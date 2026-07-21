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ગુજરાતમાં બદલીઓને ધમધમાટ! IAS-GAS બાદ હવે 48 PSIની એકસાથે બદલી

PSI Transfer: ગુજરાત સરકાર બાદ હવે પોલીસ વિભાગમાં પણ મોટા પાયે વહીવટી ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા સવારે 28 IAS અને 13 GAS કેડરના અધિકારીઓની બદલીના આદેશો જાહેર થયા બાદ મોડી સાંજે ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં પણ મહત્વપૂર્ણ બદલીનો ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 21, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:30 PM IST
ગુજરાતમાં બદલીઓને ધમધમાટ! IAS-GAS બાદ હવે 48 PSIની એકસાથે બદલી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ગુજરાતમાં બદલીઓને ધમધમાટ! IAS-GAS બાદ હવે 48 PSIની એકસાથે બદલી
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