/ગુજરાત રાજ્યસભા ચૂંટણી: BJPના કયા ઉમેદવાર પાસે કેટલી મિલકત? કોનું પાસે કેટલું છે સોનું? જાણો કોણ છે સૌથી ધનિક અને શિક્ષિત

Gujarat Politics : રાજ્યસભામાં ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો ગઈકાલે અંતિમ દિવસ છે. જેમાં ભાજપના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યા હતા. રાજુ શુક્લા, મુકેશ રાઠવા, માનસિંહ પરમાર અને જીતેન્દ્ર કનજારિયાએ એક સાથે 12.39 મિનિટે વિજય મર્હુતમા ફોર્મ ભર્યા હતા. ત્યારે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોએ એફિડેવિટમાં ભરેલી વિગતો સામે આવી છે. જેમાં રાજેશ શુક્લ ચારેય ઉમેદવારોમાં સૌથી ધનિક ઉમેદવાર હોવાનું જોવા મળ્યું. તો મુકેશ રાઠવાની વાર્ષિક આવક આઈટી રીટર્ન ફાઈલ કરવા જેટલી પણ નથી. ત્યારે કયા ઉમેદવાર પાસે કેટલી મિલકત છે, કેટલું સોનું છે તે જાણીએ.
રાજેશ શુક્લ - પતિ પત્નીના નામે 85 કરોડની સંપત્તિ
રાજેશ શુક્લની વાત કરીએ તો, રાજ્યસભાા ચારેય ઉમેદવારોમાં સૌથી ધનિક ઉમેદવાર છે. રાજેશ શુક્લની છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક રૂપિયા 19 લાખથી લઈ રૂપિયા 63 લાખ સુધીની આવક દર્શાવી છે. તેમની પત્નીની પણ વાર્ષિક ૭ થી ૮ લાખ સુધીની આવક બતાવાઈ છે. બેંકમાં રકમ ૩.૫ લાખ થી વધુ દર્શાવાઈ છે. પત્નીના નામે ૧.૮૦ લાખથી વધુની રકમ બેંકમાં જમા છે. શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ૧૬ લાખથી વધુનું રોકાણ કરાયું છે. રાજેશ શુક્લના નામે એક કરોડથી વધુના સોના ચાંદી જેવી કિંમતી ચીજવસ્તુઓ છે. પત્નીના નામે રૂપિયા ૨.૬૨ કરોડના સોના ચાંદી અને કિંમતી ચીજો હોવાનો સ્વીકાર કર્યો. રિવોલ્વોર અને રાઈફલ પણ વસાવી હોવાનો એફેડેવિટમાં ઉલ્લેખ કર્યો. પતિ પત્નીના નામે જમીન સહિત રૂપિયા ૮૫ કરોડથી વધુની સંપત્તિ છે.
મુકેશ રાઠવાની વાર્ષિક આવક આઈટી રીટર્ન ફાઈલ કરવા જેટલી પણ નથી
રાજ્યસભાના ચોથા ઉમેદવાર મુકેશ રાઠવાની વાર્ષિક આવક આઈટી રીટર્ન ફાઈલ કરવા જેટલી પણ નથી. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં મુકેશ રાઠવાએ એક પણ આઈટી રીટર્ન ફાઈલ નથી કર્યું. મુકેશ રાઠવાના બે બેંક ખાતામાં રૂપિયા ૧.૬૦ લાખ, તો પત્નીના બે બેંક ખાતામાં રૂપિયા ૨.૫૦ લાખથી વધુની રકમ દર્શાવાઈ છે. આવક ન હોવા છતાં પતિ-પત્નીના નામે રૂપિયા ૩૦ લાખના સોના ચાંદીના દાગીના હોવાનો સ્વીકાર કર્યો. રૂપિયા ૩૬ લાખથી વધુની કિંમતની જંગમ મિલકત હોવાનો સ્વીકાર કર્યો. પતિ કે પત્ની પાસે એક પણ વાહન નહીં તથા મિલકત પણ નથી. મુકેશ રાઠવા ચારેય ઉમેદારોમાં સૌથી વધુ શિક્ષિત ઉમેદવાર છે. તેઓ પીએચડી થયેલા છે અને કાયદાનો અભ્યાસ પણ કર્યો છે.
માનસિંહ પરમાર પાસે ૧.૨૨ કરોડની કિંમતી વસ્તુઓ અને સોના ઝવેરાત
રાજ્યસભાના ઉમેદવાર માનસિંહ પરમારની વિગતો પર નજર કરીએ તો, માનસિંહ પરમારની છેલ્લા પાંચ વર્ષની વાર્ષિક આઈટીઆઈ પ્રમાણે રૂપિયા ૪ લાખથી ૯ લાખ સુધીની આવક છે. માનસિંહ પરમારના નામે રૂપિયા ૧.૨૨ કરોડની કિંમતી વસ્તુઓ અને સોના ઝવેરાત છે. માનસિંહ પરમારના પત્નીના નામે રૂપિયા ૧.૨૧ કરોડની કિંમતી વસ્તુઓ અને સોના ઝવેરાત છે. માનસિંહ પરમાર પાસે ૧૨ બોરની રિવોલ્વર પણ હોવાનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. ચાર કરોડથી વધુની સંપત્તિ હોવાનો પણ સ્વીકાર કર્યો.
પત્નીની આવક જીતેન્દ્ર કણઝરીયા કરતા વધુ
રાજ્યસભાના ભાજપના ઉમેદવાર જીતેન્દ્ર કણઝરીયાની વિગતો મુજબ, જીતેન્દ્ર કણઝરીયાની છેલ્લા પાંચ વર્ષની આવક રૂપિયા ૨.૪ લાખથી ૪.૮૮ લાખ છે. પત્નીની આવક જીતેન્દ્ર કણઝરીયા કરતા વધુ બતાવાઈ છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં પત્નીની આવક રૂપિયા ૪.૯૮ લાખ થી ૬.૦૯ લાખ છે. જીતેન્દ્ર કણઝરીયાના બેંક અકાઉન્ટમાં ૪.૫ લાખથી વધુની રકમ છે. પોતાના નામે ૨૪ લાખ કે પત્નીના નામે ૨૮ લાખથી વધુની કિંમતનું સોનું છે. તો સાથે જ અઢી કરોડની જંગમ મિલકત કૃષિની જમીન પ્લોટ અને મકાન હોવાનો સ્વીકાર કર્યો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરવાની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. રાજ્યસભામાં ચાર ઉમેદવારો દ્વારા જ ફોર્મ ભરાયા છે. ભાજપના ચાર ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્ર ભર્યા છે. 9 જુનના રોજ ફોર્મની ચકાસણી થશે. 11 જૂન ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ છે. સત્તાવાર ફોર્મ ચકાસણી બાદ બિનહરીફ જાહેર થશે. ૧૮ જૂન ચૂંટણીના દિવસ બાદ સત્તાવાર સાંસદ તરીકે સર્ટિફિકેટ મળશે.