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ગુજરાતમાં સિઝનનો સરેરાશ 24.44% વરસાદ; કયા ઝોનમાં કેટલો પડ્યો? 7522 લોકોનું સ્થળાંતર, જાણો કુલ 206 ડેમની સ્થિતિ

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પડેલા ભારે વરસાદ બાદ હવે મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. પાંચ દિવસની ધડબડાટી પછી વરસાદમાં રાહત મળતા જનજીવન ફરી પાટા પર આવી રહ્યું છે. આગામી સપ્તાહ સુધી રાજ્યના કોઈ પણ જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ નથી, જે તંત્ર અને નાગરિકો માટે રાહતના સમાચાર છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 09, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:32 AM IST
ગુજરાતમાં સિઝનનો સરેરાશ 24.44% વરસાદ; કયા ઝોનમાં કેટલો પડ્યો? 7522 લોકોનું સ્થળાંતર, જાણો કુલ 206 ડેમની સ્થિતિ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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