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ગુજરાતમાં મેઘરાજા બોલવશે ભુક્કા! આગામી 7 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી, આ જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ'

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતમાં મેઘરાજા હવે માત્ર મહેરબાન નથી થયા, પરંતુ રૌદ્ર સ્વરૂપે વરસી રહ્યા છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ છે, નદીઓ ગાંડીતૂર બની છે, રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ છે અને હવામાન વિભાગે હજુ પણ આગામી સાત દિવસ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે. ક્યાં રહેશે સૌથી વધુ ખતરો અને શું છે આગામી દિવસોનું રેઈન ફોરકાસ્ટ? ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી વિશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 04, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:10 PM IST
ગુજરાતમાં મેઘરાજા બોલવશે ભુક્કા! આગામી 7 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી, આ જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ'
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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