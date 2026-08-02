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હજુ આફત ટળી નથી! એકસાથે અનેક સિસ્ટમ સક્રિત થતા મેઘરાજા બોલાવશે ભુક્કા, આ જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ઓગસ્ટની શરૂઆતથી જ મેઘરાજાએ જમાવટ કરી છે. ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ પડી રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓ જળ તરબોળ થયા છે. હજુ પણ આવી જ સ્થિતિ રહી શકે છે. કારણ કે એક સાથે અનેક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું કરી છે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે નવી આગાહી અને ગુજરાતના ક્યા જિલ્લામાં છે ભારે વરસાદની આગાહી?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 02, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:34 PM IST
હજુ આફત ટળી નથી! એકસાથે અનેક સિસ્ટમ સક્રિત થતા મેઘરાજા બોલાવશે ભુક્કા, આ જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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હજુ આફત ટળી નથી! અનેક સિસ્ટમ સક્રિત થતા મેઘરાજા બોલાવશે ભુક્કા, આ જિલ્લામાં એલર્ટ
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