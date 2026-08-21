'સાહેબ! અમે ચોરી કરવા આવ્યા હતા, બહાર ભીડ ઊભી છે...', દુકાનમાં ફસાયેલા ચોરોએ ખુદ પોલીસને ફોન કરીને માંગી મદદ

Gujarat theft case: વલસાડ જિલ્લામાં ચોરીનો પ્રયાસ કરવા પહોંચેલા બે આરોપીઓ સાથે એવું કંઈક થયું, જેની કદાચ તેમણે કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. જ્વેલરીની દુકાનમાં ચોરી કરવા ઘૂસેલા બંને આરોપીઓ બહાર જમા થયેલી ભીડના કારણે દુકાનની અંદર જ કેદ થઈ ગયા. જ્યારે તેમને લાગ્યું કે બહાર નીકળતા જ લોકો તેમની ધોલાઈ કરી શકે છે, તો બંનેમાંથી એકે પોલીસને ફોન કરી દીધો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ફોન પર આરોપીએ ગભરાયેલા અવાજે કહ્યું, 'સાહેબ, અમે ચોરી કરવા આવ્યા હતા, પણ લોકોએ શટર પાડી દીધું છે. અમને બચાવી લો.' ઈમરજન્સી કૉલ પર પોલીસકર્મીઓ પણ કેટલીક પળો માટે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. પરંતુ મામલો સમજમાં આવ્યા બાદ ટીમ તુરંત ઘટના સ્થળે પહોંચી અને દુકાનની અંદર ફસાયેલા બંને આરોપીઓને બહાર કાઢીને કસ્ટડીમાં લઈ લીધા.
જ્વેલરીની દુકાનમાં ઘૂસ્યા હતા બંને આરોપી
ઘટના ઉમરગામના સંજાણ ગામની જણાવવામાં આવી રહી છે. અહીં બીજે જ્વેલર્સ નામની દુકાનમાં બે લોકોએ ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. સંજાણ, વાપી શહેરથી લગભગ 25 કિલોમીટરના અંતરે સ્થિત છે. પોલીસ અનુસાર, બંને આરોપી દુકાનની અંદર દાખલ થઈ ચૂક્યા હતા. તેઓ ચોરીને અજામ આપીને બહાર નીકળી શકે, તેના પહેલા જ આસપાસના લોકોને કંઈક ગરબડ હોવાનો અંદેશો થઈ ગયો. જોતજોતામાં દુકાનની બહાર લોકો જમા થવા લાગ્યા. ભીડને જોઈને લોકોએ દુકાનનું શટર બહારથી બંધ કરી દીધું. હવે સ્થિતિ એ હતી કે બંને આરોપી અંદર હતા અને બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો બચ્યો નહોતો.
બહાર ભીડ, અંદર ચોર અને પછી પોલીસને ફોન
દુકાનની અંદર ફસાયેલા બંને આરોપીઓને જ્યારે અહેસાસ થયો કે બહાર નીકળતા જ લોકો તેમને પકડી શકે છે, તો તેઓ ગભરાઈ ગયા. તેમને ડર હતો કે ભીડ તેમની સાથે મારપીટ કરી શકે છે. આખરે બંનેમાંથી એકે પોલીસને ફોન કરીને મદદ માંગવાનો નિર્ણય કર્યો. જે પોલીસથી બચીને ચોરીનો પ્રયાસ કર્યો હતો, તે જ પોલીસને આરોપીઓએ પોતાની સુરક્ષા માટે બોલાવી લીધા. પોલીસ ટીમ મોકા પર પહોંચી અને બંનેને ભીડથી સુરક્ષિત બહાર કાઢીને કસ્ટડીમાં લઈ લીધા.
સરહદી વિસ્તારનો ફાયદો ઉઠાવે છે અપરાધીઓ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સંજાણ અને તેની આસપાસનો વિસ્તાર ભૌગોલિક રૂપથી સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. આ ક્ષેત્ર મહારાષ્ટ્રની સાથે-સાથે દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણની નજીક છે. સરહદની નદીક હોવાના કારણે કોઈ વારદાત પછી બીજા રાજ્ય કે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ તરફ નીકળી જવું અપરાધીઓ માટે પ્રમાણમાં સરળ હોઈ શકે છે. આ જ કારણથી પોલીસ આ ક્ષેત્રમાં ચોરી અને બીજી અપરાધિક ગતિવિધિઓ પર ખાસ નજર રાખે છે.
બંને આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં
પોલીસે પકડાયેલા બંને આરોપીઓની ઓળખ દિનેશ સોનકર અને વિપિન પાઠક તરીકે કરી છે. બંનેને મોકા પરથી જ કસ્ટડીમાં લઈ લેવામાં આવ્યા. ચોરીનું આયોજન કરીને દુકાનમાં ઘૂસેલા બંને આરોપીઓ માટે ઘટનાક્રમનો અંત ખૂબ જ અલગ રહ્યો. તેઓ જ્વેલરીની દુકાનમાં ચોરી કરવા પહોંચ્યા હતા, પરંતુ ખુદ જ દુકાનની અંદર ફસાઈ ગયા. બહાર ભીડ જોઈને એવી ગભરાહટ થઈ કે આખરે જાન બચાવવા માટે પોલીસને ફોન કરવો પડ્યો. હાલ પોલીસ બંને આરોપીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે. તપાસમાં એ જાણકારી મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે બંને પહેલા પણ ચોરી અથવા કોઈ અન્ય ગુનામાં સામેલ રહ્યા છે કે નહીં.