/હજુ આફત ટળી નથી! એકસાથે અનેક સિસ્ટમ સક્રિત થતા મેઘરાજા બોલાવશે ભુક્કા, આ જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ

Gujarat Rain Forecast: હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની શક્યતા છે. એક કરતા વધુ સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી વરસાદ જોવા મળી શકે છે. હાલમાં ગુજરાત પર લો પ્રેશર, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય હોવાથી આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. સાથે જ માછીમારો માટે બે દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. માછીમારો માટે બંદર ઉપર LCS 3 સિગ્નલ આપવામાં આવ્ય્યું છે.
આજે આ જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, ઉત્તર ગુજરાત અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં આજે યેલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પાટણ, કચ્છ, મોરબી, જામનગર, પોરબંદર અને દ્વારકામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે અમદાવાદમાં પણ આજે હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉનું વેલમાર્ક લો પ્રેશર હવે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનમાં ફેરવાઈને થોડું નબળું પડ્યું છે, તેમ છતાં વરસાદનું જોર યથાવત છે.
માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના
હવામાન વિભાગ દ્વારા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ખરાબ હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને માછીમારોને આગામી બે દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના અપાઈ છે અને બંદરો પર LCS 3 સિગ્નલ લગાડવામાં આવ્યું છે. ચાલુ સિઝનની વાત કરીએ તો, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ કરતા 21 ટકા વધુ વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરીએ તો આગામી 24 કલાક રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ સાથે વધુ એક સિસ્ટમ સક્રિય થતા 8 થી 15 ઓગસ્ટ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલે અનુસાર, ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે. ક્યાંક ભારે વરસાદી ઝાપટા તો ક્યાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. તાપી નદીના જળ સ્તરમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
ખેડૂતો માટે અંબાલાલ પટેલની ખાસ સૂચના
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ આગાહી કરી છે કે, આગામી 5 થી 15 ઓગસ્ટ વચ્ચે આશ્લેષા નક્ષત્રમાં આ વરસાદ થતો હોવાથી મોટા પોરાનો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન ખેડૂતો માટે ખાસ સૂચના છે કે, લીલામાં તુલસી ન કરવી, અન્યથા પાક પીળો પડી જવાની શક્યતા રહે છે. જો કે, 17 ઓગસ્ટથી મઘા નક્ષત્રમાં શરૂ થનારું વરસાદી માહોલ પાક માટે વધુ ફળદાયી સાબિત થશે.
હવામાનની આ સ્થિતિ પાછળ IOD (ઇન્ડિયન ઓશન ડાયપોલ) સાનુકૂળ રહેવાનું મુખ્ય કારણ છે, જેના લીધે ચાલુ ઓગસ્ટ મહિનામાં અને ભાદરવા માસના સુદ પક્ષમાં પણ સારો વરસાદ થવાની ઉત્તમ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. ખેતી અને જળસંચયની દ્રષ્ટિએ આ આગાહી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.