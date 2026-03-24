લગ્નથી લિવ-ઇન...ગુજરાતમાં જાણો UCCમાં કઈ બાબતો પર મુકાયો છે ભાર અને ક્યાં થશે સજા? એક દેશ, એક કાયદો
Gujarat UCC News: ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલુ બજેટ સત્ર દરમિયાન આજે એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં સમાન નાગરિક સંહિતા (Uniform Civil Code - UCC) લાગુ કરવાની દિશામાં આગળ વધતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ‘ગુજરાત સમાન નાગરિક સંહિતા 2026’ વિધેયક વિધાનસભા ગૃહમાં રજૂ કર્યું છે.
Gujarat UCC News: ગુજરાતના સંસદીય ઇતિહાસમાં આજે એક સુવર્ણ પ્રકરણ ઉમેરાયું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં બહુપ્રતિક્ષિત સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) બિલ રજૂ કરી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે આખું ગૃહ 'જય શ્રી રામ'ના નારાથી ગાજી ઉઠ્યું હતું. UCC બિલ રજૂ થવાના સમયે પ્રેક્ષક ગેલેરીમાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ-સંતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત, રાજ્યના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને પૂર્વ મંત્રી આઈ.કે. જાડેજા પણ આ ઐતિહાસિક કામગીરીના સાક્ષી બનવા વિધાનસભા પહોંચ્યા હતા.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનું સંબોધન: "આ ક્ષણ ઐતિહાસિક છે"
UCC બિલ રજૂ કરતા મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાત માટે આજની ક્ષણ ઐતિહાસિક છે અને દરેક ભારતીય માટે ગૌરવનો સમય છે." તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વના વખાણ કરતા કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદીએ એક પણ દિવસ રજા પાડ્યા વગર દીર્ઘકાલીન શાસન કરીને દેશને નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડ્યો છે. તેમણે કલમ 370 રદ કરીને 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત'ના સંકલ્પને સાકાર કર્યો છે. હવે દેશમાં એક સમાન કાયદો લાવવા તરફ ડગલું માંડવામાં આવ્યું છે.
ભૂપેન્દ્ર પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આઝાદી બાદ રજવાડાઓ એક થયા, પણ કાયદાઓ અલગ હતા. આજે ગુજરાતમાં UCC રજૂ કરીને આપણે સનાતન સંસ્કૃતિના સમાનતાના ભાવને ખરા અર્થમાં અમલી બનાવી રહ્યા છીએ." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, એકથી વધુ લગ્ન કરવાના કેસમાં 7 વર્ષ સુધીની જોગવાઇ કરાઈ છે. સગીરા સાથે લીવ ઈન રીલેશનશીપ હોય તો પોસ્કોનો ગુન્હો પણ નોંધાશે. ઓળખાણ છુપાવીને લગ્ન કરવા કે છેતરપિંડી કરનારને હવે ગુજરાતમાં સ્થાન નથી. કોર્ટ દ્વારા છૂટછાટ નોંધણી ફરજિયાત કરવામાં આવશે. કોર્ટ બહાર છૂટાછેડા અમાન્ય છે. કોર્ટ બહાર છૂટાછેડામાં ત્રણ વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. લીવ ઈનમાં પણ નોંધણી ફરજિયાત છે. લીવ ઈનમાં સગીરા સાથે હશે તો પોસ્કોનો કેસ થશે.
ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આર્ટિકલ 44 મુજબ રાજ્યએ તમામ નાગરીકો માટે એક સરખો નાગરીક કાયદો લાવવા માટે બિલ લાવ્યા છીએ. લગ્ન છુટાછેડા અને વારસો માટે કાયદા બનાવવાની સત્તા કેન્દ્ર અને રાજ્ય બન્ને પાસે છે જે હસ્તક આ બિલ રજૂ કર્યું છે. બળજબરીથી લગ્ન થયા હશે તો 7 વર્ષની સજા છે સાથે દંડની જોગવાઈ કરાઈ છે. લીવ ઈન રિલેશનશિપ આઝાદી માટે નહીં છોકરીઓની સુરક્ષા માટે છે.
