ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબર : PNG વાળાને LPG નહિ, અમદાવાદથી ઉપડેલી ફ્લાઈટને દૂબઈએ લેન્ડ ન થવા દીધી!
Gujarat Todays News : સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પાર કરીને ભારત આવી રહ્યું છે શિવાલીક જહાજ. થોડીવારમાં મુન્દ્રા પોર્ટ પર આવશે ભારતીય જહાજ. તો LPG-PNG અંગે ગુજરાત સરકારે પરિપત્ર બહાર પાડ્યો, આજની મહત્વની ખબરો જુઓ
Gujarat Top News Of Today : એલપીજી ગેસના સંકટથી લઈને, દૂબઈની ફ્લાઈટને રિટર્ન મોકલાઈ, ગેસની અછત વચ્ચે LPG લઈને આવતું જહાજ આજે ગુજરાત પહોંચશે.... આવી જ ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબરો પર એક નજર કરીએ.
ગુજરાત સરકારનો LPG અંગે મોટો નિર્ણય
ગુજરાતમાં PNG ગેસ કનેક્શન હોય તેઓને LPG નહીં આપવાનો નિર્ણય સરકાર દ્વારા કરાયો છે. કેન્દ્ર સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે રાજ્યના અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરાયો છે. જેમાં પાઇપલાઇન દ્વારા ગેસ મેળવતા લોકોને એલપીજી કનેક્શન હોય તો પરત કરવાનો આદેશ કરાયો છે. વહીવટી તંત્રને પાઇપલાઇનથી ગેસ મેળવતા લોકોને એલપીજી બોટલ રીફિલ પણ નહીં કરવા માટે આદેશ કરાયો છે. આ મુજબ, હવે પાઇપલાઇન સાથે એલપીજી હોય તો ગ્રાહકોને બોટલ સરકારને પરત કરવો પડશે. ગ્રાહકોના માટે જવાબદારી નક્કી કરાઈ છે. તેમજ વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં શું ચારુ રૂપે વ્યવસ્થા થઈ શકે એ માટે નિર્ણય લેવાયો છે. પીએનજી ગેસનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં હોવાથી તાત્કાલિક તેનું જોડાણ જરૂર હોય ત્યાં આપવા પણ આદેશ કરાયો. અનઅધિકૃત બોટલ રિફિલિંગ ન કરવા માટે સરકારે જણાવ્યુ છે. આવા કેસોમાં જરૂર પડે આવશ્યકતા ધારા હેઠળ કાર્યવાહી કરવા પણ તંત્રએ આદેશ કર્યો.
અમદાવાદથી ઉપડેલી ફ્લાઈટને દૂબઈએ લેન્ડ ન થવા દીધી, પરત મોકલી
ઈરાન ઇઝરાયલ વોરના કારણે ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટને અસર થઈ છે. ત્યારે અમદાવાદથી દુબઇ જતી ફ્લાઇટ પરત ફરી છે. આ ફ્લાઇટને દુબઇ લેન્ડ ન થવા દેતા ફ્લાઈટ રિટર્ન કરવાની ફરજ પડી હતી. EK 539 એમિરેટ્સની ફ્લાઇટને પરત મોકલી દેવાઈ છે. ત્યારે ફ્લાઇટ પરત આવતા 121 મુસાફરોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. દુબઇથી ફ્લાઇટ આજે અમદાવાદ પરત આવી પહોંચી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, મિડલ ઈસ્ટમાં ભયાવહ યુદ્ધનો માહોલ યથાવત છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયલના ઈરાન પર તેજ હુમલા થઈ રહ્યાં છે. તો બીજી તરફ, ઈરાન પણ વળતો પ્રહાર કરી રહ્યું છે. ઈઝરાયલ ઉપરાંત દુબઈમાં પણ એટેક થઈ રહ્યાં છે. જેને કારણે દુબઈ એરપોર્ટ બંધ કરાયું છે.
LPG ભરેલા જહાજ ગુજરાત પહોંચશે
મધ્ય-પૂર્વમાં ચાલતા મહાયુદ્ધ વચ્ચે ભારત માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે કે, ગેસની અછત વચ્ચે LPG લઈને આવતું જહાજ જલ્દી જ ગુજરાત પહોંચશે. LPG ગેસનો જથ્થો લઈને આવતું શિવાલીક આજે ગુજરાત પહોંચી જશે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પાસ કરીને આ જહાજ ભારત આવી રહ્યું છે. બપોરે મુન્દ્રા પોર્ટ પર શિવાલીક જહાજ પહોંચશે. તો બીજું જહાજ નંદાદેવી પણ આવતીકાલે ગુજરાત આવી પહોંચશે. નંદાદેવી જહાજ આવતીકાલે કંડલા પોર્ટ આવશે. જેમાં પણ ગેસનો જથ્થો ભરેલો છે. બંને જહાજમાં કુલ 92 હજાર 700 ટન ગેસનો જથ્થો છે.
માવઠાની આગાહી
ગુજરાતના ૨૦થી વધુ જિલ્લાઓમાં આગામી ૩ દિવસ માટે કમોસમી માવઠા (વરસાદ) નું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. 18 થી 20 માર્ચ દરમિયાન પવન સાથે વરસાદની શક્યતા છે, જેનાથી ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી છે.
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીન લઈને રાજ્ય ચૂંટણી પંચે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. ગુજરાતમાં 348 પાલિકા-પંચાયતની ચૂંટણીઓ માટે રાજ્ય ચૂંટણી પંચે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. 26 માર્ચ સુધીમાં ચૂંટણી જાહેર થવાની શક્યતા છે. આ પહેલા ગુજરાતમાં આણંદની ઉમરેઠ બેઠક પર પેટાચૂંટણી યોજાશે. જેના માટે 23 એપ્રિલે ઉમરેઠમાં મતદાન થશે. MLA ગોવિંદ પરમારના નિધનથી આ બેઠક ખાલી પડી હતી, જેના પર ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ છે. તો 4 મેએ મતગણતરી થશે.
કિંજલ પર ફરી, પણ બીજા સમાજની દીકરી પાછી લાવો આંદોલન શરૂ
ઘરે પરત ફર્યા બાદ કિંજલ રબારીનો પહેલો વીડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં તેણે કહ્યું કે, હું રાજીખુશીથી ઘરે પરત ફરી છું. કોઈએ મારા નામની અફવા ફેલાવવી નહીં. મારા જૂના વીડિયોને ડિલીટ કરવા વિનંતી. જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે તે પૂર્ણ કરવા વિનંતી. તો બીજી તરફ, વાવ થરાદમાં રબારી સમાજ બાદ ચૌધરી સમાજે પણ દીકરી અંગે રણસિગું ફૂંક્યું છે. ભાભરના ઋણી ગામની દીકરી રબારી સમાજનો યુવાન લઈ ગયો હતો. ત્યારે સ્થાનિક આગેવાને કહ્યું, ચૌધરી સમાજ દીકરી પરત આપે તો રબારી સમાજ કેમ નહીં. આ માટે 18.3.2026 ના રોજ ઋણી ગામે ચૌધરી સમાજ ભેગો થઈ કરશે દીકરીની માંગણી કરશે. તો પાટીદાર સમાજ પણ દીકરી લાવવા કૂદી પડ્યો છે.
IIM-અમદાવાદનો નિર્ણય
મધ્ય-પૂર્વમાં તણાવને કારણે IIM-A એ તેના દુબઈ કેમ્પસના ૩૫ વિદ્યાર્થીઓને અસ્થાયી રૂપે અમદાવાદ કેમ્પસમાં શિફ્ટ કર્યા છે.
