ગુજરાત-રાજસ્થાન ATSની સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક, બાડમેર બોર્ડર પરથી 5 કિલો ડ્રગ્સ જપ્ત; પાકિસ્તાની કાવતરાનો પર્દાફાશ
ATS Mega Operation: સરહદ પારથી નશાનો સામાન ઘુસાડવા પાકિસ્તાને હવે નવો પેંતરો અજમાવ્યો છે. રણ વિસ્તારમાં ડ્રગ્સ છુપાવીને 'ડેડ ડ્રોપ' પદ્ધતિથી હેરાફેરી કરવાનું મોટું રેકેટ ગુજરાત અને રાજસ્થાન ATSએ ઝડપી પાડ્યું છે. બાડમેર બોર્ડર પરથી 20 કરોડની કિંમતનું 5 કિલો મેથામ્ફેટામાઈન ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.
- ATSએ 20 કરોડનું મેથામ્ફેટામાઈન ઝડપી ડ્રગ્સ રેકેટનો કર્યો પર્દાફાશ
- ઇકો ગાડીમાં ગુજરાત આવી રહેલું ડ્રગ્સ ATSએ રસ્તામાં જ ઝડપ્યું
- 5 કિલો મેથામ્ફેટામાઈન સાથે બે સ્મગલરોની ધરપકડ
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ગુજરાત અને રાજસ્થાન એટીએસ દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરી આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ સ્મગલિંગ સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પરથી ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરવામાં આવતું હતું. એટીએસ દ્વારા બોર્ડર પરથી અંદાજિત 20 કરોડથી વધુની કિંમતનું પાંચ કિલો મેથામ્ફેટામાઈન ડ્રગ્સ સાથે બે સપ્લાયરોની ધરપકડ કરી છે. મહત્વનું છે કે, કબજે કરાયેલું ડ્રગ પાકિસ્તાની ડ્રગ સપ્લાયર દ્વારા બોર્ડર પાર કરી મોકલવામાં આવ્યું હોવાનો ખુલાસો થયો છે. જે અંગે બાડમેર પોલીસ મથકે ગુનો નોંધી રાજસ્થાન પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ગાડીમાં આવતું હતું ગુજરાત!
ગુજરાત એટીએસને બોર્ડર પરથી ડ્રગ્સનો જથ્થો ગુજરાત આવી રહ્યા હોવાની માહિતી મળી હતી. જેને આધારે ગુજરાત અને રાજસ્થાન એટીએસ દ્વારા NH 68 રાજસ્થાનના જેસલમેરથી બનાસકાંઠાને જોડતી બોર્ડર પર પેટ્રોલિંગ શરૂ કર્યું હતું. તપાસ દરમિયાન શંકાસ્પદ ઈકો ગાડીમાંથી શંકરરામ મેઘવાલ અને સલમાન નામના બે યુવકો મળી આવતા તેમની પૂછપરછ અને ગાડીની તપાસ કરતા પીળા રંગની થેલીમાં છુપાવેલું પાંચ કિલો મેથામ્ફેટામાઈન ડ્રગ્સ મળી આવ્યુ હતું. જેથી બાડમેર પોલીસ મથકમાં ગુનો દાખલ કરી, એફએસએલની તપાસ બાદ વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે અને બન્નેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
બે સપ્લાયરની ધરપકડ
બન્ને આરોપીની પૂછપરછ અને એટીએસની પ્રાથમિક તપાસમાં ચોકાવનારા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે. ઇકો કારમાંથી જે પાંચ કિલો ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે તેની અંદાજિત કિંમત 20 કરોડથી વધુની છે. આ ડ્રગ્સ પાકિસ્તાનના થારપારકર વિસ્તારમાં રહેતા ડ્રગ્સ સપ્લાયર મસાત મુબારક દ્વારા મોકલવામાં આવ્યુ હોવાનો ખુલાસો થયો છે. ડ્રગ્સ સાથે પકડાયેલા શંકરરામની તપાસમાં તે પાકિસ્તાની સપ્લાયર મસાત મુબારક સાથે વોટ્સએપના માધ્યમથી સંપર્કમાં હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ડ્રગ્સનું ડેડ ડ્રોપ કાવતરું નિષ્ફળ!
પાકિસ્તાન બોર્ડરની નજીક આવેલા રણ વિસ્તારમાં આ ડ્રગ્સ પહેલેથી જ છુપાવેલું હોવાનું સામે આવતા પોલીસે ડેડ ડ્રોપ દ્વારા ચાલતી સપ્લાય ચેન અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ શંકરરામ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી પાકિસ્તાનના સંપર્કમાં હોવાના પણ પુરાવા મળી આવ્યા છે. બન્ને આરોપીઓ બાડમેરમાં રહે છે અને મજૂરી કામ કરે છે.
પાકિસ્તાન ભલે રસ્તો બદલે, પણ ગુજરાત એટીએસની નજરથી બચવું મુશ્કેલ છે...મજૂરીના ઓથા હેઠળ ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતા આ શખ્સો હવે જેલના સળિયા પાછળ છે, પરંતુ અસલી સવાલ એ છે કે ગુજરાતમાં બેઠેલો એ 'મોટો માથું' કોણ છે જે આ 20 કરોડના ડ્રગ્સની રાહ જોઈ રહ્યો હતો?
ATSને મળી મોટી સફળતા
ગુજરાત એટીએસને મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે તપાસ કરતા 20 કરોડથી વધુનો ડ્રગ્સ તો મળી આવ્યું. પરંતુ, આ ડ્રગ્સ ત્યાં સપ્લાય કરવાનું હતું. કોને આપવાનું હતું. ક્યાંથી મેળવ્યું હતું. ઇકો કાર કોની છે આ પ્રકારના અનેક સવાલના જવાબ મળ્યા નથી. જેથી રાજસ્થાન પોલીસની તપાસમાં શું નવા ખુલાસા થાય છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ રેકેટમા શું હકિકત સામે આવે છે તે જોવું મહત્વનું છે.
