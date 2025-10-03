સરકારી કર્મચારીઓને દિવાળી પહેલા એરીયર્સ સાથે મોંઘવારી ભથ્થું મળશે? જાણો ભૂપેન્દ્ર પટેલને કોણે લખ્યો પત્ર
Gujarat Dearness Allowance: કેન્દ્રના ધોરણે સરકારી કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું આપવામાં માંગ. ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને લખ્યો પત્ર. કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું ૫૫ ટકા થી ૩ ટકા વધારી ૫૮ કર્યુ હતું. કેન્દ્ર સરકાર ના ધોરણે ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું આપવા માંગ. એરીયર્સ સાથે દિવાળી પહેલા મોંઘવારી ભથ્થું આપવા માંગણી.
Gujarat Dearness Allowance: ગુજરાત રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (Dearness Allowance - DA) કેન્દ્ર સરકારના ધોરણે ચૂકવવાની માંગ ફરી એકવાર ઉઠી છે. આ માંગણી સાથે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને એક પત્ર લખ્યો છે, જેમાં કર્મચારીઓને તાત્કાલિક મોંઘવારી ભથ્થું ચૂકવવા અને તે પણ એરીયર્સ (પહેલાંના સમયનું બાકી ભથ્થું) સાથે દિવાળી પહેલા આપવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્ર સરકારે કર્યું હતું 58% DA
કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં પોતાના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કર્યો હતો. અગાઉના 55 ટકા મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો કરીને તેને 58 ટકા કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારના આ નિર્ણય બાદ ગુજરાત રાજ્યના કર્મચારીઓ પણ સમાન ધોરણે મોંઘવારી ભથ્થું મેળવવા હકદાર છે તેવી લાગણી વ્યાપક બની છે.
રાજ્યના કર્મચારીઓને સમાન લાભની અપેક્ષા
ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે પત્રમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને પણ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને મળતા તમામ લાભો સમાનરૂપે મળવા જોઈએ. મોંઘવારીને ધ્યાનમાં રાખીને આ વધેલું મોંઘવારી ભથ્થું કર્મચારીઓ માટે ખૂબ જ રાહતરૂપ સાબિત થશે. શિક્ષક સંઘની મુખ્ય માંગણી છે કે ગુજરાત સરકારે તાત્કાલિક અસરથી કેન્દ્ર સરકારના ધોરણે 58 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું લાગુ કરવું જોઈએ. આ સાથે, સંઘે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે કર્મચારીઓને આ વધેલા મોંઘવારી ભથ્થાનું એરીયર્સ પણ વહેલી તકે ચૂકવી દેવામાં આવે.
દિવાળી પહેલા ચૂકવણું થાય તો મોટી રાહત
નજીક આવી રહેલી દિવાળીના તહેવાર પહેલા જો કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું અને એરીયર્સ મળી જાય, તો તેમના માટે આ એક મોટી આર્થિક રાહત બની રહેશે અને તહેવારની ઉજવણીમાં મદદરૂપ થશે. શિક્ષક સંઘે આશા વ્યક્ત કરી છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તેમની આ માંગણી પ્રત્યે સકારાત્મક વલણ અપનાવશે અને વહેલી તકે આ અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેશે.
