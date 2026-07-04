ગુજરાતમાં મેઘરાજા બોલવશે ભુક્કા! આગામી 7 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી, આ જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ'

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતમાં વરસાદનો ત્રીજો રાઉન્ડ હવે સૌથી ભારે સાબિત થઈ રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. શહેરોથી લઈને ગામડાં સુધી પાણી જ પાણીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. અનેક જગ્યાએ રસ્તાઓ ધોવાઈ ગયા છે, તો અનેક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
સાત દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને 7 જુલાઈ સુધી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. જેમાં સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે અરવલ્લી, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, રાજકોટ, પોરબંદર અને ભાવનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના
એક સાથે ચાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં વરસાદનું જોર હજુ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. ભારે વરસાદને કારણે નદીઓમાં પાણીની આવક સતત વધી રહી છે, જ્યારે દરિયો પણ તોફાની બનવાની શક્યતા છે. જેના કારણે આગામી પાંચ દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી બે દિવસ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથમાં મેઘરાજા વધુ તોફાની બેટિંગ કરી શકે છે.
ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જ્યારે મધ્ય ગુજરાતના મહીસાગર, વડોદરા, ગોધરા અને પંચમહાલમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ કચ્છમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદનું અનુમાન છે.
અંબાલાલ પટેલની ખેડૂતો માટે સલાહ
અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને ખાસ સલાહ આપી છે કે, ખેતરમાં પાણી ભરાયા હોય તો વરાપ થયા બાદ જ વાવણી કરવી. આ ઉપરાંત ઓગસ્ટ મહિનામાં વધુ વરસાદને કારણે પાકને નુકસાન થવાની સંભાવના પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે.
રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. લોકોને નદી-નાળા, કોઝવે અને દરિયાકાંઠા નજીક ન જવા તેમજ બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. ગુજરાતમાં મેઘરાજાની આ મેરેથોન હજુ અટકવાની નથી. આગામી દિવસો રાજ્ય માટે અત્યંત મહત્વના રહેશે. વરસાદથી જ્યાં એક તરફ જળસંકટ દૂર થવાની આશા છે, ત્યાં બીજી તરફ અતિભારે વરસાદ જાનમાલને નુકસાન ન પહોંચાડે તે માટે સતર્કતા અને સાવચેતી જ સૌથી મોટો બચાવ છે.