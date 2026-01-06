સાવધાન! અશુદ્ધ પાણી બન્યું આફત, ગુજરાતમાં પાણીજન્ય રોગચાળાનો કહેર; રાજ્યભરમાં આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ મોડમાં
Gujarat Waterborne Diseases: પાટનગર ગાંધીનગરમાં એકાએક વધેલા ટાઈફોઈડના કેસથી આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે. ઘરે-ઘરે જઈને સર્વની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ કેસ સતત વધી રહ્યા છે. ગાંધીનગર જેવી સ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે રાજ્યના અન્ય મહાનગરોમાં પણ કોર્પોરેશન એક્વિટ થયું છે. પરંતુ સુરતે ચિંતા વધારી છે. ચાલો જાણીએ રાજ્યમાં પાણીજન્ય રોગચાળાની સ્થિતિ વિશે.
Trending Photos
Gujarat Waterborne Diseases: પ્રદૂષિત અને અશુદ્ધ પાણીએ ગાંધીનગરમાં આફત વર્તાવી છે. એક સાથે અનેક ટાઈફોઈડ કેસ સામે આવતાં તંત્ર દોડતું થયું. પાણીજન્ય રોગચાળો ફાટી નીકળતાં આરોગ્ય વિભાગ, મહાનગરપાલિકા અને વોટર સપ્લાય વિભાગ હરકતમાં આવ્યા છે. હવે રાજ્યના અન્ય મહાનગરોમાં પણ સતર્કતા વધી છે.
હવે રાજ્યના અન્ય મહાનગરોમાં પણ વધી સતર્કતા
ગાંધીનગરની ઘટના બાદ હવે રાજ્યના અન્ય મહાનગરોમાં પણ તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવ્યું છે. રાજકોટમાં પીવાના પાણીની ગુણવત્તાને લઈને મહાનગરપાલિકાની ટીમે શહેરના જુદા-જુદા વિસ્તારોમાં તપાસ શરૂ કરી છે. વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે અને સ્થળ પર જ પ્રાથમિક ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે.
બીજી તરફ સુરતમાંથી વધુ ચિંતાજનક આંકડા સામે આવ્યા છે. સુરતમાં થોડા સમય પહેલા લેવામાં આવેલા પાણીના 4600થી વધુ નમૂના ફેલ થયા છે. દૂષિત પાણીના સેમ્પલ ફેલ આવતાં જ તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે. તપાસમાં પાણી અને ડ્રેનેજ લાઈનમાં લીકેજના કારણે આ સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ખાસ કરીને સુરતના સેન્ટ્રલ અને લિંબાયત ઝોનમાં સૌથી વધુ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. કોર્પોરેશને પાણીની તપાસ માટે રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમની સંખ્યા વધારી છે, જેથી વધુમાં વધુ પાણીના નમૂના લઈને લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલી શકાય. શહેરમાં 120 જેટલા હાઈ રિસ્ક એરિયા નક્કી કરીને વિશેષ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
અમદાવાદના 26 વિસ્તારોને હાઈ રિસ્ક ઝોન જાહેર
વાત અમદાવાદની કરીએ તો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ ડ્રેનેજની ફરિયાદોને આધારે 26 વિસ્તારોને હાઈ રિસ્ક ઝોન જાહેર કર્યા છે. બહેરામપુરા, દાણીલીમડા, ગોમતીપુર, રખિયાલ, દરિયાપુર અને જમાલપુર જેવા વિસ્તારો તેમાં સામેલ છે. ઝોન મુજબ જુદા-જુદા વિભાગોને પાણીના સેમ્પલ લેવા અને લીકેજ તાત્કાલિક દૂર કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે ખાદ્ય એકમો પર પણ કડક અને નિયમિત તપાસ હાથ ધરવાના આદેશ અપાયા છે.
2025માં નોંધાયા હતા 13000થી વધુ કેસ
ચિંતાજનક બાબત એ છે કે, વર્ષ 2025માં રાજ્યમાં પાણીજન્ય રોગચાળાના 13 હજારથી વધુ કેસ નોંધાયા હતા. આ આંકડા સાબિત કરે છે કે જો હવે કડક પગલાં નહીં લેવાય, તો દૂષિત પાણી લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે મહામારી બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે