ગુજરાતના આજના ટોપ-5 સમાચાર : ગુજરાતના નવા જિલ્લાને નવું સેવાસદન મળશે, રબારી સમાજ કરશે નવી જાહેરાત
Gujarat Top-5 News : આવતીકાલે પ્રજાસત્તાક દિવસ પહેલા ગુજરાતના નવસર્જિત વાવ થરાદ જિલ્લાના સેવાસદનનુ ભૂમિપૂજન અને તક્તી અનાવરણ કરાયુ, તો રબારી સમાજ આજે બંધારણમાં શુ નવી જાહેરાત કરશે તેના પર સૌની નજર છે
Gujarat Today's News : ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબરો પર એક નજર કરીએ. જેમા ગુજરાતના નવા નિર્માણ પામેલા જિલ્લાને પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે પોતાનું નવું સેવાસદન મળવા જઈ રહ્યું છે. તો, રબારી સમાજનું ડીસામાં શક્તિ પ્રદર્શન જોવા મળશે. જ્યાં સમાજ આર્થિક પરિવર્તન લાવવા નવું બંધારણ ઘડશે.
ગુજરાતના નવા જિલ્લાને નવું સેવાસદન મળશે
ગુજરાતના નવ સર્જિત વાવ-થરાદ જિલ્લાને આગામી દિવસોમાં નવું અદ્યતન જિલ્લા સેવા સદન મળશે. આ નવું નિર્માણ થનારું સેવા સદન જિલ્લાના સર્વાંગી વિકાસ ને નવી દિશા આપશે. ૭૭માં પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણીના પ્રથમવાર યજમાન બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લામાં આ મહત્વપૂર્ણ વિકાસ કામનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે થરાદ ખાતે અંદાજે રૂપિયા ૭૦ કરોડના ખર્ચે ૩૯ એકરના વિસ્તારમાં નિર્માણ થનારા જિલ્લા સેવા સદનનું ભૂમિ પૂજન અને તકતી અનાવરણ સંપન્ન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી તથા રાજ્યમંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સુશાસનના દ્રષ્ટિકોણ અનુસાર નાગરિકોને તમામ સરકારી સેવાઓ એક જ સ્થળેથી સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય તે હેતુથી જિલ્લા મથકોએ જિલ્લા સેવા સદનના નિર્માણનો અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો છે.
રબારી સમાજ ઘડશે બંધારણ
આજે ડીસાના સમશેરપુરામાં રબારી સમાજનું સામાજિક બંધારણ અંગે ઐતિહાસિક મહાસંમેલન આજે મળી રહ્યું છે. આ મહાસંમેલનમાં બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ જિલ્લા સહિત રાજસ્થાનના રબારી સમાજ જોડાશે. જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના સ્ટેજ કે ખુરશીઓ વગર જમીન પર બેસીને રબારી સમાજ 11 મુદાઓનું સામાજિક બંધારણ ઘડશે. જે સામાજિક કુરિવાજોને તિલાંજલિ આપી શિક્ષણ તરફ વાળવામા આવશે. રબારી સમાજના બંધારણમાં 50 હજાર લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા છે. આ મહા સંમેલનમાં રબારી સમાજના બંધારણનું અમલીકરણ થવા જઈ રહ્યું છે. જેમાં ત્રણ જિલ્લા સહિત રાજસ્થાનના રબારી સમાજના 50 હજારથી વધુ લોકો ભેગા થયા છે. આ બંધારણથી રબારી સમાજમાં વાર્ષિક રૂ.100 કરોડની બચત થશે તેવો દાવો છે. આ બચત શિક્ષણ પાછળ ખર્ચાશે. જેથી સમાજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ આવશે. સમયની માંગને લઈને બંધારણ બનાવવું હતું.
