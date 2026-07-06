ગુજરાતમાં માટે આગામી 72 કલાક ભારે, સૌરાષ્ટ્રથી દક્ષિણ ગુજરાત સુધી 'રેડ એલર્ટ'; અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી!

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતમાં ચોમાસાનો અસલી મિજાજ હવે જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે આજથી બે દિવસ રાજ્યમાં વરસાદને લઈ મોટું અલર્ટ જાહેર કર્યું છે. ત્રણ-ત્રણ મજબૂત સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થતાં આગામી બે દિવસ આકાશી આફત બનીને તૂટી પડે તેવી પૂરેપૂરી આશંકા સેવાઈ રહી છે.
હવામાન વિભાગે ભારે વરસાદની કરી આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા આજથી બે દિવસ રાજ્યમાં વરસાદનું અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં રેડ અલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. અન્ય વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે. આગામી 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ આવી શકે છે.
આ જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં રેડ અલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. સુરત, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, તેમજ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે નુકસાનની ભીતિ છે. આ તરફ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર અને અમરેલીમાં પણ રેડ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ગીરસોમનાથ, દીવ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા અને ભરૂચમાં ઓરેન્જ અલર્ટ જાહેર કરાયું છે. જ્યારે બાકીના જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદ સાથે યેલો અલર્ટની આગાહી છે. હાલ દરિયામાં LCS સિગ્નલ આપવામાં આવ્યું છે. એક સાથે શીયર ઝોન, ઓફશોર ટ્રફ, વેસટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
માત્ર હવામાન વિભાગ નહીં, હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ડરામણી આગાહી કરી છે. જેમાં અંબાલાલ પટેલે ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને ખાસ સચેત રહેવા સલાહ આપી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, પૂર્વ ગુજરાતના વડોદરા, મહીસાગર અને પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં પણ સારો વરસાદ થશે. આ ઉપરાંત સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, એટલું જ નહીં ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તો આહવા, ડાંગ, અને વલસાડમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાશે.
ગુજરાતમાં માટે આગામી 72 કલાક ભારે
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, આગામી 72 કલાક હજુ પણ રાજ્યમાં વરસાદની માહોલ રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. વડોદરા, મહીસાગર અને પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થશે. પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગો અને કચ્છના ભાગોમાં વરસાદની માત્રા ઘટવાની શક્યતા રહેશે. આહવા, ડાંગ, વલસાડમાં પૂરની સ્થિતિ થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે 14 જુલાઈ આસપાસ એક સિસ્ટમ બનશે. 16-20 જુલાઈમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં પણ અણધાર્યો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
ટુંકમાં જે રીતે છેલ્લા 2-3 દિવસથી મેઘરાજા તોફાની બેટિંગ કરી રહ્યા છે, તેમાં હજુ 2 દિવસ સુધી કોઈ રાહત મળવાના એંધાણ નથી. આમ, હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલ બન્નેની આગાહી ગુજરાત માટે ડરામણી અને એલર્ટ કરનારી છે. મેઘરાજાની આ તોફાની ઇનિંગ્સ આગામી દિવસોમાં રાજ્યને પાણી-પાણી કરવા તૈયાર છે.