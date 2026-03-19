ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગુજરાતમાં કુદરતનો પ્રકોપ! ભરઉનાળે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં કરા સાથે માવઠું, મુંદ્રા પોર્ટ પર કન્ટેનરો રમકડાની જેમ ઉડ્યા

ગુજરાતમાં કુદરતનો પ્રકોપ! ભરઉનાળે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં કરા સાથે માવઠું, મુંદ્રા પોર્ટ પર કન્ટેનરો રમકડાની જેમ ઉડ્યા

Gujarat Rain: ગુજરાતના વાતાવરણમાં આવેલા અચાનક પલટાએ ખેડૂતો અને સામાન્ય જનજીવનને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધું છે. રાજ્યના કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં સાંજે 4 વાગ્યા બાદ ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. આ કુદરતી આફતે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કરવાની સાથે લોકોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:29 PM IST
  • કમોસમી વરસાદ અને તોફાની પવનથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
    મોસમી વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને નુકસાનની ભીતિ
    રાજકોટમાં 1 ઇંચ વરસાદ અને ભારે પવનથી ઠેર-ઠેર ભરાયા પાણી

ગુજરાતમાં કુદરતનો પ્રકોપ! ભરઉનાળે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં કરા સાથે માવઠું, મુંદ્રા પોર્ટ પર કન્ટેનરો રમકડાની જેમ ઉડ્યા

Gujarat Rain: હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આજે ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન અને ગાજવીજ સહિત વિજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ ખાબક્યો છે. ભારે વરસાદ થવાને કારણે ખેડૂતોના તૈયાર થઈ રહેલા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સર્જાઈ છે. રાજ્યમાં સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે. કરા સાથે વરસાદ થવાથી ખેતરોમાં તૈયાર થયેલો ઉભો પાક નાશ પામે તેવી સ્થિતિનું સર્જન થયું છે.

કચ્છ જિલ્લામાં વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી છે. ખાસ કરીને મુન્દ્રા પોર્ટ પર ભારે પવનને કારણે અફરાતફરી મચી ગઈ. ભારે પવનના કારણે પોર્ટમાં મહાકાય કન્ટેનરો રમકડાની જેમ હવામાં ઉડીને વેરવિખેર થઈ ગયા. CT3 ટર્મિનલ પર લાંગરેલું MSC કંપનીનું વિશાળ જહાજ રસો તોડીને દરિયામાં ફંટાઈ ગયું. સાવચેતીના ભાગરૂપે પોર્ટની અંદર વાહનોની અવરજવર પર તાત્કાલિક રોક લગાવી દેવામાં આવી છે. મોરબી જિલ્લાના જુદા જુદા વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. જ્યારે નવલખી બંદર પર પણ કોલસાની ડમરીઓ અને પતરા ઉડવાના બનાવો બન્યા છે, જેના કારણે મીઠાના અગરોને મોટું નુકસાન થયું છે.

સૌરાષ્ટ્ર કરા સાથે વરસાદ અને અંધારપટ
સૌરાષ્ટ્રના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યા બાદ અનેક જિલ્લામાં વરસાદ ખાબક્યો છે. રાજકોટમાં કુદરતનું અજીબ સ્વરૂપ જોવા મળ્યું. માર્ચની શરૂઆતમાં જ્યાં તાપમાન 41 ડિગ્રીને પાર હતું, ત્યાં આજે કરા સાથે વરસાદ પડ્યો હતો. રાજકોટના જૂના એરપોર્ટ વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે લગભગ 1 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. રાજકોટમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા ઠેર-ઠેર વરસાદી પાણી ભરાયા છે. જેના કારણે વાહન ચાલકો અને લોકોને ભારે મુશ્કેલીની સામનો કરવો પડ્યો છે.

રાજકોટના સોશિયલ મીડિયામાં કરા પડતા હોવાના વીડિયો વાયરલ થયા છે. ગોંડલમાં પણ કાળા ડિબાંગ વાદળો અને ધૂળની ડમરીઓ સાથે વરસાદી છાંટા પડ્યા હતા. ગોંડલમાં ભારે પવન ફૂંકાતા અમુક વિસ્તારમાં વીજળી ગુલ થઈ છે. વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.

રાજકોટના ઉપલેટામાં ભારે પવન, કરા અને ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. ઉપલેટાના જીરાપા પ્લોટ, કાદી વિસ્તાર, બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તાર, કટલેરી બજાર, રાજમાર્ગ, ભાદર ચોક વિસ્તાર સહિતના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. કમોસમી વરસાદના કારણે ઘઉં, જીરા, એરંડા, તુવેર સહિતના પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

જૂનાગઢ અને અમરેલીમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સાંજે જોરદાર આંધી ફૂંકાતા ધૂળની ડમરીઓ ઉડી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં ભારે પવનની સાથે વરસાદી છાંટા પડ્યા છે. ભારે પવનને કારણે PGVCL તંત્રએ સાવચેતીના પગલે વીજ પુરવઠો બંધ કરી દેતા અનેક વિસ્તારોમાં અંધારપટ છવાયો હતો. જ્યારે જૂનાગઢ અને અમરેલીમાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. જૂનાગઢના મધુરમ અને મોતીબાગ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડ્યો છે, જ્યારે બગસરા અને તેની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સતત બીજા દિવસે માવઠું થતા ખેડૂતોના તૈયાર પાકને નુકસાનની ભીતિ છે. આ તરફ પોરબંદર જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા બાદ ભરઉનાળે ચોમાસા જેવા કાળા ડીબાંગ વાદળો ઘેરાયા છે. જિલ્લાાં પવન સાથે ધુળની ડમરીઓ ઉડી રહી છે.

દ્વારકા શહેરમાં માવઠુ પડ્યું છે. દ્વારકામાં ભારે પવન સાથે કમસોમી વરસાદ વરસ્યો છે. કાળા ડીબાંગ વાદળો સાથે વિજળીના ચમકારા સાથે વરસાદ વરસતા ખેડૂતોના તૈયાર પાકને નુકસાનની ભીતિ છે. બીજી તરફ ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં વહેલી સવારથી ભારે પવન ફૂંકાયો છે. જેના કારણે વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ વચ્ચે ધૂળની ડમરીઓ ઉડી છે. અનેક વિસ્તારોમાં વીજળી ગુલ હતી. જ્યારે દુકાનોના બોર્ડ સહિત મંડપો પણ ઉડી ગયા છે. 

ખેડૂતોની માઠી દશા
આ કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતીના પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની સંભાવના છે. કેરી, રવિ પાક અને ઉનાળુ પાક લેવાની તૈયારી કરી રહેલા ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ખાસ કરીને મોરબી અને વરસામેડી વિસ્તારમાં મીઠાના ઉત્પાદકોને પણ ભારે ફટકો પડ્યો છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