સુરતમાં હિટ એન્ડ રન, પાલિકાના ટ્રેક્ટરે યુવતીને કચડી
સુરતના પાંડેસરામાં રવિવારે સવારે હિટ એન્ડ રનની ગંભીર ઘટના બની છે. મહાનગરપાલિકાના કોન્ટ્રાક્ટ પર ચાલતા ટ્રેક્ટરે યુવતીને અડફેટે લીધી હતી. આરતી સૂર્યવંશી નામની યુવતીને ગંભીર રીતે કચડીને ટ્રેક્ટર ચાલક ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થયો હતો. લોહીલુહાણ હાલતમાં યુવતીને નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાઈ હતી. ઈજાગ્રસ્ત આરતીની હાલત અત્યંત નાજુક છે અને સિવિલ હોસ્પિટલના આઈસીયુમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહી છે. યુવતીની માતા બિંદુ દેવી અને સ્વજનોમાં આક્રંદ જોવા મળ્યું. પરિવારે લાપરવાહ ડ્રાઈવરને ઝડપી કડક ન્યાયની માંગ કરી છે. પાલિકાના વાહનોની બેફામ ગતિએ ફરી એકવાર માસૂમનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો હોવાથી લોકોમાં રોષ ફેલાયો છે. પાંડેસરા પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ફરાર ટ્રેક્ટર ચાલકની શોધખોળ હાથ ધરી છે.
મોબાઈલના યુગમાં ખોવાઈ ગયેલું બાળપણ મોરબીના રસ્તાઓ પર લટાર મારવા નીકળ્યું
મોરબી મહાપાલિકા અને રોટરી ક્લબના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે શહેરના એલ.ઈ. કોલેજ રોડ પર 'ફન સ્ટ્રીટ' નું શાનદાર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં મોબાઈલની દુનિયા છોડીને લોકો શેરી રમતોના રંગે રંગાયા હતા. આ આયોજનમાં માત્ર બાળકો જ નહીં, પરંતુ મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ પોતાની ગરિમા બાજુ પર મૂકી 'બાળક' બની ગયા હતા અને લીંબુ-ચમચી જેવી રમતો રમી બાળપણની યાદો તાજી કરી હતી. આજની પેઢી જેનું બાળપણ સ્માર્ટફોનની નાની સ્ક્રીનમાં કેદ થઈ ગયું છે, તેમને મેદાનની ધૂળ અને શેરીઓની મજા ચાખવા માટે મોરબીમાં એક અનોખો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. રવિવારની સવારે કેસર બાગ પાસેનો એલ.ઈ. કોલેજ રોડ જાણે સ્મૃતિઓનો રોડ બની ગયો હતો. ક્યાંક લંગડીની ધમાલ હતી, તો ક્યાંક ભમરડાની ગુંજ. કોઈ આંધળોપાટો રમીને પોતાની દિશા શોધતું હતું, તો કોઈ કોથળા દોડમાં પછડાટ ખાઈને પણ ખડખડાટ હસતું હતું.
કમિશનર બન્યા 'બાળક': આ કાર્યક્રમનું સૌથી મોટું આકર્ષણ મોરબી મહાપાલિકાના કમિશનર સ્વપ્નિલ ખરે રહ્યા હતા. તેમણે અધિકારી તરીકે નહીં, પણ એક સામાન્ય નાગરિકની જેમ બાળકો સાથે લીંબુ-ચમચીની રેસ લગાવી હતી. તેમની આ સહજતા જોઈ ઉપસ્થિત સિનિયર સીટીઝનો પણ ગદગદિત થઈ ગયા હતા અને જૂના જમાનાની યાદોમાં સરી પડ્યા હતા. રોટરી ક્લબ અને મહાનગરપાલિકાની ટીમે આ ભગીરથ કાર્ય પાછળ એક જ ઉમદા હેતુ રાખ્યો હતો – 'બાળકોને ગેજેટ્સમાંથી મુક્ત કરી મેદાનમાં પરસેવો પાડતા કરવા'. શાંત થઈ ગયેલી શેરીઓમાં ફરીથી કિલકિલાટ ગુંજતો કરવા માટે આ 'ફન સ્ટ્રીટ' એક ઉમદા માધ્યમ બની રહી.
