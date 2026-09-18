Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ શરૂ, અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાવાની શરૂઆત, ગાંધીનગરમાં પણ મેઘરાજાનું આગમન

અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ શરૂ, અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાવાની શરૂઆત, ગાંધીનગરમાં પણ મેઘરાજાનું આગમન

Gujarat Rain: વહેલી સવારથી અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામી ગયો છે. શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. આ સિવાય ગાંધીનગર, સુરત અને ભરૂચ જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાનું આગમન થયું છે. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 18, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:30 AM IST
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ શરૂ, અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાવાની શરૂઆત, ગાંધીનગરમાં પણ મેઘરાજાનું આગમન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ શરૂ, અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાવાની શરૂઆત, ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ
2
3
4
5