જામશે. આ ઉપરાંત માછીમારોને આગામી 3 દિવસ દરિયામાં ન જવાની કડક સૂચના અપાઈ છે.
અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી
બીજી તરફ, હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ એવી આગાહી કરી છે જે સાંભળીને જ રૂંવાડા ઉભા થઈ જાય. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 24થી 27 જુલાઈ વચ્ચે મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજા મુશળધાર તબાહી મચાવશે. અંબાલાલની આગાહી મુજબ, આગામી 2 દિવસમાં રાજ્યમાં તોફાની વરસાદનો રાઉન્ડ રહેશે. તો 24થી 27 જુલાઈ વચ્ચે મધ્ય ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે.
અંબાલાલ પટેલની કરી પૂરની આગાહી!
જેમાં ગોધરા, લુણાવાડા, દાહોદમાં સાંબેલાધારે વરસાદથી પૂરનો ખતરો ઉભો થઈ શકે છે. તો મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠામાં આકાશી વીજળી સાથે તોફાની વરસાદ પડવાની આગાહી છે. સાથે જ અરવલ્લી અને બનાસકાંઠામાં 27 જુલાઈ સુધી મુશળધાર વરસાદ વરસશે. તો આ તરફ કચ્છના અમુક વિસ્તારોમાં પણ તબાહી મચાવતો વરસાદ પડી શકે
મેઘરાજાનો આ તોફાની અને આક્રમક અવતાર ગુજરાતના અનેક શહેરો અને ગામડાઓને ડૂબાડી દેવા માટે સજ્જ થઈ રહ્યો છે. નદીઓ બે કાંઠે છલકાશે, નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થશે અને જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાશે. તંત્રે તકેદારીના ભાગરૂપે એલર્ટ તો જાહેર કરી દીધું છે, પરંતુ હવે જનતા અને માછીમારોએ પણ ઘરમાં રહીને પૂરતી સાવચેતી રાખવી પડશે. કેમ કે આગામી દિવસો કુદરતના કોપ સમાન સાબિત થઈ શકે છે.