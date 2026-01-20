Prev
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી રિવાબા જાડેજાએ બાળકો સાથે ચલાવી સાયકલ, PHOTOs

Rivaba Jadeja Cycling : ગાંધીનગરમાં આયોજિત એક સાયક્લોથોનમાં અનોખો નજારો જોવા મળ્યો. રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી અને ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની સાયક્લિંગ કરતા જોવા મળ્યા 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:18 PM IST

Gandhinagar News : રાજ્યકક્ષાના મંત્રી રિવાબા જાડેજા સાયકલ ચલાવતા નજરે પડ્યા. ગાંધીનગરના સમર્પણ પબ્લિક સ્કૂલ દ્વારા સાયકલોથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં રિવાબા જાડેજાએ સાયકલોથોનને લીલી ઝંડી આપી અને 450 વિધાર્થીઓ સાથે સાયકલિંગ કર્યું હતું. 

state minister rivaba jadeja cycling in cyclothon

Rivaba JadejaGujarat politicsgandhinagarગાઁધીનગરરિવાબા જાડેજા

