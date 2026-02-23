Prev
ગુજરાતમાં જળક્રાંતિનો પ્રારંભ: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે કરાવ્યો સુજલામ સુફલામ 2.Oનો પ્રારંભ, જાણો તમારા તાલુકાને શું થશે ફાયદો?

Sujalam Sufalam 2.0: ગુજરાતીઓ માટે સૌથી સારા સમાચાર છે કે નપાણિયા ગણાતા તાલુકા માટે સરકારે સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન-જળ સંચય જનભાગીદારી 2.Oનો રાજ્ય વ્યાપી પ્રારંભ કરાવ્યો છે. જળ સંગ્રહ અને સંચય ક્ષમતા વધારવા રાજ્યમાં તાલુકા દીઠ 10 તળાવો ઊંડા કરવાની નેમ રખાઈ છે. સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનથી આઠ વર્ષમાં 1 લાખ ૨૨ હજારથી વધુ કામો દ્વારા જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં 1 લાખ 39 હજાર લાખ ઘન ફૂટ વધારો થયો હતો 210 લાખ માનવદિન રોજગારી ઊભી થઈ છે. હવે જાણી લો કયા તાલુકાને આ ફાયદો થશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 23, 2026, 06:36 PM IST
  • સુજલામ સુફલામ 2.0 હેઠળ તાલુકા દીઠ 10 તળાવો ઊંડા કરાશે
  • 31 મે સુધી ગુજરાતમાં ચાલશે જળ સંચયની ઝુંબેશ
  • સુજલામ સુફલામ 2.0 હેઠળ ગુજરાતના જળસ્તર ઊંચા લાવવા સરકારનો માસ્ટર પ્લાન

Sujalam Sufalam 2.0: જળ સંચય અને જળ સંગ્રહ માટે “કેચ ધ રેઈન” આહવાનને સાકાર કરવા ગુજરાતમાં સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન-જળ સંચય જનભાગીદારી 2.Oનો રાજ્યવ્યાપી પ્રારંભ કરાવ્યો છે. જળ સંચય અને જળ સંગ્રહ માટેનું આ મહાઅભિયાન તા. 31 મે 2026 સુધી યોજાશે. આ અભિયાન અંતર્ગત તાલુકા દીઠ 10 તળાવો ઊંડા કરવા સહિત પાણીના સંગ્રહ માટેની વ્યવસ્થાઓ વધુ સુદ્રઢ કરીને ભૂગર્ભ જળ સ્તર ઊંચા લાવવાના અને વરસાદી પાણીના સંગ્રહના કામો હાથ ધરવામાં આવશે. આમ ગુજરાતના મોટાભાગના તાલુકાઓમાં આ યોજના લાગુ થશે. 

આ હેતુસર, રાજ્ય સરકારના જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા, સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ, ગ્રામ વિકાસ, વન પર્યાવરણ, શહેરી વિકાસ સહિતના 6 જેટલા વિવિધ વિભાગો તમામ જિલ્લાઓમાં લોકભાગીદારીથી જળસંચયના કામો હાથ ધરશે. 

આ અભિયાન હેઠળ કરાશે આ કામો
આવા કામોમાં હયાત તળાવો ઊંડા કરવા, હયાત ચેકડેમોનું ડીસીલ્ટીંગ, હયાત જળાશયો/નદીનું ડીસીલ્ટીંગ, હયાત નુકશાન પામેલ ચેકડેમોના રીપેરીંગ, નહેરો તથા કાંસની મરામત/જાળવણી/સાફ સફાઇ, રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટીંગ, ખેત તલાવડી, માટીપાળા, ટેરેસ/વનતળાવ, પીવાના પાણીના સ્ત્રોત/ટાંકી/સંપ/ ઇન્ટેક સ્ટ્રક્ચર તથા આસપાસની સફાઇ, તળાવોના વેસ્ટ વિયરના રીપેરીંગ, નદીઓના પ્રવાહને અવરોધ રૂપ ગાંડા બાવળ, ઝાડી-ઝાંખરા દૂર કરવા વગેરે કામોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ વર્ષના સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન-જળ સંચય જનભાગીદારી 2.Oની શરૂઆત ગાંધીનગર જિલ્લાના ભાટ ગામના તળાવને ઊંડુ કરવાની કામગીરીથી કરાવી હતી. આ તળાવ ઊંડુ થવાથી તેની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતા ભવિષ્યમાં 2.01 લાખ ઘન ફૂટ થશે.

 2018થી 2025 સુધીમાં 1,22,299 કામો હાથ ધરાયા
રાજ્ય સરકાર દ્વારા 2018થી દર વર્ષે આ મહત્વપૂર્ણ અભિયાન એક ઝુંબેશ સ્વરૂપે હાથ ધરાય છે. 2018થી 2025ના 8 વર્ષ દરમિયાન જે 1,22,299 કામો હાથ ધરવામાં આવેલા છે તેમાં તળાવો ઊંડા કરવાના, નવા તળાવોના 39,542, ચેકડેમ ડીસીલ્ટિંગના 26,544 તથા 82,240 કિલોમીટર લંબાઇમાં નહેરોની અને કાંસની સાફ-સફાઈના કામો થયા છે. 

આ બધા કામોના પરિણામે રાજ્યની જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં કુલ 1,39,959 લાખ ઘન ફૂટ જેટલો વધારો થયો છે અને 210 લાખ માનવદિન રોજગારી ઉભી થઈ છે. આ યોજનાને પગલે ઘણા તાલુકાઓને મોટો ફાયદો થવાની સંભાવના છે.

