/ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબર : PM મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે, ચોમાસા પહેલા વરસાદની આગાહી, રાજ્યમાંથી 501 ઘૂસણખોરો ઝડપાયા

Gujarat Top News Of Today : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે અને સુરત અને દમણમાં 56 વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. તો ભાજપે રાજ્યસભાના ચાર ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરી છે. રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરાઈ છે. કેરલમમાં વિધિવત રીતે ચોમાસાનું આગમન થયું છે, તો ચોમાસું ગુજરાતમાં ક્યારે આવશે? શું કહે છે હવામાન વિભાગ અને શું છે અંબાલાલ પટેલની આગાહી? આ માટે ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબર પર એક નજર કરો.
મહારાષ્ટ્ર બાદ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી થવાની સંભાવના
જેની આખું વર્ષ આતુરતાથી રાહ જોવાય છે. એ ઘડી હવે નજીક આવી ગઈ છે. ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી ભારતના દરવાજે થઈ ચૂકી છે. કેરળના દરિયા કાંઠે મેઘરાજાએ દસ્તક આપી દીધી છે અને હવે ગુજરાત તરફ વરસાદી સફર શરૂ થઈ ચૂકી છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમના પવનો સક્રિય બનતા અને અનુકૂળ હવામાનીય પરિબળોના કારણે હવે ચોમાસું ઉત્તર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આગામી દિવસોમાં મહારાષ્ટ્ર અને ત્યારબાદ ગુજરાતમાં પણ મેઘરાજાની એન્ટ્રી થવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસના જણાવ્યા પ્રમાણે હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય છે અને દક્ષિણ-પશ્ચિમના ભેજયુક્ત પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. જેના કારણે ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ દરમિયાન પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી જોવા મળી શકે છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ, તેજ પવન અને વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
આગામી સાત દિવસ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી જોવા મળી શકે
અમદાવાદ સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. શહેરમાં પણ ગાજવીજ સાથે છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. જોકે વરસાદ પહેલા ગરમીનો એક વધુ આકરો રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન 42 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે, જ્યારે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ઉકળાટ લોકોને પરેશાન કરી શકે છે. જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ ગુજરાતમાં ચોમાસું આશરે 25 જૂન આસપાસ પ્રવેશી શકે છે. જ્યારે 7થી 9 જૂન દરમિયાન રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદી માહોલ બનવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા પણ થઈ શકે છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની આજે સુરત અને દમણની મુલાકાત
રાજકોટમાં વિજ્ઞાનજાથાના કાર્યક્રમો રદ
જાણીતા કથાકાર ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના વિરોધમાં વિજ્ઞાન જાથાએ પડકાર ફેંક્યો હતો. તેઓએ 5 તી 7 જુન દરમિયાન રેલી અને ધરણાંના કાર્યક્રમ યોજ્યા હતા. દિવ્ય દરબાર સામે વિરોધ પ્રદર્શિત કરવાની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારે 5થી 7 જૂન સુધીના કાર્યક્રમો રદ કરવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, વિજ્ઞાનજાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સામે અંધશ્રદ્ધાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. પોલીસે પરવાનગી ન આપતાં તમામ વિરોધના કાર્યક્રમો રદ કરાયા છે.
ગુજરાતમાંથી એક જ દિવસમાં 501 ઘૂષણખોરો ઝડપાયા
ગુજરાતમાં ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા બાંગ્લાદેશી ઘૂષણખોરો સામે હવે સૌથી મોટી કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે. રાજ્યભરમાં પોલીસનું મેગા ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા સહિતના શહેરો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગ કરીને અત્યાર સુધીમાં 501થી વધુ શંકાસ્પદ બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત પોલીસના ઓપરેશન ડેલ્ટા હંટ હેઠળ માત્ર ઘૂષણખોરો જ નહીં, પરંતુ તેમને મદદ કરનારા એજન્ટો અને દસ્તાવેજો તૈયાર કરનારા નેટવર્કને પણ શોધી કાઢવાની કવાયત શરૂ થઈ છે.
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દેશભરમાં ગેરકાયદેસર ઘૂષણખોરી સામે કાર્યવાહી તેજ બની રહી છે. ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશથી ભારતમાં થતી ઘૂષણખોરી લાંબા સમયથી સુરક્ષા એજન્સીઓ માટે પડકાર રહી છે. પશ્ચિમ બંગાળની લાંબી અને સંવેદનશીલ સરહદના કારણે વર્ષો સુધી ઘૂષણખોરીના બનાવો સામે આવતા રહ્યા છે. હવે ગુજરાતમાં પણ ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા બાંગ્લાદેશી નાગરિકો સામે સૌથી મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત પોલીસે ઓપરેશન ડેલ્ટા હંટ હેઠળ રાજ્યવ્યાપી સર્ચ અભિયાન હાથ ધર્યું છે. પોલીસના આંકડા મુજબ ગઈકાલથી આજદિન સુધીમાં કુલ 501 શંકાસ્પદ બાંગ્લાદેશી ઘૂષણખોરોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. જેમાં માત્ર અમદાવાદમાંથી જ 193 લોકો ઝડપાયા છે. ઝડપાયેલા લોકોમાં 100થી વધુ મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ખેડા જિલ્લાના ચાર તાલુકામાંથી પણ 9 લોકોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાતમાં રાજ્યસભાની 4 સીટના ભાજપના ઉમેદવાર જાહેર
ગુજરાતની ચાર રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી જાહેર થઈ છે. ભાજપે રાજુ શુક્લા, મુકેશ રાઠવા, જીતેન્દ્ર કણઝારિયા અને માનસિંહ પરમારને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. સૌરાષ્ટ્રમાંથી બે અને ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતમાંથી એક-એકને ટિકિટ આપી છે. ભાજપે યુવા અને જાતીય સમીકરણને આપ્યું પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. ભાજપ ચારેય બેઠકો જીતી જાય તો ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસનો એક પણ રાજ્યસભા સાંસદ નહીં રહે. આ સાથે જ રાજ્યસભામાં ગુજરાતના રાજકીય પ્રતિનિધિત્વનું ચિત્ર બદલાશે.