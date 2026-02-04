Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના મહેસુલ વિભાગનો મોટો નિર્ણય; હવે દસ્તાવેજના નિયમોમાં ફેરફાર, જાણો કેટલો ખર્ચ વધશે

Gandhinagar News: ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગના નિર્ણયથી રાજ્યની તમામ સબ-રજીસ્ટ્રાર કચેરીઓમાં અને ઓનલાઇન માધ્યમથી થતી નોંધણીઓમાં એકસૂત્રતા આવશે. ડિજિટલ ગુજરાતના અભિયાન હેઠળ ઇ-રજીસ્ટ્રેશનને પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે ત્યારે આ નવી ફી વ્યવસ્થા પ્રક્રિયાને વધુ વ્યવસ્થિત બનાવશે.

Feb 04, 2026

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા વહીવટી પ્રક્રિયાને વધુ સુદ્રઢ અને પારદર્શક બનાવવા માટે એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં વધી રહેલા ઇ-રજીસ્ટ્રેશન (e-Registration) ના વ્યાપને ધ્યાનમાં રાખીને હવે દરેક દસ્તાવેજ દીઠ પ્રોસેસિંગ ફી વસૂલવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

શું છે મહેસૂલ વિભાગનો નવો નિર્ણય?
અત્યાર સુધી ઇ-રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયામાં ફીના માળખામાં કેટલાક ફેરફારો વિચારાધીન હતા, પરંતુ હવે મહેસૂલ વિભાગે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે ઇ-રજીસ્ટ્રેશન દ્વારા નોંધણી કરાવવામાં આવતા દરેક દસ્તાવેજ પર હવે પ્રોસેસિંગ ફી લાગુ થશે. દસ્તાવેજ દીઠ ₹100 રૂપિયા પ્રોસેસિંગ ફી તરીકે ચૂકવવાના રહેશે. આ ફીનો મુખ્ય હેતુ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન પોર્ટલની જાળવણી અને ટેકનિકલ સુવિધાઓને વધુ બહેતર બનાવવાનો છે.

સામાન્ય જનતા પર શું અસર પડશે?
મિલકતની ખરીદ-વેચાણ કે અન્ય કરારોના ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન સમયે હવે અરજદારે નિયત સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને રજીસ્ટ્રેશન ફી ઉપરાંત આ ₹100 રૂપિયાની વધારાની પ્રોસેસિંગ ફી ભરવી પડશે. જોકે, આ રકમ નજીવી હોવાથી સામાન્ય જનતા પર મોટો આર્થિક બોજ નહીં પડે, પરંતુ વહીવટી દૃષ્ટિએ આ એક મોટો ફેરફાર માનવામાં આવી રહ્યો છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે.

E registration Fee GujaratRevenue Department NotificationProperty Registration ProcessProcessing Fee 100 Rupees

