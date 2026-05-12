/NEET પરીક્ષા રદ થતા રડી પડ્યા વિદ્યાર્થીઓ! નીટની પરીક્ષા રદ થતા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓએ શું કહ્યું, જાણો

NEET 2026 Exam Cancelled : તાજેતરમાં લેવાયેલી NEET UGની પરીક્ષા પેપર લીક થવાના કારણે રદ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. CBIને પેપર લીકની તપાસ સોંપાઈ છે. તો NEET ની પરીક્ષામાં પેપર લીક મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું છે. વિદ્યાર્થી અને વાલીઓમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો છે. ત્યારે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓનું શું કહેવુ છે તે જાણીએ
NEET-UG 2026 Cancellation : દેશની સૌથી મોટી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા NEET-UG 2026 રદ કરવામાં આવી છે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી એટલે કે NTA એ સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે કે ગત 3 મે ના રોજ લેવાયેલી પરીક્ષા હવે માન્ય ગણાશે નહીં. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી લીલી ઝંડી મળ્યા બાદ NTA એ NEET-UG 2026 રદ કરી છે. 3 મેના રોજ દેશભરના હજારો કેન્દ્રો પર લાખો વિદ્યાર્થીઓએ ડોક્ટર બનવાના સપના સાથે આ પરીક્ષા આપી હતી. પરંતુ પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓના અહેવાલો વચ્ચે હવે NTAએ આખી પરીક્ષા જ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.હવે ઉમેદવારોએ ફરી એકવાર પરીક્ષા આપવી પડશે. નવી તારીખો માટે NTA ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર નજર રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ મામલાની તપાસ CBIને સોંપવામાં આવી છે.હવે જોવાનું એ રહેશે કે CBI ની પ્રાથમિક તપાસમાં શું બહાર આવે છે. શું આ મામલે કોઈની ધરપકડ થશે? અને સૌથી મહત્વનું, નવી પરીક્ષા ક્યારે લેવાશે? વિદ્યાર્થીઓએ હવે ન્યાયની આશા સાથે CBI તરફ મીટ માંડી છે.
Z 24 કલાક પર NEET પેપર લીક મામલે મોટા સમાચાર
હાલ NEET પેપર લીક મામલે જયપુરના મનીષ નામના વ્યકિતની પોલીસ પૂછપરછ કરી રહી છે. પેપર લીક મામલે મનીષની ભૂમિકા મહત્વની હોઈ શકે છે. રાજસ્થાનમાં 13થી પણ વધુ શંકાસ્પદ લોકોની અટકાયત કરાઈ છે. પરીક્ષાના બે દિવસ પહેલા ઘણા વિદ્યાર્થઓને ગેસ પેપર મળ્યા હતા.
સીકરના એક વિદ્યાર્થીને ગેસ પેપર મળ્યું હતું. સીકર અને ઝુનઝુનુમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ગેસ પેપર મળ્યા હતા. ગેસ પેપર કેરળમાં MBBS કરનાર ચૂરુના વિદ્યાર્થીએ મોકલ્યો હતો. MBBS વિદ્યાર્થીએ સીકરમાં પોતાના મિત્રને મોકલ્યા હતા. ગેસ પેપર સીકરના એક પીજી સંચાલકને મળ્યો હતો. ગેસ પેપર પીજી સંચાલકે વિદ્યાર્થીઓને આપ્યા હતા. આવામાં આ પીજી સંચાલક SOGની રડાર પર છે.
NEET પરીક્ષા રદ્દ થતા વિધાર્થીઓમાં આક્રોશ..
NEET ની પરીક્ષા રદ્દ થતા આખું વર્ષ મહેનત કરનારા વિદ્યાર્થીઓ રડવા લાગ્યા. રાજકોટમાં વિધાર્થીઓએ કહ્યું કે, અમારી વર્ષોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. અગાઉ પણ 2024 અને 2016 માં આજ રીતે એક્ઝામ રદ કરવામાં આવી હતી. વિધાર્થીઓએ કહ્યું કે, અમે પેહલા રદ થવાનું સાંભળ્યું ત્યારે લાગતું કે કેવું દુઃખ થયું હશે પરંતુ અમારા ઉપરજ એ દિવસ આવ્યો.
વાલીઓમાં પણ રોષ
તો રાજકોટના વિધાર્થીઓએ પેપર ફોડનાર ઉપર દાખલા રૂપ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. વાલીઓમાં પણ પરીક્ષા રદને લઈ રોષ જોવા મળ્યો છે. વાલીઓએ કહ્યું કે, આ સમચાર સાંભળી અમે ઘણા જ દુઃખી થયા છીએ.
