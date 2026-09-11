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હવે ભાડા કરાર વગર મકાન ભાડે નહીં આપી શકાય! ગુજરાત ભાડા બિલ-2026 પસાર, ડિપોઝિટથી લઈને પ્રવેશ સુધીના નવા નિયમો જાહેર

ગુજરાત વિધાનસભામાં મકાન ભાડા બિલ 2026 પાસ થઈ ગયું છે. આ બિલ પાસ થયા બાદ મકાન માલિક અને ભાડૂઆત માટે ઘણા નિયમોમાં ફેરફાર થશે. હવે મકાન ભાડે આપતાં પહેલા ભાડા કરાર કરાવવો ફરજીયાત થઈ ગયો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 11, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:42 PM IST
હવે ભાડા કરાર વગર મકાન ભાડે નહીં આપી શકાય! ગુજરાત ભાડા બિલ-2026 પસાર, ડિપોઝિટથી લઈને પ્રવેશ સુધીના નવા નિયમો જાહેર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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