/હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ગુજરાતનું જહાજ ડૂબ્યું; ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ક્રોસ ફાયરિંગમાં સલાયાના ખલાસીનું કરૂણ મોત, 17નો આબાદ બચાવ

Iran US Navy Firing Kills Salaya Sailor: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને તણાવની ગંભીર અસર હવે ગુજરાતના માલવાહક જહાજો પર જોવા મળી રહી છે. ગત 7મી મેના રોજ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝ (Strait of Hormuz) ખાતે ઈરાન અને અમેરિકાની નેવી વચ્ચે થયેલા ભીષણ ગોળીબારમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના સલાયાનું એક માલવાહક વહાણ ડૂબી ગયું હોવાની આઘાતજનક ઘટના સામે આવી છે. આ દુર્ઘટનામાં વહાણના એન્જિન રૂમમાં ફરજ બજાવતા અલ્તાફ તાલબ કેર નામના ખલાસીનું મોત નીપજ્યું છે.
વહેલી સવારે સર્જાયો મોતનો ખેલ
ઇન્ડિયન સેલિંગ વેસલ્સ એસોસિયેશનના જનરલ સેક્રેટરી આદમ ભાયાએ જણાવ્યા અનુસાર, સલાયાનું માલવાહક વહાણ 'MSV AL FAIZE NOORE SULEMANI-I' (રજિસ્ટ્રેશન નં: BDI-1494) ગત 7 મેના રોજ દુબઈથી જનરલ કાર્ગો ભરીને યમનના મુકાલા બંદર તરફ જઈ રહ્યું હતું. આ વહાણ પર ટંડેલ સહિત કુલ 18 ખલાસીઓ સવાર હતા. વહેલી સવારે અંદાજે 1:00 વાગ્યે જ્યારે વહાણ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે અચાનક ઈરાની અને યુએસ નેવી વચ્ચે સામસામે ભારે ફાયરિંગ શરૂ થયું હતું. કમનસીબે, ગુજરાતનું આ વહાણ આ ક્રોસ ફાયરિંગની ઝપેટમાં આવી ગયું હતું. ગોળીબારને કારણે વહાણમાં ગાબડાં પડ્યા હતા અને પાણી ભરાવા લાગતા તે સમુદ્રમાં ગરકાવ થઈ ગયું હતું.
એકનું મોત, 17નો ચમત્કારિક બચાવ
જ્યારે વહાણ ડૂબવાની તૈયારીમાં હતું ત્યારે અંધાધૂંધી વચ્ચે એન્જિન રૂમમાં રહેલા અલ્તાફ તાલબ કેર ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા અને તેમનું મોત થયું હતું. અન્ય 17 ખલાસીઓ જ્યારે જીવ બચાવવા સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે નજીકથી પસાર થઈ રહેલા અન્ય એક ભારતીય વહાણ 'MSV પ્રેમ સાગર-I' એ દેવદૂત બનીને તમામ ખલાસીઓનું રેસ્ક્યુ કર્યું હતું. બચેલા તમામ 17 ખલાસીઓ 8 મેના રોજ મોડી સાંજે સુરક્ષિત રીતે દુબઈ પોર્ટ પર પહોંચ્યા છે.
ભારતીય દૂતાવાસ પાસે મદદ માંગી
આ ઘટના બાદ ઇન્ડિયન સેલિંગ વેસલ્સ એસોસિયેશનના આદમ ભાયાએ દુબઈ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસને ઇમેલ કરીને તાત્કાલિક મદદની માંગ કરી છે. એસોસિયેશનને કેટલીક માંગણીઓ કરી છે, જેમાં મૃતક અલ્તાફ તાલબ કેરના પાર્થિવ દેહને વતન લાવવા માટે જરૂરી કાયદેસરની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી. મૃતકનું ડેથ સર્ટિફિકેટ અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મેળવવા માટે સ્થાનિક તંત્ર સાથે સંકલન સાધવું. દુબઈ પહોંચેલા 17 ખલાસીઓને વહેલી તકે ભારત પરત લાવવાની વ્યવસ્થા કરવી અને આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમામાં ભારતીય જહાજોની સુરક્ષા વધારવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવા વગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
નોંધનીય છે કે, હાલમાં આ ઘટનાના સમાચાર સલાયા પહોંચતા જ ખલાસી પરિવાર અને સમગ્ર પંથકમાં માતમનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા આ મામલે સક્રિય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.