ગુજરાતમાં ભરશિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ: અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી પડી સાચી, અનેક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ
Gujarat Rain: ગુજરાતમાં ભરશિયાળે વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની માવઠું અને વાવાઝોડાની આગાહી વચ્ચે રાજ્યના ઘણા વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે.
Trending Photos
Gujarat Rain: ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની વરસાદની આગાહી વચ્ચે રાજ્યના ઘણા વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. જેના કારણે ખેડૂતીની ચિંતામાં વધારો થયો છે. વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવ્યા બાદ ઘણા વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે.
રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની વાત કરવામાં આવે તો મહિસાગર જિલ્લાના સંતરામપુર તાલુકામાં આજે વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સંતરામપુર નગર સહિત પૂર્વ વિભાગના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો હતો. અત્યારે લગ્નની સિઝન ચાલી રહી છે, ત્યારે અચાનક ત્રાટકેલા આ વરસાદને કારણે અનેક લગ્ન પ્રસંગોમાં અડચણ ઊભી થઈ હતી. પવનના કારણે મંડપો અને ડેકોરેશનને નુકસાન પહોંચ્યું હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે.
કેસર કેરીના પાક પર જોખમ
બીજી તરફ સૌરાષ્ટ્રના ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાએ ધબધબાટી બોલાવી છે. કોડીનાર અને સુત્રાપાડા પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અચાનક આકાશ કાળા ડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાઈ ગયું હતું અને વરસાદ તૂટી પડ્યો છે. અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા બાદ અરણેજ, સિંધાજ, વડનગર, કંટાળા અને ભુવાવાડા, ભુવાટીંબી, ગીર વિઠ્ઠલપુર સહિતના ગામોમાં વરસાદ ખાબક્યો છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આ કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને ગીરની શાન ગણાતી કેસર કેરી તેમજ ખેતરમાં ઊભેલા ઘઉં, બાજરી અને ચણાના પાકને ભારે નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
શું છે હવામાન વિભાગની આગાહી?
બીજીતરફ હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ પણ 24 કલાક માવઠાની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાક માટે ગુજરાતમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ગુજરાતમાં યેલો અલર્ટ સાથે વીજળીના કડાકા અને વરસાદ થશે. જેમાં વડોદરા, ભરૂચ, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં વરસાદની આગાહી છે. તો અરવલ્લી, દાહોદ મહીસાગર અને પંચમહાલને યેલો એલર્ટ છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદમાં 19.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. સૌથી નીચું તાપમાન નલિયામાં 12.5 ડિગ્રી નોંધાયું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે