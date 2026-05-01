રીજનલ વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત કોન્ફરન્સમાં ગુજરાત ટુરિઝમનું થીમ પેવેલિયન આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું

Gujarat Tourism : આજે સુરતમાં ગુજરાત ગૌરવ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહી છે. આ વચ્ચે વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સનું પણ આયોજન કરાયું છે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતની સંસ્કૃતિ અને સંભાવનાઓ સાથે જીવંત હસ્તકલા પ્રદર્શનનો સમન્વય જોવા મળ્યો છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: May 01, 2026, 12:56 PM IST

Regional Vibrant Gujarat Conference 2026 : સુરતની ઔરો યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજિત ‘વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ – સાઉથ ગુજરાત’ અંતર્ગત ગુજરાત પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા તા. 1 થી 5 મે 2026 દરમિયાન વિશેષ થીમ પેવેલિયનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વૈવિધ્ય, કુદરતી સૌંદર્ય અને પ્રવાસન સંભાવનાઓને રજૂ કરતું આ પેવેલિયન મુલાકાતીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

આ પેવેલિયનમાં દક્ષિણ ગુજરાતના મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળો, ટ્રાઈબલ સંસ્કૃતિ, પ્રાકૃતિક સ્થળો તથા વૈવિધ્યપૂર્ણ અનુભવોને આધુનિક પ્રદર્શન માધ્યમો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શનની વિશેષતા તરીકે પરંપરાગત હસ્તકલા કારીગરો દ્વારા જીવંત પ્રદર્શન (Live Demonstrations) યોજાઈ રહ્યા છે, જેમાં સ્થાનિક કળાઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ સાથે જ જોડીયા પાવા જેવા પરંપરાગત ગુજરાતી સંગીત વાદ્યો દ્વારા જીવંત સંગીત પ્રસ્તુતિઓ પેવેલિયનને વિશેષ આકર્ષક બનાવે છે.

આ પ્રસંગે વેડિંગ ટૂરિઝમ અને ટ્રાઈબલ ટૂરિઝમના અવસરો અંગે વિશેષ સેમિનારોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના માધ્યમથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રવાસન વિકાસની નવી દિશાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. માહિતી ડેસ્ક પર પ્રવાસન બ્રોશર, માર્ગદર્શિકાઓ અને ડેસ્ટિનેશન માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. ગુજરાત પ્રવાસન વિભાગ રાજ્યના પ્રવાસન પ્રચાર-પ્રસારને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવા પ્રતિબદ્ધ છે અને ‘Explore & Experience Gujarat’ના સંદેશને વ્યાપક બનાવવા સતત પ્રયત્નશીલ છે.

પ્રદર્શનની મુખ્ય ઝલક:

  • હોલ 1: અગ્રણી ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓ અને વિશિષ્ટ જાપાન કન્ટ્રી પેવેલિયન
  • હોલ 2: ગ્રાસરૂટ એન્ટરપ્રાઇઝ, ટેકનોલોજી પેવેલિયન, આદિવાસી હાટ અને 30 થી વધુ સ્ટાર્ટઅપ સ્ટોલ
  • હોલ 3: સરકાર આધારિત ક્ષેત્રીય વિકાસ પહેલો અને ઈન્ટરેક્ટિવ પોપ-અપ સ્ટેજિસ

હર્ષવર્ધનસિંહ સોલંકી, OSD, ગુજરાત પ્રવાસન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, “દક્ષિણ ગુજરાતમાં ટ્રાઈબલ ટૂરિઝમ માટે વિશાળ સંભાવનાઓ છે. આ પેવેલિયન દ્વારા અમે પરંપરા, સંસ્કૃતિ અને આધુનિક પ્રવાસન તકઓને એક જ મંચ પર રજૂ કરી રહ્યા છીએ, જે સ્થાનિક કારીગરો અને ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપશે.”

વિકસિત ભારત@2047’ ના દ્રષ્ટિકોણ સાથે સંકલિત આ પહેલ રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વિકાસને નવી દિશા આપવાનું ધ્યેય ધરાવે છે. VGRC સાથે-સાથે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ એક્ઝિબિશન (VGRE) નું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે, જે નવીનતા, ઉદ્યોગસાહસિકતા અને રોકાણની તકોને એક જ મંચ પર લાવે છે.

મુખ્ય પહેલો અને ઇવેન્ટ્સ:

  • ઉદ્યમી મેળો: 21 સરકારી વિભાગો સાથેનું એકીકૃત પ્લેટફોર્મ, જ્યાં માર્ગદર્શન, MSME લોન માહિતી અને બિઝનેસ સપોર્ટ સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે
  • રિવર્સ બાયર-સેલર મીટ: FIEO દ્વારા આયોજિત, જેમાં 45 થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય આયાતકારો અને સ્થાનિક વેચાણકારો વચ્ચે 5,000 થી વધુ વ્યાપારી મીટિંગ્સ યોજાશે
  • મહિલા સશક્તિકરણ: મહિલા કલા અને હસ્તકલા મહોત્સવ તેમજ આજીવિકા પેવેલિયન દ્વારા રાજ્યભરના સ્વ-સહાય જૂથોના ઉત્પાદનોનું પ્રદર્શન—‘વોકલ ફોર લોકલ’ને પ્રોત્સાહન
  • સ્વદેશી હાટ: ‘વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ’ (ODOP) હેઠળના ઉત્પાદનો અને પુરસ્કાર વિજેતા કારીગરોની રજૂઆત
  • મેંગો ફેસ્ટિવલ (ઉદ્ઘાટન આવૃત્તિ): ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ સાથે સહયોગમાં પ્રદેશની કૃષિ વૈવિધ્યતાને ઉજાગર કરતું વિશેષ આકર્ષણ

વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ એક્ઝિબિશન (VGRE) 1 થી 5 મે, 2026 દરમિયાન ઑરો યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાશે. લગભગ 12,000 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલા આ એક્ઝિબિશનમાં દક્ષિણ ગુજરાતની ઔદ્યોગિક શક્તિ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષમતાનું વ્યાપક પ્રદર્શન કરવામાં આવશે, જેમાં MSME થી લઈને વૈશ્વિક કંપનીઓ સુધીના ભાગીદારો સામેલ રહેશે.

આ એક્ઝિબિશન દરરોજ સવારે 10:30 થી સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી વ્યવસાયિક મુલાકાતીઓ માટે ખુલ્લું રહેશે, જ્યારે સામાન્ય જનતા માટે 3 થી 5 મે દરમિયાન પ્રવેશ ઉપલબ્ધ રહેશે. વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે-સાથે, કાર્યક્રમમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, લાઇવ ડેમો અને દૈનિક લકી ડ્રો જેવી આકર્ષક પ્રવૃત્તિઓ પણ યોજાશે, જે દરેક માટે યાદગાર અનુભવ સર્જશે.
 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

