/સુખી સંપન્ન ગુજરાતીઓ કેમ મોત વ્હાલુ કરી રહ્યાં છે? રોજના 24-25 લોકો કરી રહ્યાં છે આપઘાત

Death cases in Gujarat : ગુજરાતમાં આપઘાતના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં ઝડપી જીવનશૈલીના કારણે આત્મહત્યાનું કારણ બની રહ્યું છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, આપઘાત કરનારાઓમાં પુરુષોનું પ્રમાણ ઉંચું છે. કુલ આપઘાત કરનારાઓમાં 71 ટકા પુરુષો અને 29 ટકા મહિલાઓ....
Gujarat Death Case Increasing : પહેલા ગુજરાતની બે ગંભીર ઘટના તરફ નજર કરીએ. રાજકોટના ગોંડલમાં હૃદયદ્રાવક ઘટનામા પિતાએ બે માસુમ સંતાનોને ગળાટૂંપો આપીને પોતે પણ આપઘાત કર્યો. ખેડાના કપડવંજમાં નર્મદાના નહેરમાં પરિણીતાએ બે પુત્રીઓ સાથે મોતની છલાંગ લગાવી. ઘટનાની જાણ થતાં પતિએ પણ નહેરમાં ઝંપલાવ્યું. ગુજરાતમાં એકસાથે બે પરિવારોએ જીવન ટૂંકાવ્યું, જેમાં કુલ સાત લોકોના મોત નિપજ્યા છે. ચિંતા જગાવનારી બાબત એ છે કે, ગુજરતમાં આત્મહત્યા કે આપઘાતના કિસ્સામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. એ ક વર્ષમાં 8984 લોકોએ આપઘાત કર્યો.
ગોંડલમાં પિતાએ પરિવાર વિખેર્યો
ગોંડલમાં પિતાએ બે માસૂમ સંતાનોને ગળાટૂંપો આપી પોતે પણ આપઘાત કર્યો હતો. ઘોઘાવદર રોડ પર પિતાએ પુત્ર અને પુત્રીની હત્યા કરી જીવન ટૂંકાવ્યું. કારખાને લઈ જઈ પિતા જયપાલભાઈએ વહાલસોયા સંતાનોના જીવ લેતા ભારે અરેરાટી સર્જાઈ છે. મૃતક પુત્ર મિશ્ર અને પુત્રી રિવા અભ્યાસમાં ખૂબ જ તેજસ્વી હતા. સુખી પરિવાર અને સફળ વ્યવસાય હોવા છતાં આત્મહત્યાનું કારણ હજુ અકબંધ છે. પોલીસે ત્રણેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ હૃદયદ્રાવક ઘટનાથી સાંઢવાયા ગામ અને વેપારી આલમમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
ખેડામાં પરિણીતાએ મોતની છલાંગ લગાવી
ખેડાના કપડવંજમાં ફતિયાવાદ પાસે નર્મદા નહેરમાં પરિણીતાએ બે પુત્રીઓ સાથે છલાંગ લગાવી હતી. માતાએ બે માસુમ દીકરીઓને નહેરમાં ફેંકી પોતે પણ મોતની પાછળ કૂદી પડી હતી. જોકે, ઘટનાસ્થળે દોડી આવેલા પતિએ પણ પત્ની અને સંતાનોને બચાવવા પાણીમાં ઝંપલાવ્યું હતું. કપડવંજ ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં માતા અને બે પુત્રીના મૃતદેહ મળ્યા છે. પરંતું નહેરના ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થયેલા પિતાની હજુ સુધી કોઈ ભાળ મળી નથી. આતરસુંબા પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી સર્ચ ઓપરેશન અને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. એક જ પરિવારના ચાર સભ્યો નહેરમાં ડૂબતા સમગ્ર ખેડા પંથકમાં ભારે અરેરાટી સર્જાઈ છે.
ગુજરાતમાં આપઘાતના કિસ્સા વધ્યા
ગુજરાતમાં આપઘાતના કિસ્સા સતત વધી રહ્યાં છે. ચોંકાવનારા આંકડા કહે છે કે, ગુજરતમાં કુલ 8984 લોકોએ એક જ વર્ષમાં આપઘાતથી મોત વ્હાલુ કર્યું છે. આંકડા પર નજર કરીએ તો, રોજ 24 થી 25 લોકો ગુજરાતમાં આત્મહત્યા કરે છે. જેમાં પુરુષોનું પ્રમાણ વધારે છે. ગુજરાતમાં સ્ત્રીઓની સરખામણીમાં પુરુષોમાં મોતનું પ્રમાણ વધારે છે. આપઘાતના કિસ્સામાં પુરુષોનું પ્રમાણ 71 ટકા અને મહિલાઓનું પ્રમાણ 29 ટકા છે.
આ આંકડા બતાવે છે કે, આજની ઝડપી લાઈફસ્ટાઈલ મોતને પણ ફાસ્ટ બનાવી રહી છે. ગુજરાતમાં મોટાભાગના આપઘાતના કિસ્સા ચાર મહાનગરોમાં સૌથી વધુ હોવાનું બતાવે છે. આપઘાતના સૌથી વધુ કેસ અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત અને વડોદરા જેવા મોટા શહેરોમાં વધારે થાય છે.
ચોંકાવનારી હકીકત એ છે કે, ગુજરાતના વિકસિત હોવાની વાત કરાય છે. પરંતું અહી આપઘાતના કિસ્સા દેશના મોટા રાજ્યો રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા, બિહાર, યુપી કરતા પણ વધારે છે. મતલબ કે, વિકસિત રાજ્યમાં પણ ગુજરાતીઓ ખુશ નથી.
કેવા લોકો આપઘાત કરે છે
આંકડા કહે છે કે, ગુજરાતમાં આપઘાત કરીને મોત વ્હાલુ કરનારાઓમાં ધંધાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, ગૃહિણી, મજૂર વર્ગ વધારે છે.