/અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ શરૂ, અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાવાની શરૂઆત, ગાંધીનગરમાં પણ મેઘરાજાનું આગમન

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સવારથી અમદાવાદ-ગાંધીનગર સહિત ઘણા જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે. અમદાવાદમાં સવારથી અંધારપટ છવાયો હતો. ત્યારબાદ ભારે વરસાદ શરૂ થયો છે. બીજીતરફ ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ
અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ થયો છે. સવારે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો અને મેઘરાજાની પધરામણી થઈ છે. બીજીતરફ ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે.
અમદાવાદમાં મોસમે મિજાજ બદલ્યો, વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે મુશળધાર વરસાદ....#AhmedabadRain #GujaratMonsoon #HeavyRain #viralvideo #trendingvideo #viral #viralshort #viralshorts #viralvideos #viralreels #trending #trendingshorts #trendingreels #trendingnow #SHORT #ShortsOfTheDay pic.twitter.com/NqcMsziRbz
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 18, 2026
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ ગાંધીનગરમાં પણ સવારથી મેઘરાજાનું આગમન થયું છે. ગાંધીનગરના શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. કલોક, માણસા અને દહેગામમાં પણ વરસાદ છે. ગિફ્ટ સિટી, શાહપુર અને રાંદેસણમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે.
આ સિવાય વાત કરવામાં આવે તો ભરૂચ અને સુરત જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાની પધરામણી થઈ છે. ભારે ઉકળાટ બાદ ભરૂચ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. તો સુરતના વિવિધ તાલુકાઓમાં વરસાદ શરૂ થયો છે.