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અમૂલથી લઈને આઈટીઆઈ સુધી... જાણી લો કેન્દ્રના India AI મિશનથી ગુજરાતને શું-શું મળ્યું?

AI Revolution in Gujarat : ગુજરાત બનશે AI નું નવું હબ, રૂ. ૧૦,૩૭૧ કરોડના 'IndiaAI Mission' નો ગુજરાતને મોટો લાભ થવાની સંભાવના છે. સરકાર  ૧૭ પોલિટેકનિક અને ૨૦ ITI માં શરૂ થશે 'ડેટા અને AI લેબ્સ' શરૂ કરવાની છે. હવે અમૂલ અને GIL પણ AI થી સજ્જ થશે. ગુજરાતની આ સંસ્થાઓને સબસિડીવાળા હાઈ-એન્ડ GPU મળી રહ્યાં છે. ગુજરાતના યુવાનો માટે મોટા સમાચાર એ છે કે ૨૩ સ્કોલર્સને ફેલોશિપ મળશે, જાણી લો આ અહેવાલમાં ગુજરાતને શું શું મળી રહ્યું છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 03, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:27 PM IST
અમૂલથી લઈને આઈટીઆઈ સુધી... જાણી લો કેન્દ્રના India AI મિશનથી ગુજરાતને શું-શું મળ્યું?

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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