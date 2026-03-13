મોસાળમાં જમણ હોય ને મા પીરસનારી હોય! પાટીલ દિલ્હી ગયા બાદ ગુજરાતની લાંબી છલાંગ

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratમોસાળમાં જમણ હોય ને મા પીરસનારી હોય! પાટીલ દિલ્હી ગયા બાદ ગુજરાતની લાંબી છલાંગ

Water Storage Record Of Gujarat : જળસંચયમાં ગુજરાતે હરણફાળ ગતિ કરી છે. જળ સંચય અભિયાન હેઠળ દેશની ટોચની ૧૦ મહાનગરપાલિકાઓમાં ગુજરાતની ત્રણ મહાનગરપાલિકાઓએ સ્થાન મેળવ્યું

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:23 PM IST

Gandhinagar News : મોસાળમાં જમણ હોય ને મા પીરસનારી હોય એનો અર્થ તો દરેક ગુજરાતી જાણે જ છે. ત્યારે ભાજપના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રમોશન મેળવીને દિલ્હી ગયા બાદ બાદ જળ સંચયમાં ગુજરાતે હરણફાળ ગતિ કરી છે. પાણી પુરવઠા મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે આ અંગે માહિતી આપતા કહ્યું કે, ગુજરાતમાં જળ સંચયના પ્રથમ અને દ્વિતીય તબક્કા હેઠળ કુલ ૨.૭૫ લાખથી વધુ કામો હાથ ધરાયા છે. દેશના ટોચના ૧૦ જિલ્લામાં રાજ્યના સુરત જિલ્લાએ પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો છે. દેશની ટોચની ૧૦ મહાનગરપાલિકામાં અમદાવાદ, સુરત અને જામનગર મહાનગરપાલિકાએ ક્રમશ: ત્રીજા, ચોથા અને સાતમા ક્રમે આવ્યું છે. 
 
જળસંચયમાં ગુજરાતે નોંધપાત્ર સિદ્ધિ 
દેશમાં અનિયમિત વરસાદ અને વધતી જતી પાણીની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલા ‘જળ સંચય જન ભાગીદારી’ અભિયાનમાં ગુજરાતે નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. વિધાનસભા ગૃહ ખાતે ધારાસભ્યશ્રીએ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પાણી પુરવઠા મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, જળ સંચયના કામોમાં ગુજરાત રાજ્ય હાલ સમગ્ર દેશમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે.  મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, જળ સંચય અભિયાન હેઠળ દેશની ટોચની ૧૦ મહાનગરપાલિકાઓમાં ગુજરાતની ત્રણ મહાનગરપાલિકાઓએ સ્થાન મેળવ્યું છે. 

  • અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ ત્રીજો
  • સુરત મહાનગરપાલિકાએ ચોથો 
  • જામનગર મહાનગરપાલિકાએ સાતમો ક્રમ હાંસલ કર્યો 
  • આ ઉપરાંત દેશના ટોચના ૧૦ જિલ્લાઓમાં પણ ગુજરાતના સુરત જિલ્લાએ સાતમો ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો 

વધુ વિગતો આપતા મંત્રીએ કહ્યું કે, જળ સંચય અભિયાનના પ્રથમ તબક્કા દરમિયાન ગુજરાતમાં કુલ ૧,૩૩,૫૨૨ જળ સંચયના કામો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં જળ સંચય અભિયાનનો દ્વિતીય તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. આ દ્વિતીય તબક્કામાં પણ રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ૧,૪૧,૮૨૧ કામો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. 

આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરી ભૂગર્ભ જળસ્તર ઊંચું લાવવાનો છે. આ કાર્યમાં સરકાર સાથે સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ, ગ્રામ પંચાયતો, ખેડૂત મંડળો, NGOs અને સામાન્ય નાગરિકો ‘શ્રમદાન’ દ્વારા સીધી સહભાગિતા નોંધાવી રહ્યા છે.

આ અભિયાન અંતર્ગત બોરવેલ રિચાર્જ, ચેક ડેમ, રૂફ ટોપ વોટર હારવેસ્ટીંગ, તળાવો ઊંડા કરવા અને પંચાયત-ગ્રામ વિકાસ જેવા વિવિધ વિભાગોના સંકલનથી કુલ ૧૭ પ્રકારના વિવિધ જળ સંચયના કામો કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેમ મંત્રીશ્રીએ ઉમેર્યું હતું.

જળસંચય કેમ જરૂરી છે
હાલ દરેક જગ્યાએ પાણીનો બેફામ ઉપયોગ થઇ રહ્યો છે. જે આગામી સમય માટે વિકટ સમસ્યાઓ પેદા કરનાર છે. આવા સંજોગોમાં જળ સંચય એજ પ્úથ્વીને વિકટ સમસ્યાઓથી બચાવવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. ડીઝલ એન્જિનો, મોનોબ્લોક મોટર, સબમર્સીબલ મોટર વગેરે યાંત્રિક સાધનો આવતાં કૂવામાં પાણીના તળ ઊંડાં ગયાં. ત્યાર બાદ કૂવાની ઊંડાઇની મયૉદા આવતાં બોરÃગ રÃગ દ્વારા પાતાળમાંથી પાણી ખેંચાવા લાગ્યું. જેને લીધે પાણીની તંગી સામે આવી ઉભી છે. હજું પણ જો આપણે આ મામલે નહીં જાગીએ તો આગામી સમયમાં પરિસ્થિતિ મહાભયંકર આવવાના એંધાણ છે. આવા સંજોગોમાં દરેકે ભૂગર્ભ જળના વિકાસ માટે વરસાદના પાણીનું સંરક્ષણ કરવું જરૂરી છે. ભૂગર્ભજળના સંરક્ષણ અને વિકાસ પાછળ આવતી કાલે આવનારી ભયંકર પરિસ્થિતિને નજર સમક્ષ રાખીને આજથી જ કામે લાગી જવું જોઇએ.

