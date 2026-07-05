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ગુજરાતના સાપોનું ઝેર હવે બનશે ‘સંજીવની’: 'એન્ટી-સ્નેક વેનમ' બનાવવા માટે કંપનીને સોંપાયું ઝેર

Anti Snake Venom: રાજ્યમાં સર્પદંશને કારણે થતા માનવ મૃત્યુને ઘટાડવા માટે ગુજરાતને પોતાનું પ્રદેશ-વિશિષ્ટ એન્ટી સ્નેક વેનમ (રિજિયન સ્પેસિફિક એન્ટી-સ્નેક વેનમ) બનાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે અને ટૂંક સમયમાં તે ઉપલબ્ધ થશે. વર્ષ 2024માં ભારત સરકાર દ્વારા 'નેશનલ એક્શન પ્લાન ફોર પ્રિવેન્શન એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ સ્નેકબાઈટ એન્વેનોમિંગ' (NAP-SE) લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 05, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:44 PM IST
ગુજરાતના સાપોનું ઝેર હવે બનશે ‘સંજીવની’: 'એન્ટી-સ્નેક વેનમ' બનાવવા માટે કંપનીને સોંપાયું ઝેર
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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