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સતત વરસાદના કારણે અમરેલીના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, કપાસ-મગફળીના પાકને ભારે નુકસાન 

Amreli Rains: સૌરાષ્ટ્રમાં ખુબ મેઘ મહેર જોવા મળી રહી છે પરંતુ ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં પણ મૂકાયા છે. સતત વરસેલા વરસાદના કારણે અમરેલી જુના સાવર, મોલડી, અમૃત વેલ, નાના લીલીયા, ભુવા સહીતના વિસ્તારના ખેતરોમા નદીના પાણી ઘૂસી જતા ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં નુકશાન થયું છે. વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 06, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:34 AM IST
સતત વરસાદના કારણે અમરેલીના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, કપાસ-મગફળીના પાકને ભારે નુકસાન 
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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