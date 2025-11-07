ગુજરાતના જાણીતા લોકસાહિત્યકાર જોરાવરસિંહ જાદવનું નિધન
Trending Photos
Gujarat News : ગુજરાતના પ્રખ્યાત લોકસાહિત્યકાર જોરાવરસિંહ જાદવનુ નિધન થયું છે. પદ્મશ્રીથી સમ્માનિત જોરાવરસિંહ જાદવના નિધનથી ગુજરાતના સાહિત્ય જગતમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.
તેઓ વાર્તાકાર તરીકે પ્રખ્યાત હતા અને ગ્રામજીવન પર આધારિત વાર્તાઓ લખી. તેમની નોંધપાત્ર કૃતિઓમાં 'મરદ કસુંબલ રંગ ચડે, મરદાઈ માથા સાટે' (૧૯૭૦), 'લોકસાહિત્યની ચતુરાઈ કથાઓ' (૧૯૭૪) અને 'રાજપૂત કથાઓ' (૧૯૭૯)નો સમાવેશ થાય છે.
જોરાવરસિંહ જાદવે લોકસાહિત્ય અને લોકકલા પર ૯૦ જેટલી કૃતિઓનું સંપાદન અને રચના કરી હતી. જેમાં 'આપણા કસબીઓ' (૧૯૭૨), 'ગુજરાતની લોકસંસ્કૃતિ' (૧૯૭૬), 'લોકસંસ્કૃતિમાં પશુઓ' (૧૯૭૯) જેવી પુસ્તકો છે. તેઓ લોકગીતો, ટુચકા અને જોડકણાં જેવા ક્ષેત્રોમાં સંશોધન કર્યું.
આ વિશે તેમના દીકરાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, અમારા પિતા જોરાવરસિંહ દાનુભાઈ જાદવ (પદ્મશ્રી) નું આજે સવારે દુઃખદ નિધન થયું છે. તેમની અંતિમયાત્રા આજે બપોરે 4.00 વાગ્યે નિવાસસ્થાનેથી નીકળી વી.એસ. સ્મશાનગૃહ જશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે