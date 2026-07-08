/ગુજરાતમાં આકાશી આફત: રાજ્યભરમાંથી 7500 થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર, 11 ડેમ હાઈ એલર્ટ પર અને 425 રસ્તાઓ બંધ

ગુજરાતમાં ચોમાસાની સિઝન જામી ગઈ છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો અતિભારે વરસાદ પડ્યો છે. રાજ્ય સરકારે આપેલી માહિતી અનુસાર ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી સરેરાશ ૨૨૨.૧૦ મિમિ વરસાદ નોંધાયો છે. છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં જ રાજ્યના ૨૮ જિલ્લાના ૧૯૫ તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ ખાબક્યો હતો. આ ચોમાસાની સૌથી ગંભીર સ્થિતિ સુરત અને નવસારી જિલ્લામાં જોવા મળી છે, જ્યાં સુરતના પલસાણામાં ૧૮.૧૯ ઇંચ અને કામરેજમાં ૧૭.૪૦ ઇંચ જેટલો અત્યંત ભારે વરસાદ ૨૪ કલાકમાં જ તૂટી પડ્યો છે. આકાશી આફતને પગલે વહીવટી તંત્ર સજ્જ બન્યું છે અને પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે રાજ્યમાં NDRF ની ૧૨ ટીમો અને SDRF ની ૨૭ પ્લાટૂન તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે સ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા માછીમારોને આગામી ૧૨ જુલાઈ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપી છે.
1. છેલ્લા 24 કલાકની સ્થિતિ: ગુજરાતના ૨૮ જિલ્લાના ૧૯૫ તાલુકાઓમાં વરસાદ પડ્યો છે, જેમાં ૨ તાલુકા એવા છે જ્યાં ૨૪ કલાકમાં અતિભારે (401 મિમિથી વધુ) વરસાદ ખાબક્યો છે.
2. જળાશયો અને ડેમની સ્થિતિ (હાઈ એલર્ટ)
નર્મદા ડેમ: સરદાર સરોવર ડેમ તેની કુલ ક્ષમતાના ૬૫.૫૪% ભરાઈ ચૂક્યો છે.
અન્ય ડેમની સ્થિતિ: રાજ્યના ૨૦૬ જળાશયોમાંથી ૦૫ ડેમ સંપૂર્ણ (૧૦૦%) ભરાઈ ગયા છે.
એલર્ટ: રાજ્યના ૧૧ ડેમ 'હાઈ એલર્ટ' પર, ૦૩ ડેમ 'એલર્ટ' પર અને ૧૧ ડેમ માટે 'વોર્નિંગ' જાહેર કરવામાં આવી છે
૧00% ભરાયેલા મુખ્ય ડેમ (High Alert): ધાતરવડી (અમરેલી), સૂરજવાડી (અમરેલી), માલણ (ભાવનગર), શેત્રુંજી (ભાવનગર), અને દોસવાડા (તાપી).
સુરત જિલ્લામાં ભારે વરસાદથી તારાજી: ઓલપાડના સાયણ ગામના મુખ્યમાર્ગ બન્યા જળમગ્ન#Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 #WeatherUpdate pic.twitter.com/SGsw6uXzzb
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 8, 2026
૩. રેસ્ક્યુ, સ્થળાંતર અને રાહત કામગીરી
સ્થળાંતર અને રેસ્ક્યુ: સુરત અને નવસારી સહિતના પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાંથી અત્યાર સુધીમાં કુલ ૭,૫૨૨ લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે અને ૩,૭૧૧ લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે.
સૌથી વધુ અસર: એકલા સુરત જિલ્લામાંથી ૩,૮૮૧ લોકોનું સ્થળાંતર અને ૩,૪૧૬ લોકોનું રેસ્ક્યુ કરાયું છે.
આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમ: રાજ્યમાં સુરક્ષા અને બચાવ કામગીરી માટે NDRF ની ૧૨ ટીમો અને SDRF ની ૨૭ પ્લાટૂન તૈનાત (લાઈવ ડિપ્લોય) કરી દેવામાં આવી છે. સુરતમાં સૌથી વધુ ૨ NDRF અને ૫ SDRF ની ટીમો કાર્યરત છે.
૪. ટ્રાન્સપોર્ટ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નુકસાન
બંધ રસ્તાઓ: ભારે વરસાદ અને પૂરના કારણે રાજ્યના કુલ ૪૨૫ રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવા પડ્યા છે, જેમાં ૧૫ અન્ય સરકારી માર્ગો અને ૪૦૩ પંચાયતના રસ્તાઓ સામેલ છે.
GSRTC (એસ.ટી. બસ): વરસાદના કારણે એસ.ટી. નિગમના ૭૩ રૂટ અને ૨૬૬ ટ્રિપ બંધ રાખવી પડી છે, જેનાથી નિગમને અંદાજે ₹૭.૯૫ લાખથી વધુનું આર્થિક નુકસાન થયું છે. ખાસ કરીને સુરત અને નવસારી વિભાગમાં સૌથી વધુ રૂટ પ્રભાવિત થયા છે.
વીજળી ગુલ: વીજ કંપનીઓ (GUVNL) ના રિપોર્ટ મુજબ ૩,૩૨૧ ગામડાઓ પ્રભાવિત થયા હતા, જોકે તમામ ગામોમાં વીજ પુરવઠો સરખો કરી દેવાયો છે પરંતુ હજુ પણ ૧,૨૮૬ વીજ થાંભલા (Poles) અને ૮૨ ટ્રાન્સફોર્મર સરખા કરવાના બાકી છે.
સુરતનું પોદાર માર્કેટ હજુ પણ પાણીમાં ગરકાવ: બેઝમેન્ટની દુકાનોમાં પાણી ભરાતાં વેપારીઓને કરોડોનું નુકસાન#Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 #WeatherUpdate pic.twitter.com/46PDPYKstA
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 8, 2026
5. આગામી દિવસોની ચેતવણી
માછીમારોને એલર્ટ: હવામાન વિભાગ (IMD) ની સૂચના અનુસાર, ૦૮ જુલાઈથી ૧૨ જુલાઈ ૨૦૨૬ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.