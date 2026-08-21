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'સાહેબ! અમે ચોરી કરવા આવ્યા હતા, બહાર ભીડ ઊભી છે...', દુકાનમાં ફસાયેલા ચોરોએ ખુદ પોલીસને ફોન કરીને માંગી મદદ

Gujarat theft case: ગુજરાતમાં ચોરી કરવા પહોંચેલા બે ચોરો તે સમયે મુસીબતમાં ફસાઈ ગયા, જ્યારે દુકાન બહાર લોકોની ભીડ જમા થઈ ગઈ. બહાર નીકળવાનો રસ્તો બંધ જોઈને ચોરોએ ખુદ પોલીસને ફોન કરીને મદદની ગુહાર લગાવી. જાણો આખો મામલો અને કેવી રીતે પોલીસે મોકા પર પહોંચીને બંનેને પકડ્યા.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 21, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:30 PM IST
'સાહેબ! અમે ચોરી કરવા આવ્યા હતા, બહાર ભીડ ઊભી છે...', દુકાનમાં ફસાયેલા ચોરોએ ખુદ પોલીસને ફોન કરીને માંગી મદદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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