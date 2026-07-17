/આ તારીખથી શરૂ થશે મેઘરાજાની બીજી ઈનિંગ! ગુજરાતમાં વરસાદ ફરી બોલાવશે ધડબડાટી, અંબાલાલની મોટી આગાહી

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર હવે ધીમું પડી રહ્યું છે. આગામી સાત દિવસ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. હાલ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય છે. જેના કારણે વરસાદની સંભાવના છે. રાજ્યમાં વરસાદની ઘટ હોવાનું પણ સામે આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 117 મિલીમીટર જ વરસાદ નોંધાયો છે. સામાન્ય રીતે અત્યાર સુધીમાં 245 મિલીમીટર વરસાદ થવો જોઈએ. રાજ્યમાં 31 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે.
હજુ એક સપ્તાહ સુધી જોવી પડશે રાહ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ હાલમાં સાઇક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફ જેવી સિસ્ટમ સક્રિય છે. જેના કારણે આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં પણ છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. જો કે, રાજ્યભરમાં ભારે વરસાદની શક્યતા હાલ દેખાતી નથી.
નોંધનીય છે કે, રાજ્યમાં અત્યાર સુધી માત્ર 117 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે આ સમયગાળા દરમિયાન દર વર્ષે સરેરાશ 245 મિલીમીટર વરસાદ થવો જોઈએ. એટલે કે ગુજરાતમાં સામાન્ય કરતાં 31 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. વરસાદની આ ખોટને કારણે ખેડૂતો ઉપરાંત જળાશયો અને ડેમોની સ્થિતિ પર પણ અસર જોવા મળી રહી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ તેવી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં મોટા ફેરફારની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલ પટેલના મત અનુસાર, 20 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં હળવો વરસાદ પડશે. પરંતુ 21 જુલાઈથી વરસાદનું જોર વધશે. હાલમાં વીજળીવાળા વાદળોની રચના ઓછી હોવાથી ભારે વરસાદ નથી પડી રહ્યો. પરંતુ વાતાવરણમાં ફેરફાર થતાં વરસાદનો માર્ગ ખુલશે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 21મીથી રાજ્યના હવામાનમાં પલટો આવશે. ત્યારબાદ 22થી 30 જુલાઈ વચ્ચે વધુ એક મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડી શકે.સૌરાષ્ટ્રના ઉત્તર ભાગમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જેમાં પંચમહાલ, મહિસાગર, અરવલ્લી, મહેસાણાઅને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રમાં ભાર વરસાદી ઝાપટા પડશે. જામનગરના ભાગોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે. ખેડૂતો માટે અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, 20 જુલાઈ પછી વરસાદી પાણી કૃષિ માટે સારું ગણાશે. 17મી પછી અક્ષતરા નક્ષત્રમાં વરસાદ થશે.
રાજ્યમાં ક્યારે જામશે અષાઢી માહોલ?
હાલ રાજ્યના લાખો ખેડૂતોની નજર આકાશ પર ટકેલી છે. કારણ કે સમયસર વરસાદ નહીં આવે તો વાવણી, પાકની વૃદ્ધિ અને ઉત્પાદન પર અસર થવાની શક્યતા છે. .હવે સૌની નજર 21 જુલાઈ પછીની સ્થિતિ પર છે. કેમ કે હવામાન વિભાગ સાવચેતી સાથે સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે. તો અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ચોમાસું ફરી જોર પકડે તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે.
એક તરફ આખા ગુજરાતના ખેડૂતો વરસાદની રાહ જોઈને બેઠા છે. તેવા સમયે આજે વાપી, વલસાડ. નવસારી,સેલવાસા સહિતના વિસ્તારમાં હળવો વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંકડ પ્રસરી છે.