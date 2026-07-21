/ગુજરાતમાં બદલીઓને ધમધમાટ! IAS-GAS બાદ હવે 48 PSIની એકસાથે બદલી

PSI Transfer: ગુજરાત પોલીસના બેડામાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં એક જ દિવસમાં અધિકારીઓથી લઈને પોલીસ બેડામાં મોટા પાયે બદલીઓનો દોર જોવા મળ્યો છે. દિવસે સવારે રાજ્ય સરકારે 28 આઈએએસ (IAS) અને 13 જીએએસ (GAS) અધિકારીઓની બદલીના આદેશો કરવામાં આવ્યા હતા. આ વહીવટી ફેરબદલના લીધે વિવિધ સરકારી વિભાગો અને જિલ્લા પ્રશાસનમાં મહત્વના બદલાવ જોવા મળશે. આ નિર્ણય બાદ સમગ્ર વહીવટી તંત્રમાં ભારે ચર્ચા જાગી હતી.
48 પીએસઆઈની IBમાં બદલી
સવારના આ પ્રશાસનિક બદલાવ બાદ મોડી સાંજે પોલીસ વિભાગમાં પણ મોટો બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફરજ બજાવતા 48 પીએસઆઈ (પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર)ની એકસાથે બદલીનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. આ તમામ 48 પીએસઆઈ અધિકારીઓને ગાંધીનગર ખાતેના IB (ઈન્ટેલિજન્સ બ્યુરો) વિભાગમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે.
રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ સુદ્રઢ બનાવવા તેમજ ઈન્ટેલિજન્સ નેટવર્કને વધુ તીવ્ર અને સક્ષમ બનાવવાના હેતુથી આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. મોડી સાંજે આટલી મોટી સંખ્યામાં પોલીસ અધિકારીઓની બદલીનો આદેશ આવતા પોલીસ બેડામાં ભારે હલચલ મચી ગઈ છે. ગાંધીનગર સ્થિત IB (ઈન્ટેલિજન્સ બ્યુરો) ખાતે 48 જેટલા અનુભવી પીએસઆઈની એકસાથે તૈનાતીથી ગુપ્તચર માહિતી મેળવવાની પ્રક્રિયા વધુ ઝડપી અને ચોક્કસ બનશે. આ બદલાવથી રાજ્ય સુરક્ષા નેટવર્કને મોટો ફાયદો થશે.