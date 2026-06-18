/અલ નીનોની ચિંતા વચ્ચે ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી ! અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ, હજુ બે દિવસ વરસાદની આગાહી

Gujarat Rain : રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. હવામાન વિભાગના આંકડા મુજબ રાજ્યના 14 જિલ્લાઓના કુલ 62 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. જોકે આગામી બે દિવસ સુધી છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા બાદ 19 જૂનથી વાતાવરણ ફરી સૂકું બનવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
સૌથી વધુ વરસાદ બાલાસિનોરમાં 5.79 ઇંચ વરસાદ
રાજ્યમાં સૌથી વધુ વરસાદ મહીસાગર જિલ્લાના બાલાસિનોર તાલુકામાં 5.79 ઇંચ નોંધાયો છે. ઉપરાંત અરવલ્લીના ભિલોડામાં 2.95 ઇંચ, મહેસાણાના સતલાસણામાં 2.87 ઇંચ, અરવલ્લીના ધનસુરામાં 2.60 ઇંચ અને ખેડાના ગળતેશ્વર તાલુકામાં 2.24 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
આ ઉપરાંત ખેડાના કપડવંજમાં 2.17 ઇંચ, પંચમહાલના ઘોઘંબામાં 2.05 ઇંચ, જંબુઘોડામાં 2.01 ઇંચ તેમજ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કડવાલ તાલુકામાં 1.93 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં ગરમી અને ઉકળાટથી લોકોને રાહત મળી છે.
હજુ 2 દિવસ વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 18 જૂનથી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય બનશે અને દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશાના પવનો વધુ મજબૂત બનશે. તેના પ્રભાવ હેઠળ આગામી 2 દિવસ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આજે સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલી વિસ્તારમાં સામાન્ય વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ
અમદાવાદ શહેરમાં આગામી બે દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. જોકે ભારે વરસાદની કોઈ ખાસ આગાહી કરવામાં આવી નથી. શહેરમાં ગરમી અને ભેજનું પ્રમાણ યથાવત રહી શકે છે.
ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી હજુ બાકી
હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ આગામી 4થી 5 દિવસમાં ચોમાસું વધુ વિસ્તારોમાં આગળ વધે તેવી સંભાવના છે. જોકે ગુજરાતમાં ચોમાસાના વિધિવત આગમન માટે હજુ થોડી રાહ જોવી પડશે. હાલની સ્થિતિમાં રાજ્યમાં પ્રી-મોન્સૂન પ્રવૃત્તિઓ અને સામાન્ય વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે.