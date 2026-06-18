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વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફને કારણે 30 જિલ્લામાં આજે પડશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની આગાહી

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસ દ્વારા હવામાન અંગે માહિતી આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં આજે અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 18, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:48 PM IST
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફને કારણે 30 જિલ્લામાં આજે પડશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની આગાહી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફને કારણે 30 જિલ્લામાં પડશે વરસાદઃ હવામાન વિભાગ
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