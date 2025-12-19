નવી SIR-2026ની ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર: ગુજરાતમાં 4,34,70,109 મતદારો નોંધાયા, 73 લાખ કપાયા
SIR 2026 Draft Electoral List Declare : SIR-2026ની ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર. તમારું નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં કપાયું છે કે નહીં તે જાણો આ 5 સ્ટેપથી
Gujarat SIR List 2026 : ગુજરાતમાં SIR ની પ્રક્રિયા બાદ ડ્રાફ્ટ યાદી જાહેર થઈ છે. જેમાં ગુજરાતમાં કુલ કેટલા મતદારો છે, કેટલા મતદારોના નામ કપાયા છે, તેમજ કેટલા ડુપ્લીકેટ મતદારો હતા તે તમામ માહિતી સામે આવી ગઈ છે. યાદી મુજબ ગુજરાતાં કુલ 4 કરોડ 34 લાખ મતદારોની નોંધણી થઈ છે.
ગુજરાતમાં SIRની પ્રક્રિયા બાદ ડ્રાફ્ટ યાદી થઈ જાહેર#gujarat #sir #voterlist #breakingnews pic.twitter.com/XeXKojzt8M
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) December 19, 2025
ગુજરાતની મતદાર શુદ્ધિકરણ ડ્રાફ્ટ યાદી આખરે જાહેર થઈ ગઈ છે. ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી મુજબ ગુજરાતમાં 4,34,70,109 મતદારો નોંધાયા છે. મતદાર શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા દરમિયાન 73,73,327 મતદાર નીકળી ગયા છે. તો 18,07,278 મૃત્યુ પામેલા મતદારો યાદીમાંથી દૂર થયા છે. આ ઉપરાંત
40,25,553 મતદારો કાયમી સ્થળાંતર કરેલા નીકળ્યા છે. 3,81,470 મતદારો ડુપ્લીકેટ હતા, જેને દૂર કરાયા છે. 9,69,662 મતદારો તેમના સરનામે મળી આવ્યા નથી. તો 1,89,364 મતદારોનો અન્ય કારણોસર યાદીમાં સમાવેશ થયો નથી.
- 4,34,70,109 મતદારો નોંધાયા.
- 2,24,49,170 પુરુષ મતદાર નોંધાયા.
- 2,10,19,876 મહિલા મતદારો નોંધાયા.
- 1063 થર્ડ જેન્ડર મતદારો નોંધાયા.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ મતદાર યાદીમાં 5,08,43,219 મતદારો નોંધાયા હતા. જેમાં ગુજરાત રાજ્યમાં 73,73,110 મતદારો ઓછા થયા છે. આ આંકડો ગુજરાતના એક મેગા સિટીની વસ્તી જેટલો છે.
ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં તમારૂ નામ છે કે નહીં તે ચેક કરી શકો છો. ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં કોઈ મતદારનું નામ ન હોય અને તેની સામે વાંધો રજૂ કરવાનો હોય તો મતદાર 18મી જાન્યુઆરી સુધી એક મહિનાના સમયમાં વાંધો રજૂ કરી શકશે.
ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં નામ ન હોય તો શું કરવું
ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગુજરાતમાં નવેમ્બર મહિનાથી મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ ઝુંબેશ એટલે કે SIR પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ડુપ્લીકેટ, મૃત્યુ પામેલા લોકો અને કાયમી સ્થાળાંતર કરી ગયેલા લોકોના નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. તેવામાં તમારૂ નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં ન હોય તો તમારે આ રીતે આગળ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
મેપિંગ ન થયેલ મતદારોને નોટીસ આપવામાં આવશે
આગામી સમયગાળામાં તા. ૧૯/૧૨/૨૦૨૫ (શુક્રવાર) થી તા. ૧૦/૦૨/૨૦૨૬ (મંગળવાર) દરમિયાન રાજ્યમાં મેપિંગ ન થયેલ મતદારોને સંબંધિત મતદાર નોંધણી અધિકારી દ્વારા નોટીસ આપવામાં આવશે.
નોટીસ બાદ સુનાવણી અને ચકાસણી પૂર્ણ થયા પછી તમામ લાયક મતદારોનો સમાવેશ તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૬ના રોજ પ્રસિદ્ધ થનાર આખરી મતદાર યાદીમાં કરવામાં આવશે. નોટીસ પ્રાપ્ત કરનાર મતદારોએ નોટીસમાં દર્શાવેલા પુરાવા સુનાવણી દરમિયાન રજૂ કરવાના રહેશે.
હક્ક દાવા અને વાંધા અરજીઓનો સમયગાળો
મતદાર યાદી સંદર્ભે હક્ક દાવા અને વાંધા અરજીઓ રજૂ કરવા માટેનો સમયગાળો તા. ૧૯/૧૨/૨૦૨૫ (શુક્રવાર) થી તા. ૧૮/૦૧/૨૦૨૬ (રવિવાર) સુધી રહેશે.
