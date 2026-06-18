/વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફને કારણે 30 જિલ્લામાં આજે પડશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની આગાહી

અમદાવાદઃ રાજ્યભરમાં લોકો વરસાદની આતૂરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યાં છે. ચોમાસાના આગમનમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે સારા સમાચાર આપ્યા છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફને કારણે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યના 30 જિલ્લામાં વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્રએ આપેલી માહિતી પ્રમાણે આજે કચ્છ, દ્વારકા, પોરબંદર અને પાટણ સિવાય અન્ય તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે. વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો આવતીકાલથી બે દિવસ માટે હળવાથી મધ્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ માત્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે. અમદાવાદમાં પણ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
બુધવારે પડ્યો હતો વરસાદ
બુધવારે ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ મેઘરાજાનું આગમન થયું હતું. મહીસાગર જિલ્લાના બાલાસિનોરમાં તો પોણા છ ઈંજ જેટલો વરસાદ થયો હતો. તો અરવલ્લીના ભીલોડામાં 3 ઈંચ, મહેસાણાના સતલાસણામાં ત્રણ ઈંચ જેટલો વરસાદ થયો હતો. આ સિવાય ધનસુરામાં અઢી ઈંચ અને ગળતેશ્વર તાલુકામાં સવા બે ઈંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો.
ગરમીથી લોકો પરેશાન
ગુજરાતમાં હજુ સુધી ચોમાસાનું સત્તાવાર આગમન થયું નથી. ગુજરાતમાં આગામી ચાર-પાંચ દિવસમાં ચોમાસું આગળ વધી શકે છે. તેવામાં દિવસભર પડી રહેલી ભારે ગરમીથી લોકો સતત પરેશાન છે. ગુજરાતમાં વર્તમાનમાં પ્રી-મોન્સૂન વરસાદ પડી રહ્યો છે.