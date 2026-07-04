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ગુજરાત બનશે સેમિકન્ડક્ટર હબ: 1.24 લાખ કરોડના રોકાણથી થશે 50,000થી વધુ રોજગારીનું સર્જન

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં લગભગ ₹1.24 લાખ કરોડનું રોકાણ ધરાવતા 6 સેમિકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટ્સ થકી આશરે 50,000થી વધુ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીનું સર્જન થશે. સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્ર માટે વ્યાપક રાજ્ય સહાય પૂરી પાડતી સમર્પિત સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી શરૂ કરનાર ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજ્ય. ગુજરાતમાં વિવિધ સહાયક અને આધારભૂત ઉદ્યોગોની સ્થાપના દ્વારા વ્યાપક સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમનો થઈ રહ્યો છે ઝડપી વિકાસ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 04, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:31 AM IST
ગુજરાત બનશે સેમિકન્ડક્ટર હબ: 1.24 લાખ કરોડના રોકાણથી થશે 50,000થી વધુ રોજગારીનું સર્જન
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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