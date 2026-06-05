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ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબર : PM મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે, ચોમાસા પહેલા વરસાદની આગાહી, રાજ્યમાંથી 501 ઘૂસણખોરો ઝડપાયા

Gujarat Todays Top News : ગુજરાતમાં ચોમાસા પહેલા પ્રિમોન્સુન વરસાદની આગાહી, પીએમ મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે, રાજ્યસભાના ઉમેદવારોની જાહેરાતથી લઈને ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબરો પર કરો એક નજર 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 05, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:21 PM IST
ગુજરાતની આજની મહત્વની ખબર : PM મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે, ચોમાસા પહેલા વરસાદની આગાહી, રાજ્યમાંથી 501 ઘૂસણખોરો ઝડપાયા

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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