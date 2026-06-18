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અલ નીનોની ચિંતા વચ્ચે ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી ! અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ, હજુ બે દિવસ વરસાદની આગાહી

Gujarat Rain : અલ નીનોની અસર વચ્ચે ગુજરાતમાં વરસાદની એન્ટ્રી થઈ છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 14 જિલ્લાના 62 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો, જેમાં બાલાસિનોરમાં સૌથી વધુ 5.79 ઇંચ વરસાદ પડ્યો. હવામાન વિભાગે આગામી બે દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે. જ્યારે ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી માટે હજુ રાહ જોવી પડશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 18, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:01 AM IST
અલ નીનોની ચિંતા વચ્ચે ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી ! અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ, હજુ બે દિવસ વરસાદની આગાહી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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