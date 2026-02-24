ગુજરાત વિધાનસભામાં અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીની મંત્રીઓને ટકોર : પૂરતી તૈયારીઓ કરીને ગૃહમાં આવવું જોઈએ
Gujarat Vidhansabha Budget Session : ગુજરાત વિધાનસભા બજેટ સત્રમાં આજે ઉપાધ્યક્ષ પૂર્ણેશ મોદીએ ધારાસભ્યોને ટપાર્યા હતા, તેના બાદ અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ મંત્રીઓને તૈયારી કરીને આવવાની ટકોર કરી હતી
Gandhiangar News : ગુજરાત વિધાનસભામાં ચાલી રહેલા બજેટ સત્રનો આજે સાતમો દિવસ છે. ત્યારે આજે પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓને તૈયાર કરીને આવવા અંગે ટકોર કરી હતી. કોંગ્રેસના નેતાની ફરિયાદ પર અધ્યક્ષે મંત્રીઓને સંભળાવ્યું હતું.
મંત્રીઓ અમારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપતા નથી - કોંગ્રેસ
આજે ગૃહમાં સાતમા દિવસે કોંગ્રેસના નેતા શૈલેષ પરમારની અધ્યક્ષ સમક્ષ ફરિયાદ કરી હતી કે, અમે પ્રશ્નો પૂછીએ છીએ પણ મંત્રીઓ જવાબ જ નથી આપી શકતા. આ સત્રમાં આ 7 માં મંત્રી છે, જે પ્રશ્નોનો જવાબ જ નથી આપી શક્યા.
મંત્રીઓએ વધુ સારી તૈયારી કરવી જોઈએ
ત્યારે કોંગ્રેસના નેતાની ફરિયાર પર વિધાનસભા અધ્યક્ષે મંત્રીઓને ટકોર કરી હતી. શંકર ચૌધરીએ મંત્રીઓને કહ્યું હતું કે, મંત્રીઓએ જવાબ તૈયાર કરીને આવવું જોઈએ. મંત્રીઓ તૈયારીઓ કરે છે, પણ વધુ સારી તૈયારી કરવી જોઈએ. મંત્રીઓએ પૂરતી તૈયારીઓ કરીને ગૃહમાં આવવું જોઈએ. પ્રશ્નો પૂછાય અને તેના જવાબ મંત્રીઓ ન આપી શકે તેવું ન હોવું જોઈએ.
પ્રશ્નોત્તરી કાળના બીજા બેઠકનો પ્રારંભ થયો
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રના સાતમા દિવસની બીજી બેઠક શરૂ થઈ છે. પ્રશ્નોત્તરીથી બીજી બેઠકનો આરંભ થયો. બીજી બેઠકમાં પુરક માંગણી પરની ચર્ચાનો બીજો અને અંતિમ દિવસ છે. જેમાં ઉદ્યોગ, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ, સમૂહ વિકાસ અંગે ચર્ચા થઈ રહી છે. તેમજ શહેરી વિકાસ, મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગ જેવી બાબતો પર ચર્ચા થશે.
ઉપાધ્યક્ષે પણ ધારાસભ્યોને ટપાર્યા હતા
તો વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ઉપરાંત ઉપાધ્યક્ષ પૂર્ણેશ મોદીએ પણ આજે ધારાસભ્યોને ટકોર કરી હતી. તેઓએ ધારાસભ્યોને TVમાંથી વીડિયો રેકોર્ડ કરી સોશિયલ મીડિયા પર ન મૂકવા ટકોર કરી હતી. તેઓએ કહ્યું હતું કે, ગંભીર બાબત ધ્યાને આવી છે. વિધાનસભાની કાર્યવાહી લાઈવ દર્શાવતા ટીવી મુકાયા છે. ટીવીની સુવિધા માત્ર કાર્યવાહી નિહાળવા માટે છે. મોબાઈલ પર રેકોર્ડ કરી સોશિયલ મીડિયા પર મુકવું એ પ્રતિબંધ છે.
