/ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબર : ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે આવશે? અમદાવાદમાં કેટલા વધ્યા પેટ્રોલના ભાવ? ગુજરાતમાં ઘરેલું કકળાટ વધ્યો

Gujarat Todays Top News : આજે સવાર સવારમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો, તો ગુજરાતમાં આજે બીજું શું શું થયું, ગુજરાતની આવી જ આજની કેટલીક મહત્વની ખબરો જાણો...
Gujarat Top News Of Today : ફરી એકવાર પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ભડકો થયો છે. તો બીજી તરફ, ગરમીથી અકળાયેલા ગુજરાતીઓ ચોમાસાની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યાં છે. એકલા અમદાવાદ જિલ્લામાં જ 53 હજારથી વધુ બાળકોએ સ્કૂલ છોડી દીધી છે. ત્યારે અમદાવાદ સહિત ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં કેટલા વધ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ, ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે આવશે, આવી ગુજરાતની આજની ટોપ ખબરો પર એક નજર કરીએ.
પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ફરી એકવાર વધારો
છેલ્લાં દિવસમાં બીજીવાર દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધ્યા છે. પેટ્રોલના ભાવમાં 87 પૈસા, ડીઝલમાં 91 પૈસાનો વધારો કરાયો છે. આ સાથે પેટ્રોલનો નવો ભાવ વધીને 98.38 રૂપિયા થયો છે. તો ડીઝલનો નવો ભાવ વધીને 94.17 રૂપિયા થયો છે. આ સાથે જ ગુજરાતના શહેરના મોટાભાગના પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરાયો છે. અમદાવાદની વાત કરીએ તો, પેટ્રોલમાં 86 પૈસાના વધારા સાથે નવો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹98.31 થયો છે. ડીઝલમાં 93 પૈસાનો વધારા સાથે નવો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹94.15 થયો છે. વારંવારના ભાવવધારાથી સામાન્ય જનતા અને વાહનચાલકો પર બોજ વધ્યો છે.
ગુજરાતમાં શિક્ષણની ચિંતાજનક સ્થિતિ
ગુજરાતમાં શિક્ષણની સ્થિતિ ન માત્ર કથળી છે, પરંતું ચિંતાજનક પણ બની રહી છે. આંકડા કહે છે કે, ગુજરાતમાં સ્કૂલ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો વધી રહ્યો છે. નીતિ આયોગના રિપોર્ટ મુજબ દેશમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો હજુ પણ ઊંચો છે, જ્યારે અમદાવાદ જિલ્લામાં હાથ ધરાયેલા સર્વેમાં ચોંકાવનારો આંકડો સામે આવ્યો છે. એકલા અમદાવાદ જિલ્લામાં જ 53 હજારથી વધુ બાળકોએ સ્કૂલ છોડી દીધી છે. સર્વેક્ષણ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, ગુજરાતમાં વાલીઓ જ પોતાના સંતાનોને ભણાવવા માંગતા નથી. 14 હજારથી વધુ બાળકોના વાલીઓએ જ પોતાના બાળકોને આગળ અભ્યાસ કરાવવા માટે સ્પષ્ટ ઈન્કાર કરી દીધો હતો.
ગુજરાતીઓને દિલ નબળા
એક તરફ શિક્ષણની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે, તો બીજી તરફ ગુજરાત આરોગ્ય ક્ષેત્રે પણ કથરી રહ્યું છે. એક રિપોર્ટ કહે છે કે, ગુજરાતીઓના દિલ નબળા બની રહ્યાં છે. ગુજરાતમાં હાર્ટની સમસ્યા ધરાવતા દર્દીઓમાં 15%નો વધારો થયો છે. એટલે કે આંકડા મુજબ, નબળા દિલના પ્રતિ કલાકે 12 કેસ આવી રહ્યાં છે. ગુજરાત માટે એક હાર્ટ ઈમરજન્સી સમાન છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા 4 મહિનામાં હૃદયને લગતી ઇમરજન્સીના 35,717 કેસ નોંધાયા, જે ગત વર્ષ કરતાં આંકડા વધી રહ્યા છે તેવું બતાવે છે. રાજ્યના કુલ હાર્ટ ઇમરજન્સી કેસના 26 ટકા કેસ (9,196 કેસ) માત્ર અમદાવાદ શહેરમાં નોંધાયા છે. તેમાં પણ યુવા દર્દીઓની સંખ્યા વધી છે.
