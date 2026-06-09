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ગુજરાત રાજ્યસભા ચૂંટણી: BJPના કયા ઉમેદવાર પાસે કેટલી મિલકત? કોનું પાસે કેટલું છે સોનું? જાણો કોણ છે સૌથી ધનિક અને શિક્ષિત

Gujarat Rajya Sabha Election 2026 : ગુજરાત રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપના ચારેય ઉમેદવારો રાજેશ શુક્લ, મુકેશ રાઠવા, માનસિંહ પરમાર અને જીતેન્દ્ર કણઝરીયાના એફિડેવિટ (સોગંદનામા) સામે આવ્યા છે. જાણો કોની પાસે કેટલી મિલકત, સોનું અને આવક છે.

Written ByDipti Savant
Published: Jun 09, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:08 AM IST
ગુજરાત રાજ્યસભા ચૂંટણી: BJPના કયા ઉમેદવાર પાસે કેટલી મિલકત? કોનું પાસે કેટલું છે સોનું? જાણો કોણ છે સૌથી ધનિક અને શિક્ષિત

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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