UCC બિલની મુખ્ય વિશેષતાઓ
આ બિલ કુલ 4 ભાગમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ધર્મ કે વ્યક્તિ વિશેષના ભેદભાવ વગર તમામ નાગરિકો માટે સમાન કાયદો બનાવવાનો છે. જેમાં 1. સમાન માળખામાં લગ્ન, છૂટાછેડા અને વારસા હક્ક માટે હવે એક જ કાયદો લાગુ પડશે. 2. લગ્ન નોંધણી: લગ્નનું રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત બનશે. જો નોંધણી નહીં કરાય તો દંડની જોગવાઈ છે. 3. લિવ-ઈન રિલેશનશિપ: લિવ-ઈન પાર્ટનરશિપનું પણ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું અનિવાર્ય રહેશે. 4. વારસા હક્ક: દીકરા અને દીકરી બંનેને વારસામાં સમાન હક્ક આપવામાં આવશે.
ગુજરાત સરકારનું આ કદમ સામાજિક સમાનતા અને સ્ત્રી-પુરુષના સમાન અધિકારો તરફનું એક મોટું પરિવર્તન માનવામાં આવી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આ બિલ ગુજરાતના તમામ નાગરિકો માટે કલ્યાણકારી સાબિત થશે.
1. બંધારણીય આધાર (આર્ટિકલ 44)
આર્ટિકલ 44 મુજબ, રાજ્યએ તમામ નાગરિકો માટે એકસરખો નાગરિક કાયદો (UCC) લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
2. કાયદા બનાવવાની સત્તા
સમવર્તી યાદી પ્રવેશ 5 મુજબ, લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસો વગેરે મુદ્દાઓ પર કાયદા બનાવવાની સત્તા કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય બંને પાસે છે.
ન્યાયિક માર્ગદર્શન (સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા)
Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, Sarla Mudgal v. Union of India ने Shayara Bano v. Union of India જેવા ચુકાદાઓમાં સમાન સિવિલ કોડની જરૂરિયાત દર્શાવવામાં આવી છે.
4. જાહેર પરામર્શ અને ભાગીદારી
વેબ-પોર્ટલ અને રાજ્યવ્યાપી જનપરામર્શ દ્વારા નાગરિકો, વિવિધ સંગઠનો અને નિષ્ણાતોના અભિપ્રાયો લેવામાં આવ્યા છે.
5. અભ્યાસ અને તુલનાત્મક વિશ્લેષણ
વિવિધ ભારતીય કાયદાઓ, ન્યાયિક ચુકાદાઓ અને વૈશ્વિક મોડેલના અભ્યાસ દ્વારા વ્યાપક દૃષ્ટિકોણ અપનાવવામાં આવ્યો છે.
6. વ્યક્તિગત કાયદાઓનું એકીકરણ:
લગ્ન, છૂટાછેડા, ભરણપોષણ, વારસો અને લિવ-ઇન સંબંધ જેવા વિષયો માટેના વિવિધ વ્યક્તિગત કાયદાઓને બદલે સમાન નિયમો લાગુ કરવામાં આવે છે.
7. ધાર્મિક વિધિઓમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ કરવામાં નહીં આવે.
સમાન સિવિલ કોડ માત્ર કાનૂની પાસાઓને નિયમિત કરે છે, ધાર્મિક વિધિઓ અને પરંપરાઓમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ કરવામાં નહીં આવે.
8. ફરજિયાત લગ્ન નોંધણી અને સજા
લગ્ન થયાના 60 દિવસમાં નોંધણી કરજિયાત છે; નોંધણી ન કરાવવાથી ₹10,000 સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. બળજબરી/ધાક-ધમકી/છેતરપિંડીથી લગ્ન કરવાના કિસ્સામાં 7 વર્ષ સુધીની સજા તથા એકથી વધુ લગ્ન કરવાના કિસ્સામાં પણ 7 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. ફરજિયાત નોંધણીથી લગ્નને કાનૂની માન્યતા મળે છે અને સ્ત્રીઓ તથા બાળકોના અધિકારોનું રક્ષણ થાય છે. ફરજિયાત નોંધણીથી વ્યક્તિની સાચી વૈવાહિક સ્થિતિ નોંધાય છે, જેના કારણે ખોટી માહિતી આપી છેતરપિંડીથી થતા લગ્નના કિસ્સાઓ નિવારી શકાય.
