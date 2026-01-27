ગુજરાત મહેસૂલ વિભાગમાં મોટો ફેરફાર, 207 તલાટી અને 145 નાયબ મામલતદારોની સામૂહિક બદલી
Gujarat Revenue Department: ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા મોટા પાયે બદલીઓના આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. મહેસૂલી વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં 207 જેટલા મહેસૂલી તલાટી વર્ગ-3ની બદલીનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. તલાટીઓ ઉપરાંત, 145 જેટલા નાયબ મામલતદાર વર્ગ-3ની પણ બદલીના આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
