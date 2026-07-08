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ગુજરાતમાં આકાશી આફત: રાજ્યભરમાંથી 7500 થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર, 11 ડેમ હાઈ એલર્ટ પર અને 425 રસ્તાઓ બંધ

ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત સાથે જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરી દીધી છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સિઝનનો કુલ 24.44% વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે, જેમાં સૌથી વધુ તારાજી દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોવા મળી છે. આભમાંથી વરસેલી આ આફતના કારણે રાજ્યના 425 જેટલા રસ્તાઓ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે, જ્યારે 11 મુખ્ય ડેમ હાલ ‘હાઈ એલર્ટ’ પર મુકવામાં આવ્યા છે. પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાંથી અત્યાર સુધીમાં 7500 થી વધુ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 08, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:54 PM IST
ગુજરાતમાં આકાશી આફત: રાજ્યભરમાંથી 7500 થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર, 11 ડેમ હાઈ એલર્ટ પર અને 425 રસ્તાઓ બંધ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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