NEET માટે હું રોજ 16 કલાક મહેનત કરતી, બે વર્ષ ઘરથી બહાર પણ ન નીકળી - વિદ્યાર્થીની પ્રિયાંશી
અમદાવાદની વિદ્યાર્થીની પ્રિયાંશીએ કહ્યું કે, NEET ની પરીક્ષાના કારણે વિદ્યાર્થીઓના મોરલ તૂટ્યા. સિસ્ટમ ઉપરથી વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ ઉઠ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ સતત બે વર્ષથી શાળાના અભ્યાસ સાથે NEET ની પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા અને પરીક્ષા લેવાયાના 9 દિવસ બાદ જ પરીક્ષા રદ થઇ ગઈ છે. આવો જ અનુભવ અમદાવાદની પ્રિયાંશીને થયો. તેને 600 પલ્સ રિઝલ્ટની આશા હતી. પરંતુ હવે તેની આશા ઉપર જાણે પાણી ફરી ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. પ્રિયાંશી રોજ 16 કલાકની મહેનત કરતી હતી. બે વર્ષ સુધી તે ઘરથી બહાર પણ ન નીકળી. તને પોતે તો સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ નથી જ કર્યો. પરંતુ તેને સપોર્ટ કરવા માટે તેના માતાપિતાએ પણ સોશિયલ મીડિયા એપ્લિકેશન અનઈન્સ્ટોલ કરી હતી. તેનું કહેવું છે કે આટલી મહેનત બાદ આવું થશે તેનો તેને અંદાજ પણ ન હતો.
પરીક્ષા રદ થવી તે શિક્ષણ વ્યવસ્થાની સંપૂર્ણ નિષ્ફળતા છે - વિદ્યાર્થી નેતા
રાજકોટમાં NEET પરીક્ષા રદ થવા પર વિદ્યાર્થીઓમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો છે. વિદ્યાર્થી નેતા રોહિતસિંહ રાજપૂતે તંત્ર પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, પરીક્ષા રદ થવી તે શિક્ષણ વ્યવસ્થાની સંપૂર્ણ નિષ્ફળતા છે. પરીક્ષામાં ગોટાળા, પેપર લીક જેવી ઘટના નિષ્ફળતાનો સબૂત છે. વારંવાર બેદરકારીના લીધે વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય અંધકારમય બની જશે.
NEET પરીક્ષા રદ્દ કરાયાની જાહેરાત થતા દેશભરમાં ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. લાખો વિધાર્થીઓએ ૩ મેના રોજ જ આ પરીક્ષા અપાઈ હતી અને પેપર લીક થયાની આશંકાએ સરકારે પરીક્ષા પુનઃ લેવાની જાહેરાત કરી છે. ત્યારે આ મામલે અમદાવાદના જાણીતા કાઉન્સિલર પંકજ પટેલે કહ્યું કે, આની અસર વિધર્થીઓ તેમજ પરિવારને મોટી થશે.
દેશમાં 7 વર્ષમાં 75 પરીક્ષાના પેપર લીક, બે કરોડ યુવાનો પ્રભાવિત - કોંગ્રેસ
ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનિષ દોશીએ NEET પરીક્ષા રદ કરવા મુદ્દે કહ્યું કે, 12 વર્ષમાં ચોથી વાર NEETના પેપરમાં ગોલામાલ સામે આવી છે. વર્ષ 2016, 2021, 2024 અને 2026 પેપર લીક થયા હતા. એનટીએ અને કેન્દ્ર સરકાની અસફળતાનો આ જીવંત પુરાવો છે. બે દિવસ પહેલાં હેન્ડ રીટર્ન ગેસ પેપર વેચાઇ રહ્યા હતા. ૧૮૦ પૈકી ૧૫૦ સવાર બેઠા ગેસ પેપર મેચ થયા છે. બાયોલોજી અને કેમેસ્ટ્રીના સવાલો સરખા હતા. પેપર લીંક કૌભાંડ રાજસ્થાનનું શીકર હોવાનું ખૂલ્યું છે. કેરળના એમબીબીએસના વિદ્યાર્થીએ સીકરમાં પીજી ચલાવતા મિત્રને ૩૦૦ સવાલ જવાબ સાથે મોકલ્યા હતા. જે પૈકી ૧૫૦ સવાલ ૬૦૦ માર્ક્સના પેપરમાં બેઠા પુછાયા છે. આ સંયોગ નથી સુવ્યવસ્થિત પેપર લીક છે. દેશમાં સાત વર્ષમાં 65 પરીક્ષા પેપર લીક થયા, જેમાં બે કરોડ યુવાનો પ્રભાવિત થયા છે.
પરીક્ષા સુધારણા આયોગની રચના થાય -મનિષ દોશી
તો ગુજરાત વિશે વાત કરતા કોંગ્રેસના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં ૨૪ કરતાં વધારે અલગ અલગ પરીક્ષા પેપર લીક થયાના કિસ્સા છે. નેશનલ ટેસ્ટીંગ એજન્સીના ચેરમેન સાથે કેમ પગલાં ભરાતાં નથી? આ કિસ્સામાં શિક્ષણ વિભાગની જવાબદારી કેમ નક્કી થતી નથી. મોદી સરકાર પેપર લીક ક્યારે રોકી શકશે. NEET ના પેપર લીકના જવાબદારોને સજા મળે. પેપર લીક માફિયા પર એનઆઇએ જેવી એજન્સી લગાડવામાં આવે. પરીક્ષા સુધારણા આયોગની રચના થાય, આયોગમાં વિરોધ પક્ષ અને શિક્ષણ વિદને સ્થાન મળે. દોષિત અધિકારીઓ અને સત્તાધીશો પર સખત કાર્યવાહી થાય. ગુજરાતના ૮૫ હજાર અને દેશના ૨૨ લાખ વિદ્યાર્થીઓ ડોક્ટર બનવા મહેનત કરતા હતા. તેમનાં માતા પિતા પેટે પાંટા બાંધી બાળકોને ભણાવતા હતા જે છેતરાયા છે. પીએમ સતત મનની વાત કરે છે ક્યારેક નીટના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની ચિંતા કરતી વાત કરે.