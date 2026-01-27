Prev
ગુજરાત મહેસૂલ વિભાગમાં મોટો ફેરફાર, 207 તલાટી અને 145 નાયબ મામલતદારોની સામૂહિક બદલી

Gujarat Revenue Department: ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા મોટા પાયે બદલીઓના આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. મહેસૂલી વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં 207 જેટલા મહેસૂલી તલાટી વર્ગ-3ની બદલીનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. તલાટીઓ ઉપરાંત, 145 જેટલા નાયબ મામલતદાર વર્ગ-3ની પણ બદલીના આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. 

Jan 27, 2026, 07:18 PM IST

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

gujarat revenue departmentRevenue Talati TransferNayab Mamlatdar Transferમહેસૂલ વિભાગ બદલીમહેસૂલી તલાટી બદલીના આદેશ

