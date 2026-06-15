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વિકસિત ગુજરાત 2047 : $3.5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવા માસ્ટર પ્લાન જાહેર, આખા રાજ્યનો બદલાઈ જશે નકશો!

ગુજરાત સરકારે રાજ્યને 3.5 ટ્રિલિયન ડોલરની ઇકોનોમી બનાવવા માટે માસ્ટર પ્લાન રજૂ કર્યો છે. ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે વિકસિત ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી 2026 રજૂ કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની હાજરીમાં આ પોલિસીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 15, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:11 PM IST
વિકસિત ગુજરાત 2047 : $3.5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવા માસ્ટર પ્લાન જાહેર, આખા રાજ્યનો બદલાઈ જશે નકશો!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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$3.5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવા માસ્ટર પ્લાન જાહેર, આખા રાજ્યનો બદલાઈ જશે નકશો!
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