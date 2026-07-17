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આ તારીખથી શરૂ થશે મેઘરાજાની બીજી ઈનિંગ! ગુજરાતમાં વરસાદ ફરી બોલાવશે ધડબડાટી, અંબાલાલની મોટી આગાહી

Gujarat Rain Forecast: અષાઢી બીજ વીતી ગઈ, પરંતુ ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાનો વરસાદ શરૂ થયો નથી. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ ચોમાસું સિઝનની વાવણી કરી દીધી છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારમાં હજુ ચોમાસું સિઝનની વાવણી બાકી છે. ત્યારે રાજ્યના ખેડૂતો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ હજુ એક સપ્તાહ સુધી ભારે વરસાદ થવાની કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી. હવામાન વિભાગની આગાહી અને જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં છુટોછવાયો વરસાદ વરસી શકે છે. જો કે, 25 તારીખથી રાજ્યમાં ભારે વરસાદ વરસશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 17, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:07 PM IST
આ તારીખથી શરૂ થશે મેઘરાજાની બીજી ઈનિંગ! ગુજરાતમાં વરસાદ ફરી બોલાવશે ધડબડાટી, અંબાલાલની મોટી આગાહી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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