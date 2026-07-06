/સતત વરસાદના કારણે અમરેલીના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, કપાસ-મગફળીના પાકને ભારે નુકસાન 

કેતન બગડા, અમરેલી: ગુજરાતને માથે જાણે આકાશી ઘાત જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 164 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. કુલ 61 તાલુકામાં 1 ઈંચથી 11 ઈંચ સુધી વરસાદ પડ્યો. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. હજુ 7 દિવસ ભારે વરસાદની હવામાનની આગાહી. અમરેલી જિલ્લામાં તો જાણે આભ ફાટ્યા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અન્નદાતાઓની હાલત કફોડી થી છે. અમરેલીના સાવરકુંડલાના ગામડાઓમાં કપાસ, મગફળીને નુકસાન થયું છે. નદીના પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતા પાકને નુકસાન થયું છે. ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતા જમીન ધોવાઈ ગઈ છે. ખેડૂતો ચોધાર આંસુએ રડી પડ્યા છે.
સાવરકુંડલાના અનેક વિસ્તારોમાં પાકને નુકસાન
સાવરકુંડલા તાલુકાના ગ્રામ્યવિસ્તારોમાં ગઈ કાલે અનરાધાર વરસાદ આવતા કપાસ અને મગફળીના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. જિલ્લાના ખારાપાટ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ અને નદીના વધેલા પાણીના પ્રવાહને કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો. અનેક ગામોના ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતાં જમીન ધોવાઈ ગઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. જીલ્લાના અનેક ગામોના ખેતી વિસ્તારોમાં નદીના પાણી ઘૂસી જતાં ખેતરોમાં વાવેલા પાકને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે.
ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા
ભારે વરસાદના કારણે ખેતરો ધોવાઈ જતાં ખેડૂતો દ્વારા કરાયેલ વાવેતર નિષ્ફળ.આ વિસ્તારમાં ખેડૂતો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં કપાસ અને મગફળીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું.અચાનક આવેલા પાણીના પ્રવાહે ખેતરો જ ધોઈ નાખતા બીજ સહિતનો પાક નષ્ટ થયો છે. ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતાં ખેડૂતોની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળ્યું હોવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. સ્થાનિક ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ ગ્રામ રક્ષક પાળો ન હોવાના કારણે વરસાદી પાણી ગામો અને ખેતી વિસ્તારોમાં ઘૂસી ગયા હતા. જેના કારણે માત્ર ખેતરો જ નહીં પરંતુ ગામની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ પાણી ફરી વળ્યા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
ખેડૂતોની માંગણી
ખેડૂતોની માંગ છે કે ગ્રામ રક્ષક પાળો તાત્કાલિક બનાવવામાં આવે જેથી ભવિષ્યમાં ગામો અને ખેતી વિસ્તારને આવા નુકસાનથી બચાવી શકાય. સાથે જ ખેડૂતો દ્વારા સરકાર સમક્ષ નુકસાનીનું યોગ્ય સર્વે કરી સહાય ચૂકવવાની માંગ પણ ઉઠી છે.પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ ખેડૂતોને પ્રતિ વીઘા આશરે 30 000 રૂપિયા સુધીનું નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. જોકે વાસ્તવિક નુકસાનીનો આંકડો સર્વે બાદ સ્પષ્ટ થશે.
હજુ પણ વાવાઝોડા જેવા વરસાદની આગાહી
ગુજરાતને માથે હજું પણ ઘાત છે. ગુજરાતમાં આગામી કલાકોમાં વાવાઝોડા અને વિજળીના કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગમાં 15 mm/hr થી વધુ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં 41 થી 61 કિમીની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢમાં વિજળી પડવાની 60% થી વધુ સંભાવના છે. પોરબંદર, રાજકોટ, બોટાદ અને ભરૂચમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા અને કચ્છ સહિતના જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની શક્યતા