9. છૂટાછેડા - સમાનતા અને નિયંત્રણ:
કોર્ટ દ્વારા છૂટાછેડા બાદ નોંધણી ફરજિયાત છે; કોર્ટ બહારના છૂટાછેડા અમાન્ય રહેશે. કોટ બહારના છૂટાછેડા કરવાના કિસ્સામાં ૩ વર્ષ સુધીની સજા થઈ શકે છે, તેમજ સ્ત્રીને કોઈપણ શરતો વિના પુનઃલગ્નનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. ફરજિયાત નોંધણી અને કોર્ટ દ્વારા માન્ય છૂટાછેડા પ્રક્રિયાના કારણે છેતરપિંડી, ગેરકાયદેસર છૂટાછેડા અને ખોટી વૈવાહિક સ્થિતિ દર્શાવવાના કિસ્સાઓને અટકાવે છે, તેમજ ભવિષ્યના લગ્નોમાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરે છે. તમામ સમુદાયો માટે એક સમાન છુટાછેડાની પદ્ધતિ અને કારણો દ્વારા લિંગ-સમાન અને સરળ પ્રક્રિયા ઉભી થાય છે, જે વ્યક્તિગત અધિકારોનું રક્ષણ કરે છે અને સમયસર ન્યાય આપીને વિવાદોને ઘટાડે છે.
10. ભરણપોષણમાં સમાનતા
બધા ધર્મો માટે ભરણપોષણની સમાન જોગવાઈના કારણે મહિલાઓને વિશેષ સુરક્ષા મળે.
11. વારસાગત અધિકારમાં સમાનતા
સમાન સિવિલ કોડમાં તમામ ધર્મોના પુત્ર અને પુત્રીને સમાન અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. પુત્ર અને પુત્રીને સમાન કૌટુંબિક હક્કો આપવાથી લિંગ સમાનતા, સ્ત્રીઓની આર્થિક સુરક્ષા અને સમાજમાં ન્યાયી અને સમાન વ્યવસ્થા સ્થાપિત થશે.
12. લીવ-ઇન રિલેશનશીપનું નિયમન અને સજા
લીવ-ઇન સંબંધ માટે નોંધણી ફરજિયાત છે; નોંધણી ન કરાવવાથી ૩ મહિના સુધીની કેદ અથવા ₹10,000 દંડ થઈ શકે છે. જો સંબંધમાં રહેલા વ્યક્તિઓની ઉંમર 18 થી 21 વર્ષ વચ્ચે હોય, તો નોંધણીની જાણ તેમના માતા-પિતાને કરવામાં આવશે. બળજબરી/ધાક-ધમકી/છેતરપિંડીથી લીવ ઈન માટે સંમતિ લેવાના કિસ્સામાં કડક સજાની જોગવાઈ છે. તેમજ સગીર સાથે લીવ ઈન સંબંધમાં POCSO Act મુજબ સજાની જોગવાઈ છે, ઉપરાંત પહેલાથી પરણિત હોવા છતાં લીવ ઈન સંબંધમાં રહેનાર માટે પણ કડક સજાની જોગવાઈ છે.
સ્ત્રીને ભરણપોષણ અને બાળકને કાનૂની માન્યતા આપવામાં આવી છે. નોંધણીથી લિવ-ઇન સંબંધોને નિયમન કરવામાં મદદ મળશે. લીવ ઇન પાર્ટનર દ્વારા ત્યાગ કરવામાં આવે ત્યારે મહિલાને ભરણપોષણ મળી શકે. લિવ-ઇન સંબંધમાંથી જન્મેલા બાળકોના ભરણપોષણ, ઓળખ અને વારસાના હકોનું વધુ સારી રીતે રક્ષણ થઈ શકે.
માતા-પિતાને જા
