/પેટ્રોલ-ડીઝલનું પેનિક બાઈંગ અટકાવવા લેવાયો મોટો નિર્ણય : ખેડૂતો માટે ડીઝલની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી

Gujarat Fuel Shortage : ગુજરાતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલમાં અછતની બૂમરેંગ વચ્ચે ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓનો માસિક વેચાણ વૃદ્ધિ દર 80 ટકાથી વધારે જોવા મળ્યો છે, જે બતાવે છે કે લોકો અફવાથી ડરીને પેનિક બાઈંગ કરી રહ્યાં છે
Gandhiangar News : ગુજરાતના ગામડાઓમાં પેટ્રોલ ડીઝલના જથ્થા માટે લાગતી લાંબી કતારો વચ્ચે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ખેડૂતોને અપાતી ડીઝલની મર્યાદા નિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોને માત્ર 200 લીટરની મર્યાદામાં ડીઝલ આપી શકાશે. એટલું જ નહિ, ખેડૂતોને વાહન તથા કોઈ પણ બેરલમાં ૨૦૦ લીટરની મર્યાદામાં ડીઝલ આપી શકાશે.
ખેડૂતોને ૨૦૦ લીટરની મર્યાદામાં ડીઝલનો જથ્થો આપી શકાશે - પુરવઠા વિભાગ
મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વચ્ચે દેશમાં ફ્યુઅલનું સંકટ આવી ચઢ્યું છે. ગુજરાતમાં પણ શહેરોમાં તો સ્ટોક છે, પરંતું જિલ્લાઓમાં અને ગામડાઓમાં સ્થિતિ વણસી છે. અનેક પેટ્રોલપંપો પર ફ્યુઅલ નથીનું બોર્ડ લાગ્યું છે. તો લાંબી લાઈનો છતાં પેટ્રોલ-ડીઝલ નથી મળી રહ્યું. આવામાં સરકારે ખેડૂતોને અપાતા ડીઝલ માટે મર્યા બાંધી દીધી છે. ખેતરમાં ઉપયોગી ટ્રેક્ટર તથા પંપસેટ માટે ૨૦૦ લીટરની મર્યાદામાં ડીઝલનો જથ્થો આપી શકાશે. પુરવઠા વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે ડીઝલની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે.
નાગરિકોને અફવાથી દૂર રહે તથા પેનિક બાયિંગ ન કરે - જીતુ વાઘાણી
રાજ્યમાં પેટ્રોલ ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. નાગરિકોને અફવાથી દૂર રહે તથા પેનિક બાયિંગ ન કરવા અપીલ કરાઈ છે. ગુજરાત સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ નાગરિકોને અપીલ કરતા કહ્યું કે, પુરવઠા વિભાગ દ્વારા ઈંધણના સપ્લાય અંગે મોનિટરિંગ કરાઈ રહ્યું છે. હાલ સ્ટોક ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા પંપોની વિગતો એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે. ઓઈલ કંપનીઓ સાથે પુરવઠા વિભાગ દ્વારા સંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. પેટ્રોલ ડીઝલ અને એલપીજીનું દૈનિક મોનિટરિંગ કરાઈ રહ્યું છે. વાહનોમાં ઈંધણ ભરાવવા અંગે કોઈ નિયંત્રણ નથી. હવેથી ખેડૂતોને ૨૦૦ લીટરની મર્યાદામાં ડીઝલ અપાશે. તો મોબાઈલ ટાવર ધારકોને ૧ હજાર લીટર ડીઝલ અપાશે.
માસિક વેચાણ 80 ટકાથી વધુ જોવા મળ્યો
તો બીજી તરફ પેટ્રોલ ડીઝલના અછતની અફવા વચ્ચે પેનિક બાઈંગ શરૂ થઈ ગયું છે. ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓનો માસિક વેચાણ વૃદ્ધિ દર 80 ટકાથી વધારે જોવા મળ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતને પગલે લોકોમાં ડર ફેલાયો છે, અને લોકો બિનજરૂરી ખરીદી કરી રહ્યાં છે.
માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન વ્યવસ્થા ખોરવાઈ
ડીઝલની અછત હવે માત્ર વાહન વ્યવહાર પૂરતી સીમિત રહી નથી, પરંતુ કૃષિ બજારો પર પણ તેની ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે. જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડીઝલ ન મળતા ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ગઈ છે. જેના કારણે કપાસ, મગફળી, તલ, મગ અને ચણા જેવી જણસીના થપ્પા લાગી ગયા છે. વેપારીઓનો માલ યાર્ડના શેડમાં જ અટવાઈ જતા ખેડૂતોને માલ ઉતારવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
યાર્ડમાં જણસીનો જથ્થો સતત વધતો જઈ રહ્યો છે
આ વિશે જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડના ડિરેક્ટર ભાવેશભાઈ રાદડિયાએ કહ્યું કે, જસદણ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ડીઝલની અછતના કારણે ટ્રકો અને અન્ય વાહનોની અવરજવર પર સીધી અસર પડી છે. ટ્રાન્સપોર્ટરોને પૂરતું ડીઝલ ન મળતા વાહનોના પૈડા થંભી ગયા છે, જેના કારણે યાર્ડમાં જણસીનો જથ્થો સતત વધતો જઈ રહ્યો છે. કપાસ, મગફળી, તલ, મગ અને ચણા સહિતની જણસી વેપારીઓના ગોડાઉન અને શેડમાં જ અટવાઈ ગઈ છે. બીજી તરફ ખેડૂતો પોતાનો માલ લઈને યાર્ડમાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ જગ્યા ન હોવાના કારણે માલ ઉતારવામાં ભારે હાલાકી પડી રહી છે.
યાર્ડમાં હાલ સ્થિતિ એવી બની છે કે જૂનો માલ ઉપડતો નથી અને નવા માલની આવક પણ પ્રભાવિત થઈ રહી છે. વેપારીઓ અને ખેડૂતો બંનેમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે જો અચાનક વરસાદ વરસે તો ખુલ્લામાં પડેલો માલ પલળી જવાની શક્યતા છે. જેના કારણે ખેડૂતો અને વેપારીઓને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવી શકે છે. હાલ સૌની નજર ડીઝલ સપ્લાય ક્યારે સામાન્ય થાય તેના પર ટકેલી છે.