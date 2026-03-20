ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબર : ચૂંટણી પંચના નવા આદેશ છૂટ્યા, સોનાનો આજનો ભાવ 1,52,000 રૂપિયા તોલો થયો, ચૂંટણી પહેલા નવસારીમાં ભડકો
Gujarat Todays Top News : નવસારીમાં ભાજપ બાદ હવે કોંગ્રેસમાં પણ રાજીનામા પડ્યા છે. અમદાવાદમાં BRTS ટ્રેકમાં ભયાનક અકસ્માતથી એક મોપેડ ચાલક યુવકનું મોત નિપજ્યું છે. ગુજરાતમાં બીજું શું શું થયો જુઓ...
- રાજ્ય ચૂંટણી આયોગના નવા આદેશ
- સોનાચાંદીના ભાવમાં થયો ઘટાડો
- અમદાવાદમાં BRTS ટ્રેકમાં ભયાનક અકસ્માત
- ભર ઉનાળે ચોમાસું આવ્યું, 121 તાલુકામાં વરસાદ
- ચૂંટણી પહેલા ભાજપ બાદ નવસારી કોંગ્રેસમાં પણ ભડકો
Trending Photos
Gujarat Top News Of Today : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી વચ્ચે ચૂંટણ પંચ દ્વારા નવા આદેશ છૂટ્યા છે. તેમજ આજે ખૂલતા બજારે ફરી સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. તો બીજી તરફ, કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોાથી માર્ચમાં ચોમાસા જેવો માહોલ છવાયો છે. નવસારીના રાજકારણમાં ફરી રાજીનામાથી સળવળાટ થયો છે. આવી જ ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબરો પર એક નજર કરીએ.
રાજ્ય ચૂંટણી આયોગના નવા આદેશ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. આ વચ્ચે ગુજરાત રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે મહત્વનો પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ માટે મતદાન મથકોની યાદી તૈયાર કરવાની સૂચના આપી છે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકા માટે તૈયારી શરૂ કરી દેવાઈ છે. મતદાન મથકોના સ્થળ, વિસ્તાર અને મતદારોની સંખ્યા નક્કી કરવા આદેશ કરાયો છે. તેમજ જિલ્લા અને શહેર ચૂંટણી અધિકારીઓને જવાબદારી સોંપાઈ છે. ચૂંટણીઓના મતદાન મથકોની માહિતી સમયસર મોકલવા સૂચના અપાઈ.
તો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે મતદાર યાદી તૈયાર થઈ ગઈ છે. 23 માર્ચ ના રોજ મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરવા સૂચના અપાઈ છે. વોર્ડ વાર મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરાશે. મુસદ્દા રૂપ યાદી બાદ આખરી યાદી જાહેર કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, માર્ચ મહિનાના અંતમાં ગમે ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે.
સોનાચાંદીના ભાવમાં થયો ઘટાડો
આજની મોટી ખબર એ છે કે, આજે પણ સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો તયો છે. સોનાનો આજનો ભાવ 1,52,000 રૂ તોલો થયો છે. તો ચાંદીનો આજનો ભાવ 2,34,400 રૂ કિલો થયો છે. એક સપ્તાહમાં સોનાના ભાવમાં 10 હજારનો ઘટાડો નોઁધાયો છે. તેમજ એક સપ્તાહમાં ચાંદીના ભાવમાં 20 હજારથી વધુ ઘટાડો નોંધાયો છે.
આ પણ વાંચો :
અમદાવાદમાં BRTS ટ્રેકમાં ભયાનક અકસ્માત
અમદાવાદના CTM નજીક BRTS ટ્રેકમાં ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. BRTS ટ્રેકમાં ઘૂસી ગયેલા મોપેડ ચાલકને BRTS બસ ચાલકે અડફેટે લીધો હતો. જેને કારણે મોપેડ ચાલકને બસે 60 ફૂટ ઢસડ્યો હતો. નજરે જોનારાની કંપારી છૂટી જાય એવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. લોહીલુહાણ થયેલા મોપેડ ચાલક યુવકને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જેના બાદ તેનું મોત નિપજ્યું હતું. ટ્રાફિક પોલીસે ઘટના સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે.
ભર ઉનાળે ચોમાસું આવ્યું, 121 તાલુકામાં વરસાદ
ઉનાળાના સમયે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે. ગત 24 કલાકમાં રાજ્યના 121 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. 121 તાલુકામાં વગર સીઝનનો વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. સૌરાષ્ટ્ર-ઉત્તર ગુજરાતમાં મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ અમરેલીના બગસરામાં પોણા 2 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો.
ક્યા કેટલો વરસાદ રહ્યો
- સુરેન્દ્રનગરના ચોટિલામાં દોઢથી પોણા 2 ઈંચ વરસાદ
- રાજકોટ શહેર, જૂનાગઢના ભેંસાણમાં 1.5 ઈંચ વરસાદ
- રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, જામનગરમાં વરસાદ
- દ્વારકા, જૂનાગઢ, બોટાદમાં પડ્યો વરસાદ
- બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણામાં કમોસમી વરસાદ
- સાબરકાંઠા, ખેડા, આણંદ, વાવ-થરાદમાં વરસાદ
ચૂંટણી પહેલા નવસારીમાં ભડકો
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ભાજપની જેમ નવસારી કોંગ્રેસમાં પણ ભડકો થયો છે. શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસના ઘણા પદાધિકારીઓએ કોંગ્રેસને અલવિદા કર્યું છે. શહેર પ્રમુખની નિમણૂક સામે વિરોધને લઈ સામુહિક રાજીનામા પડ્યા છે. તમામે પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાને ઈમેલ મારફતે રાજીનામા મોકલ્યા છે. 25મી ફેબ્રુઆરીએ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખની નિમણૂંક કરાઈ હતી. આવામાં પક્ષ છોડનારા આગેવાનોના નવા પ્રમુખ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે કે, દીપક બારોટે ભૂતકાળમાં પક્ષ વિરોધ પ્રવૃત્તિ કરી હતી. તેમજ ચૂંટણીમાં પક્ષને હરાવવા માટે દીપક બારોટે કામ કર્યાનો આરોપ મૂકાયો છે. મહત્વનું છે કે, રાજીનામુ આપનારાઓમાં માજી પ્રદેશ મંત્રી અને માજી શહેર પ્રમુખ ધર્મરાજ માળી, શહેર સમિતિના મહામંત્રી નેહલભાઈ પટેલ, પૂર્વ વોર્ડ પ્રમુખ નિહાર મહેતા અને યુથ કોંગ્રેસના પદાધિકારીઓ સામેલ છે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે