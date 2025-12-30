Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં ભૂકંપનો ડર! નોર્થ વાગડ ફોલ્ટ લાઈન એક્ટિવ થઈ, એક્સપર્ટસે લોકોને આપી આ સલાહ

Gujarat Earthquake Alert : ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી સતત ભૂકંપના આંચકા આવી રહ્યા છે, જેને કારણે લોકોમાં ડરનો માહોલ ફેલાયો છે, ભર ઠંડીમાં લોકોને બહાર દોડીને નીકળવું પડી રહ્યું છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:21 PM IST

ગુજરાતમાં ભૂકંપનો ડર! નોર્થ વાગડ ફોલ્ટ લાઈન એક્ટિવ થઈ, એક્સપર્ટસે લોકોને આપી આ સલાહ

Gujarat Earthquake : ગુજરાતની ધરા ફરી ધ્રુજી રહી છે. ખાસ કરીને કચ્છ અને ગીર સોમનાથમાં સતત ભૂકંપના આંચકા આવી રહ્યાં છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સતત ભૂકંપના આંચકા આવી રહ્યાં છે, જેને કારણે સ્થાનિકોમાં ડરનો માહોલ ફેલાયો છે. પરંતું આખરે આનું કારણ શુ છે તે જાણીએ. 

સોમવારે સૌરાષ્ટ્રમાં ગીરનાર ફોલ્ટ સીસ્ટમ સહિત એકટીવ ફોલ્ટ્સ ધરાવતા સાસણ અને તાલાલા ગીર પંથકમાં 14 કલાકમાં ઉપરાઉપરી નાના અને મોટા ૯ ધરતીકંપોથી ધરતી ધણધણી ઉઠી હતી. તમામ આંચકા જમીનથી ૩ કિ. મી. આસપાસ ઉંડાઈએ ઉદ્ભવ્યા હતા.

એક રાતમાં ત્રણ આંચકા આવ્યા 
ગીર સોમનાથના તાલાલા પંથકમાંથી મોડી રાતથી સવાર સુધી તાલાલા વિસ્તારમાં ભૂકંપના ત્રણ આંચકા અનુભવાયા હતા. ત્રણ આંચકાને કારણે રાતભર લોકો ઊંધી શક્યા ન હતા. એક સાથે ભૂકંપના ત્રણ આંચકાથી ગીર સોમનાથના લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. હાલ સુધી કોઈ જાનમાલના નુકસાનની માહિતી સામે આવી નથી. 

1. પહેલો ભૂકંપનો આંચકો રાત્રે 12:38 વાગ્યે અનુભવાયો, જેની તીવ્રતા 1.1 નોંધાઈ હતી. આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ તાલાલાથી 11 કિલોમીટર નોર્થ નોર્થ ઈસ્ટ દિશામાં..
2. બીજો આંચકો સવારે 6:22 વાગ્યે નોંધાયો, જેની તીવ્રતા 1.9 હતી, કેન્દ્રબિંદુ 24 કિલોમીટર નોર્થ નોર્થ ઈસ્ટ તાલાલા તરફ હતું 
3 જ્યારે ત્રીજો આંચકો સવારે 7:47 વાગ્યે અનુભવાયો, જેની તીવ્રતા પણ 1.9 નોંધાઈ, કેન્દ્રબિંદુ 23 કિલોમીટર નોર્થ નોર્થ ઈસ્ટ તાલાલા તરફ નોંધાયું.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ધરા ધ્રુજી
દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવો ભુકંપનો આંચકો નોંધાયો હતો. ગઈકાલે નવસારીના વાંસદા પાસે મેગ્નીચ્યુડ 2.7નો. આંચકો નોંધાયો હતો. સવારે 9:24 વાગ્યે ISR ગાંધીનગર અનુસાર આ ધરતીકંપ આવ્યો હતો. એપી સેન્ટર વાંસદાથી 62 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં (20.205 N, 73.381 E) હતુ. 

કચ્છની ધરા ફરી એકવાર ભૂકંપના આંચકાથી ધ્રુજી ઉઠી છે. એક જ દિવસમાં બે ભૂકંપના આંચકા નોંધાયા હતા. રાપર નજીક 4.6 તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. આજે વહેલી સવારે 4:30 વાગ્યે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ રવ ગામથી 14 કિમી દૂર પશ્ચિમ દિશામાં નોંધાયું હતું. નોર્થ વાગડ ફોલ્ટ લાઈન પર ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો હતો. તો રાતે 9:00 વાગ્યે ફરીવાર ભૂકંપનો આફ્ટરશોક નોંધાયો હતો, જે 2.5 તીવ્રતાનો હતો. 

ચોંકાવનારી બાબત છે કે, બંને આંચકા એક જ ફોલ્ટ લાઈન પર અનુભવાયા હતા. લાંબા સમય બાદ નોર્થ વાગડ ફોલ્ટ લાઈન પર ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો હતો. આ વિશે કચ્છ યુનિવર્સિટીના જીયોસાયન્સ વિભાગના આસિસ્સટન્ટ પ્રોફેસર ડો.ગૌરવ ચૌહાણે જણાવ્યું કે, કચ્છ જિલ્લામાં 10 જેટલી ભૂકંપની ફોલ્ટ લાઈન સક્રિય છે. જેના કારણે ભૂકંપના આંચકા નોંધાઈ રહ્યાં છે. હજુપણ ભૂકંપના આફ્ટરશોક આવે તેવી શક્યતા છે. જોકે, લોકોને ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી, પરંતુ સાવચેત રહેવું ખુબ જરૂરી છે
 

earthquakeKutchGir Somnathભૂકંપગીર સોમનાથકચ્છ