ગુજરાતમાં ઘરેલું કકળાટ વધ્યો
ગુજરાતના પરિવારોમાં કકળાટ વધ્યો છે, જેને કારણે લોકો ઘરેલું સમસ્યા સોલ્વ કરવા માટે અભયમની મદદ માંગી રહ્યાં છે. માત્ર 4 મહિનામાં 18,316 મહિલાઓએ 'અભયમ 181' હેલ્પલાઇનની મદદ માંગી છે. વર્ષ 2026ના પ્રથમ ચાર મહિનામાં '181 અભયમ હેલ્પલાઇન' પર કુલ 63,199 કાઉન્સિલિંગના કેસ નોંધાયા, જેમાં સૌથી વધુ 17,452 કેસ સાથે અમદાવાદ મોખરે છે. સોશિયલ મીડિયા અને કૌટુંબિક અણબનાવના કારણે વિવાદો વધ્યા છે. 4,085 કેસોમાં ગંભીરતા જોતા પોલીસ સ્ટેશને એફઆઈઆર (FIR) નોંધાવવામાં આવી.
'સુગમ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ' ઠપ
ગુજરાતમાં એક તરફ સરકારી કામકાજ કરાવવા માટે ઓફિસોના ધરમ ધક્કા ખાવા પડી રહ્યાં છે. બે-બે મહિનાથી અરજીઓ લટકતા અરજદારો પરેશાન થયા છે. નાગરિકોને ઝડપી સરકારી સેવાઓ આપવા શરૂ કરાયેલી મુખ્યમંત્રીની મહત્વાકાંક્ષી 'સુગમ ડિજિટલ ગુજરાત' પહેલ શરૂઆતમાં જ મુશ્કેલીમાં મૂકાયું છે. લોકોએ ફરિયાદ કરી કે, આવકના દાખલા, જ્ઞાતિ પ્રમાણપત્ર, રેશનકાર્ડ અને નોન-ક્રીમીલેયર સર્ટિફિકેટ માટે ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોર્ટલ પર સ્ટેટસ અપડેટ થતું નથી. વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન અને સ્કોલરશિપ મેળવવામાં ગંભીર સમસ્યા આવી રહી છે.
ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે આવશે?
અમદાવાદમાં તાપમાન 43.3 ડિગ્રી પહોંચી ગયું છે. આજથી બે દિવસ ઓરેન્જ એલર્ટ, રાત્રે પણ અસહ્ય ઉકળાટ અનુભવાઈ રહ્યો છે. રાજ્યના 11 શહેરોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો છે. અને અમદાવાદમાં હજુ 5 દિવસ પારો 43 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. લઘુતમ તાપમાન સામાન્યથી 3 ડિગ્રી વધીને 29.5 ડિગ્રી થતાં રાત્રે પણ લોકો ગરમીથી બેહાલ બન્યા છે. આવામાં ચોમાસાના આગમન અંગે અંબાલાલની મોટી આગાહી આવી ગઈ છે. અંબાલાલ કહે છે કે, 26 મે આસપાસ કેરળ કાંઠે ચોમાસું પહોંચશે. 15 જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં મેઘરાજાની પધરામણી થશે. સામાન્ય રીતે ૩૫થી ૩૮ દિવસમાં દેશને આવરી લેતું ચોમાસું આ વર્ષે આખો દેશ આવરી લેવામાં ૭૦ દિવસ જેટલો લાંબો સમય લઈ શકે છે.