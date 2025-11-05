ગુજરાતમાં બનશે 5 નવા સેટેલાઇટ શહેરો, જાણો ક્યાં રોકાણ કરવાથી થશે ફાયદો
ગુજરાતના મુખ્ય શહેરો પરનું દબાણ ઓછું કરવા માટે પાંચ નવા સેટેલાઇટ શહેરો બનાવવાની યોજના છે. ભવિષ્યમાં લોકોને આ શહેરોમાં રોકાણ કરીને નોંધપાત્ર નફો કમાવવાની તક મળી શકે છે.
Trending Photos
ગુજરાતના મહાનગરો પરનો બોજ સતત વધી રહ્યો છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ જેવા મુખ્ય શહેરો હવે તેમની ક્ષમતા કરતાં વધુ વસ્તી અને ટ્રાફિકના દબાણનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ પડકારના જવાબમાં, ગુજરાત સરકારે આ શહેરોની આસપાસના વિસ્તારોને સંપૂર્ણ વિકસિત સેટેલાઇટ શહેરોમાં વિકસાવવાની યોજના બનાવી છે.
આ યોજના માત્ર મુખ્ય શહેરો પર વધતા શહેરી દબાણને દૂર કરવાની જ નહીં પરંતુ રોકાણકારો અને આયોજનબદ્ધ વિકાસ અને વધુ સારા વળતર મેળવવા માંગતા નાગરિકો માટે બીજી અને મોટી તક પણ રજૂ કરશે તેવી અપેક્ષા છે. આ સેટેલાઇટ શહેરો નવા રસ્તાઓ, સુધારેલ માળખાગત સુવિધાઓ અને રોજગારની તકો લાવશે, જેનાથી આ વિસ્તારો ભવિષ્યના સૌથી મોટા રિયલ એસ્ટેટ હોટસ્પોટ બનશે.
મેજિકબ્રિક્સના અહેવાલ મુજબ, ગુજરાત સરકારના શહેરી વિકાસ વિભાગે આ પ્રોજેક્ટ માટે એક સમિતિની રચના કરી છે. આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા પાંચ મુખ્ય શહેરોની આસપાસના વિસ્તારોનો વિકાસ કરવાની યોજના છે.
આ સેટેલાઇટ શહેરો ક્યાં વિકસાવવામાં આવશે ?
અમદાવાદ નજીક બે સેટેલાઇટ શહેરો સ્થાપવાની યોજના છે. વડોદરા નજીક એક સેટેલાઇટ શહેર વિકસાવવામાં આવશે, જે મધ્ય ગુજરાતની રહેણાંક અને ઔદ્યોગિક જરૂરિયાતો પૂરી કરશે. સુરત નજીક એક શહેર વિકસાવવાની યોજના છે. સુરત તેના હીરા અને કાપડ ઉદ્યોગો માટે પ્રખ્યાત છે; આ સેટેલાઇટ શહેર સુરત પરનો બોજ થોડો ઓછો કરશે. રાજકોટ નજીક સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશ માટે એક સેટેલાઇટ શહેર વિકસાવવાની યોજના છે, જે પશ્ચિમ ગુજરાતના વિકાસમાં ફાળો આપશે.
રોકાણ માટે શ્રેષ્ઠ ક્ષેત્ર
એવું માનવામાં આવે છે કે અમદાવાદ-ગાંધીનગર કોરિડોરની નજીક આવેલું શહેર એક સારું રોકાણ સ્થળ બની શકે છે. આ ગુજરાતનો સૌથી ઝડપથી વિકસતો આર્થિક કોરિડોર છે, જેમાં GIFT સિટી જેવા વિશ્વ કક્ષાના પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. બે નવા સેટેલાઇટ શહેરોની સ્થાપનાથી કનેક્ટિવિટી અને રિયલ એસ્ટેટ માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. જો કે, કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારે આ વિસ્તારનું સંપૂર્ણ સંશોધન કરવું જોઈએ.
સુરત નજીકના સેટેલાઇટ શહેરો પણ એક સારો રોકાણ વિકલ્પ હોઈ શકે છે. સુરત, હીરા અને કાપડ ઉદ્યોગો માટેનું મુખ્ય કેન્દ્ર હોવાથી, રહેવાસીઓ માટે યોગ્ય હોઈ શકે છે. જમીનના ભાવ હાલમાં પોસાય તેવા છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં ભાવમાં તીવ્ર વધારો થવાની ધારણા છે.
રોકાણ કરતી વખતે સાવચેત રહો.
ક્યાંય પણ રોકાણ કરતા પહેલા, સરકારના સત્તાવાર માસ્ટર પ્લાન અને ઝોનિંગ નિયમોથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ રહો. ઉપરાંત, શહેરના માળખાગત સુવિધાઓનો વિચાર કરો. એવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરો જ્યાં રસ્તા, પાણી, વીજળી અને ગટર જેવા માળખાગત સુવિધાઓ ઝડપથી વિકસી રહી છે. એક્સપ્રેસવે, રિંગ રોડ અને કોરિડોર જેવા પરિવહન જોડાણને ધ્યાનમાં લેવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે