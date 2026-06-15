/વિકસિત ગુજરાત 2047 : $3.5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવા માસ્ટર પ્લાન જાહેર, આખા રાજ્યનો બદલાઈ જશે નકશો!

ગુજરાત સરકારે વિકસિત ગુજરાત વિકસિત ગુજરાત 2047 માટે ગુજરાત સરકારે ઔદ્યોગિક વિકાસનો મહત્ત્વાકાંક્ષી રોડમૅપ જાહેર કર્યો છે. ગુજરાતને 3.5 ટ્રિલિયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા બનાવવા રાજ્યવ્યાપી આર્થિક માસ્ટર પ્લાન અમલમાં મૂક્યો છે.
ગુજરાતને વૈશ્વિક રોકાણ અને ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવા નવી ઔદ્યોગિક નીતિ પર ભાર મુકવામાં આવ્યો છે. હાઈ ટેક અને મૂલ્યવર્ધિત ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપી લો માર્જિન ઉદ્યોગો પરની નિર્ભરતા ઘટાડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતની નિકાસ ક્ષમતા વધારવા અને વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇન સાથે વધુ મજબૂત જોડાણનું લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે.
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