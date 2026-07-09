/ગુજરાતમાં સિઝનનો સરેરાશ 24.44% વરસાદ; કયા ઝોનમાં કેટલો પડ્યો? 7522 લોકોનું સ્થળાંતર, જાણો કુલ 206 ડેમની સ્થિતિ

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સિઝનનો કુલ 222.10 મિમી એટલે કે સરેરાશ 24.44 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 28 જિલ્લાના 195 તાલુકામાં સરેરાશ 36.33 મિમી વરસાદ પડ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 34.13%, સૌરાષ્ટ્રમાં 27.59%, મધ્ય ગુજરાતમાં 17.27%, ઉત્તર ગુજરાતમાં 14.09% અને કચ્છમાં 1.92% (સૌથી ઓછો) વરસાદ નોધાયો છે. નોંધનીય છે કે, સુરતના પલસાણામાં 462 મિમી, કામરેજમાં 442 મિમી, નવસારીમાં 388 મિમી, સુરત શહેરમાં 358 મિમી અને વલસાડના કપરાડામાં 322 મિમી જેટલો નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો છે.
ડેમ અને જળાશયોની સ્થિતિ
રાજ્યના કુલ 206 જળાશયોમાં સરેરાશ 41.17 ટકા પાણીનો સંગ્રહ થયો છે. જીવનદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમમાં હાલ 65.54 ટકા પાણીનો સંગ્રહ છે. ડેમની વર્તમાન સ્થિતિ જોઈએ તો સંપૂર્ણ ભરાયેલા ડેમની સંખ્યા 5 છે. હાઈ એલર્ટ પર 11 ડેમ છે. એલર્ટ પર 3 ડેમ, વોર્નિંગ પર 11 ડેમ છે. જોકે, હજુ પણ 109 ડેમ એવા છે જેમાં 25 ટકાથી ઓછું પાણી સંગ્રહિત છે.
અત્યાર સુધીમાં કુલ 7,522 લોકોનું સ્થળાંતર
ભારે વરસાદના સમયગાળા દરમિયાન તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં કુલ 7,522 લોકોનું સ્થળાંતર અને 3,711 લોકોનું સુરક્ષિત રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને સુરતમાં સૌથી વધુ 3,881 લોકોનું સ્થળાંતર અને 3,416 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. હાલ રાજ્યમાં NDRFની 12 ટીમ અને SDRFની 27 પ્લાટૂન તૈનાત રાખવામાં આવી છે.
રાજ્યમાં હાલ 425 રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ
વરસાદના પગલે રાજ્યમાં હાલ 425 રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ છે. વીજ પુરવઠાની વાત કરીએ તો, અસરગ્રસ્ત તમામ 3,321 ગામોમાં વીજળી સેવા પુનઃસ્થાપિત કરી દેવામાં આવી છે. જોકે, હજુ 240 ફીડર, 1,286 વીજ પોલ અને 82 ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરનું સમારકામ બાકી છે, જેની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે.
માછીમારો માટે હવામાન વિભાગની ચેતવણી
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 12 જુલાઈ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવધ રહેવા અને તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અનુરોધ છે. આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર ઘટતા રાજ્યમાં હવે સ્થિતિ સામાન્ય થઈ રહી છે, પરંતુ ડેમ અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હજુ પણ તંત્રની ચાંપતી નજર છે.